الجمعة, مارس 31, 2023
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في أول ظهور لهن.. بنات أمير منطقة حائل يخطفن الأضواء بإطلالات مُحتشمة (شاهد)

الأميرات "الجوهرة والعنود ومضاوي" رافقن والدهن في أول ظهورن علني لهن خلال زيارته للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق".

كتب شيراز ماضي
بنات أمير منطقة حائل الجوهرة والعنود ومضاوي watanserb.com
بنات أمير منطقة حائل الجوهرة والعنود ومضاوي
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وطن– تداول سعوديون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق أول ظهور لبنات أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وهُن الأميرات “الجوهرة والعنود ومضاوي”، خلال زيارتهم للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل “رفاق”.

بنات أمير منطقة حائل يخطفن الأضواء

وحضر أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، رفقة بنتاهم إلى الزيارة الخيرية التي قاموا بها للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل “رفاق“.

واطلعت الأميرات على برامج “رفاق“، ثم تجولن داخل مقر الجمعية، واطلعن على أقسامه وعمل كل قسم. وفي نهاية الزيارة، وزَّعت الأميرات عددًا من الهدايا لأبناء وبنات الأيتام.

وشارك في الزيارة عمر عبدالله آل عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، ووفد من الهيئة.

وظهرت الأميرات الثلاثة بإطلالة بسيطة بينما كُن يُتابعن الأنشطة داخل حمعية رعاية الأيتام رفقة والديهما والحضور.

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ويشار أن هذا الظهور، هو الأول من نوعه بالنسبة للأميرات “الجوهرة والعنود ومضاوي”، حيث يعتمدن نسق حياة بعيد عن عالم السوشيال ميديا، أولا بسبب حداثة سنهن ولكن أيضا بسبب المكانة المرمومة لوالدهن، أمير منطقة حائل.

من أمير منطقة حائل؟

الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود هو أحد أبناء الأمير سعد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة حائل الثامن، وقد عُيِّنَ في 22 أبريل 2017 بمرتبة وزير خلفاً للأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.

وخلال الزيارة، احتفت السلطات المحلية في منطقة حائل بزيارة الأميرات الثلاثة.

وكتبت هيئة تطوير منطقة حائل عبر حسابها الرسمي على تويتر “استقبلت جمعية رفاق الرئيس التنفيذي للهيئة ومدراء العموم بمشاركة الأميرات الجوهرة والعنود ومضاوي بنات سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، للاطلاع على أهداف وأنشطة الجمعية والوقوف على مرافق وتجهيزات المبنى الرئيسي، وفي نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا على الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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