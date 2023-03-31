الجمعة, مارس 31, 2023
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الهدهد

سعودي يحاول دهس عدة أشخاص ويطلق النار عليهم ويصدم سيارات (فيديو)

شرطة الرياض أعلنت القبض على مرتكب الواقعة بالتزامن مع غضب واسع من انتشار هذه الممارسات في المملكة

كتب فهمي الورغمي
صدم سيارات حي الشفا الرياض watanserb.com
شاب سعودي يصدم عددا من السيارات ويطلق النار اتجاه آخرين في الرياض
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وطن – أثيرت ضجة في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شخصا في المملكة، وهو يصدم عددا من السيارات في مساحة ضيقة جدا.

وأظهر مقطع الفيديو، شخصا في حي الشفا بالعاصمة السعودية الرياض، يجلس داخل سيارته، في معرض سيارات، وسط حالة من الفوضى في المنطقة، ثم باغت الحاضرين بتحركه بسيارته، وصدم بعض السيارات بطريقة هستيرية.

وحاول بعض الحاضرين السيطرة على الموقف والإمساك بهذا الشخص، إلا أنه بادر بإطلاق النار عليهم.

غضب واسع

أثار هذا الفيديو، تفاعلا كبيرا بين السعوديين الذين عبروا عن غضبهم جراء هذه الواقعة.

وقال حسين: “حسبنا الله ونعم الوكيلس غريبة ما فيه تواجد امني في المنطقة ذي ساعة ونسمع تم القبض”.

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وكتب منصف: “مكثر حبوب واضحه ياشباب جميع الي انقبض عليهم نفس سوات محببينها”.

وغرد أبو فهد: “وإذا دخل السجن بجلس يبكي وأهله يترجون الناس”.

وغرد محمد: “مع تضخم العدد السكاني في مدينة الرياض والتوسع البنياني اتمنى من رئاسة أمن الدولة مضاعفة أعداد الدوريات الأمنية وفتح مراكز شرطه أكثر بحيث يكون لكل ضاحيه أو حي كبير”.

شرطة الرياض ألقت القبض عليه

في أعقاب ذلك، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة صدم عمدًا، عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض وحاول الهرب، وأطلق النار في الهواء.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، في بيان، إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد المركبة ويرافقه آخر، فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية.

وأضاف: نتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في 7 مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ استكمال القبض على المرافق”.

توجيه عاجل من النائب العام

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمرا بالقبض على قائد مركبة صدم عدة مركبات عمداً وأطلق أعيرة نارية وحاول دهس أشخاص، وقاد المركبة بشكل متهور معرضاً حياة الآخرين للخطر.

جاء ذلك بناء على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي بعد تداول مقطع الفيديو، حيث أمر النائب العام بالقبض على المعني فوراً والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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