الجمعة, مارس 31, 2023
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حياتنا

زوجة ميسي تلهب مشاعر متابعيها بصورة جريئة ومثيرة وغير مسبوقة (شاهد)

أنتونيلا روكوزو كانت مقلة مؤخرا في نشر صورها وأخبارها عبر مواقع التواصل

كتب وطن
صورة جريئة لزوجة ميسي watanserb.com
زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو
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وطن– أنتونيلا روكوزو هي بلا شك واحدة من أكثر شريكات لاعبي كرة القدم جاذبية والأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المؤثرة الأرجنتينية، زوجة لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ، هي مطلوبة بقوة على انستغرام حيث لديها ما يقرب من 35 مليون متابع ينتظرون ما تنشره من صور رائعة لها ولعائلتها.

في الآونة الأخيرة ، كانت أقل نشاطًا عندما يتعلق الأمر بهذه الأنواع من الصور، لكنها نشرت في الساعات القليلة الماضية صورة تُظهر جمالها الفتان من خلال ترويجها فيه لماركة ملابس رياضية نسائية.

زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو
زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو

الوضع الأكثر جاذبية لأنتونيلا روكوزو

وبحسب موقع ” okdiario ” الإسباني، تقوم أنتونيلا كل صيف بإذابة الشباك وترفع درجة الحرارة بمقاعدها من إيبيزا ، المكان المفضل للعائلة للاستمتاع بإجازاتهم ، عادة برفقة زملاء مثل سيسك فابريجاس أو بوسكيتس.

رسالة تهديد لـ أنتونيلا روكوزو وميسي

وظهرت الأرجنتينية في الأخبار منذ أسابيع قليلة بشيء مختلف تمامًا وغير سار للغاية ، لأن سوبر ماركت عائلتها ، الواقع في مدينة روزاريو الأرجنتينية (شرق) ، تم إطلاق النار عليه وكتبوا رسالة صريحة لها ولميسي .

وفي المكان، تم العثور على رسالة لقائد المنتخب الأرجنتيني، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في مونديال قطر 2022 ، نصها:” ميسي ننتظرك ، (عمدة روزاريو ، بابلو) جافكين هو أيضًا مخدرات. ، لن يعتني بك “.

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و تم إطلاق 14 رصاصة على واجهة مبنى عائلة روكوزو ، الواقع في غرب روزاريو ، مسقط رأس لاعب كرة القدم ، الواقعة في مقاطعة سانتا في الأرجنتينية ، قبل الساعة 3 صباحًا بقليل.

والآن بعد أن أصبح الحديث عن احتمال عودة ميسي إلى برشلونة ، تجدر الإشارة إلى أن زوجته ستسعد بالعودة إلى برشلونة ، حيث كانت سعيدة للغاية لأطفالها، حيث ولدوا ونشأوا هناك ، ولديهم أصدقاء ، ولاعب كرة القدم لديه عمل.

المصدرokdiario ، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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