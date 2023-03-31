رجل دين فاسد مهووس بالجنس.. “شيخ الرفاعي” في “ود المك” يُغضب السودانيين في شهر رمضان.. لماذا؟

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وطن– أحدث المسلسل السوداني الرمضاني “ود المك” موجة انتقادات واسعة في لدى الرأي العام المحلي، وطالب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة أن لاتتجاوز الأعمال التلفزيونية تخطى الخطوط الحمراء صلب المجتمع.

مسلسل ود المك يُغضب السودانيين

يعرض مسلسل ود المك وهو دراما اجتماعية من تأليف وإخراج هيثم الأمين، وبطولة مصعب عمر وأحمد البكري وصلاح أحمد علي وسلافة مكي وأوسو، شخصية “شيخ الرفاعي” التي جسدها الممثل السوداني صلاح أحمد، لسيرة رجل دين فاسد، شديد الاندفاع تجاه متع الدنيا ورغد العيش.

وسلط هذا العمل الفني الرمضاني، الضوء على الاهتمام المتزايد لـ “شيخ الرفاعي” بالمظاهر الخارجية المتعارف عليها لرجل الدين التقليدي، وتمكنه من ممارسة أساليبه الشيطانية في خداع الجميع دون إثارة الشكوك والريبة، ممن حوله حتى عائلته.

أثارت هذه الجرأة في تناول دور المشائخ والأئمة في المجتمع السوداني، سيلا من الانتقادات وجهها النشطاء إلى المشرفين على الإنتاج والإخراج خاصة حول دورهم في المحتمل في تأليب الرأي العام ضد فئة من المجتمع السوداني ضد فئة أخرى ولكن أيضا محاولة رسم صورة نمطية عن أئمة المساجد والأشخاص المتدينين.

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كما أكد آخرون أن مسلسل “ود المك” استهدف طمس الصورة الإيجابية لأئمة المساجد والمشائخ في السودان، وإظهارهم في صورة الشخص البخيل والخائن والخائض في أعراض الناس دون مراعاة لأي ضوابط.

تفاعل كبير مع المسلسل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بردود الفعل حول المسلسل، فكتب “فخري” عبر حسابه على تويتر “يجماعه رايكم شنوو في مسلسل ود المك؟؟ “.

وتابع “هل صحيح لأنو دا الواقع في السودان حقنا اللي في المسلسل ده؟؟ وهل مشايخنا برضو نفس الأسلوب اللي اتكلم باهو

اللي عامل فيها شيخ في مسلسل؟”.

يجماعه رايكم شنوو في مسلسل ود المك؟؟

وهل صحيح لأنو دا الواقع في السودان حقنا اللي في المسلسل ده؟؟

وهل مشايخنا برضو نفس الأسلوب اللي اتكلم باهو

اللي عامل فيها شيخ في مسلسل؟ pic.twitter.com/VIvGxAxAb8 — فخري  (@lmaldynahmdahm1) March 30, 2023

من جانبه كتب “آل سادات” في السياق “هناك ردود فعل كثيرة حول مسلسل “ود المك” وتنميطه للشخص الملتزم بصورة قبيحة امتدادا لما يحدث في الدراما المصرية .. وقد وجه المنتقدون لهذا التنميط سهامهم نحو “زول سغيل” صاحب قناة”.

الموضوع أكبر من "زول سغيل"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هناك ردود فعل كثيرة حول مسلسل "ود المك" وتنميطه للشخص الملتزم بصورة قبيحة امتدادا لما يحدث في الدراما المصرية .. وقد وجه المنتقدون لهذا التنميط سهامهم نحو "زول سغيل" صاحب قناة… pic.twitter.com/gN1ttpJYyf — 𝐀𝐋_SaDaT (@_Al_Sadat) March 31, 2023

أما “فايز”، فاعتبر أن ماعرضه المسلسل ليس إلا تجسيدا للواقع وقال “يتعرض بطل مسلسل (ود المك) لحمله ممنهجه بس تناول مسلسله لشخصيه رجل دين أمام مسجد (رفاعي) منحرف، من قبل أصحاب الهوس الديني”.

وأضاف “الحقيقة دائما ما توجع،شفنا شيوخ ذي ديل كتار، عدد كبير من جرائم الإغتصاب كان وراها شيوخ الخلاوي دا غير المتاجرة بالدين”.

يتعرض بطل مسلسل (ود المك) لحمله ممنهجه بس تناول مسلسله لشخصيه رجل دين أمام مسجد (رفاعي) منحرف، من قبل أصحاب الهوس الديني.

الحقيقة دائما ما توجع،شفنا شيوخ ذي ديل كتار، عدد كبير من جرائم الإغتصاب كان وراها شيوخ الخلاوي دا غير المتاجرة بالدين. pic.twitter.com/PM7dDsOoTX — Faeiz (@Faeiz_Mu) March 30, 2023

وفي ذات الصدد، رأى المنتج مجدي الفاضل في تعليق على صفحته الشخصية بفيسبوك أن “تجسيد شخصية شيخ الرفاعي يجب أن لا يصور بأنه استهداف لرجال الدين وبالتالي استهداف للإسلام. فهناك شخصية متدينة وفي نفس الوقت متزمتة ولديها إشكالات نفسية والأمثلة كثيرة من قطاعات المجتمع”.

وأضاف مجدي قائلا “قد يقول قائل لماذا فقط رجل الدين هو من تشرح شخصيته؟ نقول لماذا يحصن من النقد إذا أخطأ أو أن سلوكه فيه اعوجاج؟”.

إلى ذلك وفي سياق ردود الأفعال على المسلسل، أوضح الممثل السوداني صلاح أحمد، في تصريحات إعلامية أمس الخميس، تعليقاً على الجدل الكثيف حول شيخ الرفاعي “إن المسلسل يتحدث عن الفساد داخل المجتمع بصورة عامة من خلال تجسيد شخصيات مختلفة، ويقدم نماذج شتى، بينها نموذج لشخصية رجل دين فاسد، يتوسّل بالدين لأغراض دنيوية، وعبر تجسيد الشخصية غير السوية وإظهار تناقضاتها، نقوم بمعالجة الكثير من الاختلالات النفسية والاجتماعية”.

ونفى أحمد في حديثه مع موقع “العربية.نت” بشكل حاسم أن يكون المسلسل أو تلك الشخصية، ضد رجال الدين أو المتدينين عامة، أو استهدافاً لهم، مؤكدا أنه لا يرضى لنفسه الظهور أو المشاركة في أي عمل من هذا النوع.