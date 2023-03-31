الجمعة, مارس 31, 2023
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حياتنا

لا تترك باب غرفة نومك مفتوحََا في الليل لهذا السبب!

إذا كان بابك مفتوحًا واشتعلت النيران في منزلك، فسترتفع درجة الحرارة إلى مستويات لا تطاق بسرعة

كتب ايمان الباجي
لا تترك باب غرفة نومك مفتوحََا في الليل لهذا السبب! watanserb.com
باب غرفة النوم
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وطن– قبل النوم، يحب معظم الناس ترك باب غرفة النوم مفتوحا، حيث يمكن أن يساعدهم هذا على النوم بصورة أفضل وعلى سماع أي ضوضاء يمكن أن تحدث في منزلهم أو شقتهم.

لكن موقع “lifesavvy“، أشار إلى أن ترك باب غرفة النوم مفتوحًا في الليل ليس الخيار الأفضل. بدلاََ من ذلك، يجب على الجميع إغلاق الغرف في منازلهم قبل النوم وخاصة غرف نومهم، وهذه الطريقة يمكن أن تنقذ حياتهم. لكن قد تتساءل الآن كيف ذلك؟!.

لديك فرصة أفضل للنجاة من حريق

يمكن أن يكون الباب المغلق أفضل طريقة للحفاظ على سلامتك إذا كان هناك حريق في المنزل. قد يمنحك الباب المغلق مزيدًا من الوقت للتصرف وإنقاذ نفسك من النار.

لا تنم وغرفة نومك مفتوحة

إذا كان بابك مفتوحًا واشتعلت النيران في منزلك، فسترتفع درجة الحرارة إلى مستويات لا تطاق بسرعة.

ستنتشر النار أيضًا في غرفتك بشكل أسرع، وستتعرض لمستويات خطيرة من أول أكسيد الكربون والدخان الضار على الفور تقريبًا.

ومن ناحية أخرى، عندما تغلق بابك وتجعل هذه العادة جزءًا من روتينك الليلي، سيكون لديك المزيد من الوقت للتصرف والتفكير والهروب من المنزل بأمان دون الحاجة إلى القلق بشأن استنشاق الكثير من الدخان.

بالإضافة إلى ذلك، احرص على إغلاق الأبواب بعد مغادرتك الغرف. طالما لديك طريق آمن وسهل لمغادرة منزلك، كلما كانت الأبواب مغلقة أكثر، كلما كان ذلك أفضل.
وبهذه الطريقة، لن ينتشر الحريق بالسرعة، وسيكون لدى المزيد من أفراد عائلتك الوقت للوصول إلى بر الأمان.
المصدرموقع ''lifesavvy"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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