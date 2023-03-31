سعودي يحاول دهس عدة أشخاص ويطلق النار عليهم ويصدم سيارات (فيديو)

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وطن – أثيرت ضجة في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شخصا في المملكة، وهو يصدم عددا من السيارات في مساحة ضيقة جدا.

وأظهر مقطع الفيديو، شخصا في حي الشفا بالعاصمة السعودية الرياض، يجلس داخل سيارته، في معرض سيارات، وسط حالة من الفوضى في المنطقة، ثم باغت الحاضرين بتحركه بسيارته، وصدم بعض السيارات بطريقة هستيرية.

وحاول بعض الحاضرين السيطرة على الموقف والإمساك بهذا الشخص، إلا أنه بادر بإطلاق النار عليهم.

نطالب بالقبض على مجرم في حي الشفا أعتدى على الناس بإطلاق النار وصدم السيارات بتصرف إجرامي

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ّ@security_gov @bip_ksa @MOISaudiArabia @Arrested_911 pic.twitter.com/JYQb3xNxnI — نطالب بالقبض (@saudicomm) March 30, 2023

غضب واسع

أثار هذا الفيديو، تفاعلا كبيرا بين السعوديين الذين عبروا عن غضبهم جراء هذه الواقعة.

وقال حسين: “حسبنا الله ونعم الوكيلس غريبة ما فيه تواجد امني في المنطقة ذي ساعة ونسمع تم القبض”.

حسبنا الله ونعم الوكيل غريبة ما فيه تواجد امني في المنطقة ذي ساعة ونسمع تم القبض باذن الله من ابطال الامن — Hussain (@Hussainmazn) March 30, 2023

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وكتب منصف: “مكثر حبوب واضحه ياشباب جميع الي انقبض عليهم نفس سوات محببينها”.

مكثر حبوب واضحه ياشباب جميع الي انقبض عليهم نفس سوات محببينها — مُنصف #زهرانـي أبا عن جد 🇸🇦 (@mabywele) March 30, 2023

وغرد أبو فهد: “وإذا دخل السجن بجلس يبكي وأهله يترجون الناس”.

واذا دخل السجن بجلس يبكي واهله يترجون الناس — ابوفهد (@abwfhd49092170) March 31, 2023

وغرد محمد: “مع تضخم العدد السكاني في مدينة الرياض والتوسع البنياني اتمنى من رئاسة أمن الدولة مضاعفة أعداد الدوريات الأمنية وفتح مراكز شرطه أكثر بحيث يكون لكل ضاحيه أو حي كبير”.

مع تضخم العدد السكاني في مدينة الرياض والتوسع البنياني اتمنى من رئاسة امن الدوله مضاعفة اعداد الدوريات الامنيه وفتح مراكز شرطه اكثر بحيث يكون لكل ضاحيه او حي كبير. — Mohammad🇸🇦 (@mo7am6_96) March 31, 2023

شرطة الرياض ألقت القبض عليه

في أعقاب ذلك، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة صدم عمدًا، عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض وحاول الهرب، وأطلق النار في الهواء.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، في بيان، إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد المركبة ويرافقه آخر، فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية.

وأضاف: نتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في 7 مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ استكمال القبض على المرافق”.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء جنوب مدينة الرياض. pic.twitter.com/aJPn7ctpB0 — الأمن العام (@security_gov) March 30, 2023

توجيه عاجل من النائب العام

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمرا بالقبض على قائد مركبة صدم عدة مركبات عمداً وأطلق أعيرة نارية وحاول دهس أشخاص، وقاد المركبة بشكل متهور معرضاً حياة الآخرين للخطر.

جاء ذلك بناء على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي بعد تداول مقطع الفيديو، حيث أمر النائب العام بالقبض على المعني فوراً والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.