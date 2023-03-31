في أول ظهور لهن.. بنات أمير منطقة حائل يخطفن الأضواء بإطلالات مُحتشمة (شاهد)

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وطن– تداول سعوديون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق أول ظهور لبنات أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وهُن الأميرات “الجوهرة والعنود ومضاوي”، خلال زيارتهم للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل “رفاق”.

بنات أمير منطقة حائل يخطفن الأضواء

وحضر أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وحرمه الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الحربي، رفقة بنتاهم إلى الزيارة الخيرية التي قاموا بها للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل “رفاق“.

بمبادرة من سمو سيدي #الامير_عبدالعزيز_بن_سعد_بن_عبدالعزيز أمير منطقة #حائل حفظه الله

قام الرئيس التنفيذي ل #هيئة_تطوير_منطقة_حائل وعدد من المدراء بزيارة جمعية #رفاق يصحبهم الاميرات

الجوهره و العنود و مضاوي بنات سمو سيدي حفظهم الله pic.twitter.com/D5MfUCKVVh — محمد بن سعود الزويد (@Altpreez) March 29, 2023

واطلعت الأميرات على برامج “رفاق“، ثم تجولن داخل مقر الجمعية، واطلعن على أقسامه وعمل كل قسم. وفي نهاية الزيارة، وزَّعت الأميرات عددًا من الهدايا لأبناء وبنات الأيتام.

وشارك في الزيارة عمر عبدالله آل عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، ووفد من الهيئة.

وظهرت الأميرات الثلاثة بإطلالة بسيطة بينما كُن يُتابعن الأنشطة داخل حمعية رعاية الأيتام رفقة والديهما والحضور.

تشرفت #جمعية_رفاق بزيارة كريمة من

صاحبة السمو الأميرة:

الجوهرة بنت #عبدالعزيز_بن_سعد

و الأميرة:

العنود بنت عبدالعزيز بن سعد

و الأميرة:

مضاوي بنت عبدالعزيز بن سعد زيارة لها اثر كبير على نفوس أبناء #رفاق وحملت السعادة لهم ✨

ورسمت البهجة على محياهم 🤍 pic.twitter.com/yXHk2O9nYn — للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز (@aziz_saadalsaud) March 29, 2023

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ويشار أن هذا الظهور، هو الأول من نوعه بالنسبة للأميرات “الجوهرة والعنود ومضاوي”، حيث يعتمدن نسق حياة بعيد عن عالم السوشيال ميديا، أولا بسبب حداثة سنهن ولكن أيضا بسبب المكانة المرمومة لوالدهن، أمير منطقة حائل.

من أمير منطقة حائل؟

الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود هو أحد أبناء الأمير سعد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة حائل الثامن، وقد عُيِّنَ في 22 أبريل 2017 بمرتبة وزير خلفاً للأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.

وخلال الزيارة، احتفت السلطات المحلية في منطقة حائل بزيارة الأميرات الثلاثة.

وكتبت هيئة تطوير منطقة حائل عبر حسابها الرسمي على تويتر “استقبلت جمعية رفاق الرئيس التنفيذي للهيئة ومدراء العموم بمشاركة الأميرات الجوهرة والعنود ومضاوي بنات سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، للاطلاع على أهداف وأنشطة الجمعية والوقوف على مرافق وتجهيزات المبنى الرئيسي، وفي نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا على الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية”.