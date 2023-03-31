رغم اتفاق المصالحة.. هل تكون سوريا نقطة اشتباك جديدة بين الرياض وطهران؟ (تحليل)

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وطن – نشر موقع ميديل إيست آي، تحليلا مفصلا عن التأثير المتوقع على الساحة السورية، في أعقاب اتفاق المصالحة الأخير بين السعودية وإيران، وما أعقبه من تطورات سياسية متتالية.

في وقت سابق من هذا الشهر، توسطت الصين في اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران لأول مرة منذ 2016 ، بهدف تسوية نزاع ثنائي طويل الأمد.

في حين أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هذا سيؤدي إلى ذوبان الجليد الكامل في التنافس المستمر منذ أربعة عقود بين الرياض وطهران، فإن المستفيد المباشر من المبادرة التي تقودها الصين هو الرئيس السوري بشار الأسد ، الذي يتمتع نفوذه الدبلوماسي في المنطقة تم تعزيزها بشكل أكبر .

بشار الأسد ينشط دبلوماسيا

في غضون أيام من الاتفاق مع إيران، أعلن السعوديون استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، وقام الأسد برحلة أخرى إلى الإمارات، بعد زيارته إلى سلطنة عمان قبل شهر.

في الواقع، عاد الأسد إلى الظهور ببطء لكن بثبات على الساحة الدبلوماسية ، على الرغم من الضغط الأمريكي على المنطقة لعزل دمشق.

الآن ، مع قيام الصين بدور دبلوماسي اقتصادي أكثر حزماً في الشرق الأوسط ، تظل سوريا مفتاح رغبة المملكة العربية السعودية في تهدئة التوترات الإقليمية.

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قدمت المملكة العربية السعودية – العقبة الأخيرة أمام عودة سوريا كلاعب رئيسي في العالم العربي – ذوبان الجليد الذي بدأ باحتضان وزيري خارجية البحرين وسوريا في الأمم المتحدة في عام 2018.

بينما راقبت الرياض من الخطوط الجانبية، احتضان دول عربية أخرى لدمشق، فقد انضمت أخيرًا إلى المعركة ، ربما على خلفية إعادة ترتيب الشرق الأوسط بقيادة الصين وروسيا.

قبل عامين ، نشر موقع Middle East Eye مقالا عن تاريخ العلاقات السعودية السورية، ومحورية هذه العلاقة فيما يتعلق باستقرار لبنان .

على الرغم من الاختلافات الكبيرة، فقد نجحوا دائمًا في الحفاظ على علاقة عمل ودية، بلغت ذروتها خلال تحالفهم ضد صدام حسين في حرب الخليج الأولى ، ومرة ​​أخرى عندما رحبت الرياض بالأسد بعد عدة سنوات من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.

حان الوقت الآن مرة أخرى لتدفئة أخرى في العلاقات السعودية السورية.

ثني العضلات

كتب باسم الشاب ، النائب اللبناني السابق والمستشار المقرب لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، عن كيف صعدت سوريا بهدوء لعبتها في السياسة اللبنانية السائدة ، وعززت دعمها للجماعات التي تدعم النظام السوري على الجماعات التي تدفع بأجندة إيران الرئيسية في لبنان.

من المهم ملاحظة أن سوريا قد سعت دائمًا إلى تحقيق مصالحها الخاصة في لبنان ، وليس مصالح إيران.

وسوريا لا تلتزم دائما بخط إيران ، خاصة فيما يتعلق بلبنان والعراق، وهذا هو الجانب من السياسة السورية الذي يروق للسعوديين.

أثار تقييم وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2020 مخاوف من أن دمشق كانت تستعيد مكانتها البارزة في السياسة اللبنانية، وسيرحب السعوديون ، الذين غسلوا أيديهم من لبنان قبل بضع سنوات ، بمساعدة سوريا لتحقيق الاستقرار في البلاد – خاصة بعد التأخير في صفقة الغاز التي تقودها مصر والتي تظل سوريا هي المفتاح لها. هنا ، يقدم ظهور الصين كلاعب إقليمي مهم بديلاً آخر ، يبتعد عن حقبة الهيمنة الأمريكية.

كان الصينيون يتطلعون إلى الموانئ اللبنانية كجزء من استراتيجية الاستثمار الإقليمية لبكين ، ورحبت الصين بالتقارب السعودي السوري ، ورتبت اجتماعًا في الوقت المناسب في دمشق لتعزيز دبلوماسيتها الخاصة في سوريا.

وكانت سوريا هي الصراع الأول الذي استعرضت فيه الصين عضلاتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وساعدت روسيا على استخدام حق النقض ضد جميع القرارات الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة تقريبًا خلال العقد الماضي.

ولعبت الصين في 2017 دورًا نشطًا في صراع الشرق الأوسط من حيث العمليات العسكرية غير الحركية في سوريا ، حيث شاركت في عملية أستانا وأماكن أخرى للتأكد من أنها إلى جانب دمشق في السعي لإنهاء الصراع.

وتعود المصالح الاقتصادية الصينية في سوريا إلى عام 2004 ، حيث أصبحت المناطق الاستراتيجية الرئيسية حول سوريا ولبنان جزءًا من مبادرة الحزام والطريق.

وفي ضوء الاتفاق الإيراني السعودي، ستكون سوريا منطقة متنازع عليها رئيسية – ويمكن للدبلوماسية الاقتصادية الصينية أن تعمل لصالح الرياض.

ويقول المحلل السوري كميل أوتراكجي، إن القيادة السعودية الحالية أظهرت مرونة أكبر من سابقاتها ، فيقول لموقع “ميدل إيست آي“: “من المحتمل أنه بعد سنوات من السعي لإقامة نظام إقليمي خالٍ من إيران ، يدرك السعوديون أنهم بحاجة إلى استراتيجية جديدة.. السعوديون والأتراك توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه لاستعادة الوضع الطبيعي والاستقرار النسبي ، [أفضل خيار] هو التراجع عن ساحة اللعب السورية”.

الرياض تنجرف نحو سياسة عدم الانحياز

ومع انضمام السعوديين إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) التي تقودها بكين رسميًا يوم الأربعاء ، فإنه يُظهر أيضًا انجرافًا إضافيًا من جانب السعوديين إلى وضع عدم الانحياز بدلاً من مجال نفوذ الولايات المتحدة فقط ، الذي ظلوا فيه منذ التأسيس.

يكمن الاستقرار الاقتصادي في قلب الصفقة السعودية الإيرانية ، حيث يقترح كل من الصينيين والسعوديين استثمارات في إيران.

سوريا هي الساحة الرئيسية التي اشتبكت فيها إيران والسعودية على مدى العقد الماضي ، وعلى الرغم من انعدام الثقة المتبادل ، فقد تمكن السعوديون تاريخيًا من حل مشاكلهم مع دمشق.

اليوم ، مع صرف انتباه الولايات المتحدة عن أوكرانيا وعدم وجود استراتيجية متماسكة تجاه سوريا ، ترحب المملكة العربية السعودية بالجهود الصينية للمساعدة في إنهاء الصراع الإقليمي.