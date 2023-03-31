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رجل دين فاسد مهووس بالجنس.. “شيخ الرفاعي” في “ود المك” يُغضب السودانيين في شهر رمضان.. لماذا؟

ود المك هو مسلسل دراما اجتماعية سوداني من تأليف وإخراج هيثم الأمين، وبطولة مصعب عمر وأحمد البكري وصلاح أحمد علي وسلافة مكي وأوسو، يُعرض في رمضان 2023

كتب خالد الأحمد
شيخ الرفاعي في ود الملك watanserb.com
شيخ الرفاعي في مسلسل ود الملك
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وطن– أحدث المسلسل السوداني الرمضاني “ود المك” موجة انتقادات واسعة في لدى الرأي العام المحلي، وطالب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة أن لاتتجاوز الأعمال التلفزيونية تخطى الخطوط الحمراء صلب المجتمع.

مسلسل ود المك يُغضب السودانيين

يعرض مسلسل ود المك وهو دراما اجتماعية من تأليف وإخراج هيثم الأمين، وبطولة مصعب عمر وأحمد البكري وصلاح أحمد علي وسلافة مكي وأوسو، شخصية “شيخ الرفاعي” التي جسدها الممثل السوداني صلاح أحمد، لسيرة رجل دين فاسد، شديد الاندفاع تجاه متع الدنيا ورغد العيش.

وسلط هذا العمل الفني الرمضاني، الضوء على الاهتمام المتزايد لـ “شيخ الرفاعي” بالمظاهر الخارجية المتعارف عليها لرجل الدين التقليدي، وتمكنه من ممارسة أساليبه الشيطانية في خداع الجميع دون إثارة الشكوك والريبة، ممن حوله حتى عائلته.

أثارت هذه الجرأة في تناول دور المشائخ والأئمة في المجتمع السوداني، سيلا من الانتقادات وجهها النشطاء إلى المشرفين على الإنتاج والإخراج خاصة حول دورهم في المحتمل في تأليب الرأي العام ضد فئة من المجتمع السوداني ضد فئة أخرى ولكن أيضا محاولة رسم صورة نمطية عن أئمة المساجد والأشخاص المتدينين.

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كما أكد آخرون أن مسلسل “ود المك” استهدف طمس الصورة الإيجابية لأئمة المساجد والمشائخ في السودان، وإظهارهم في صورة الشخص البخيل والخائن والخائض في أعراض الناس دون مراعاة لأي ضوابط.

تفاعل كبير مع المسلسل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بردود الفعل حول المسلسل، فكتب “فخري” عبر حسابه على تويتر “يجماعه رايكم شنوو في مسلسل ود المك؟؟ “.

وتابع “هل صحيح لأنو دا الواقع في السودان حقنا اللي في المسلسل ده؟؟ وهل مشايخنا برضو نفس الأسلوب اللي اتكلم باهو
اللي عامل فيها شيخ في مسلسل؟”.

من جانبه كتب “آل سادات” في السياق “هناك ردود فعل كثيرة حول مسلسل “ود المك” وتنميطه للشخص الملتزم بصورة قبيحة امتدادا لما يحدث في الدراما المصرية .. وقد وجه المنتقدون لهذا التنميط سهامهم نحو “زول سغيل” صاحب قناة”.

أما “فايز”، فاعتبر أن ماعرضه المسلسل ليس إلا تجسيدا للواقع وقال “يتعرض بطل مسلسل (ود المك) لحمله ممنهجه بس تناول مسلسله لشخصيه رجل دين أمام مسجد (رفاعي) منحرف، من قبل أصحاب الهوس الديني”.

وأضاف “الحقيقة دائما ما توجع،شفنا شيوخ ذي ديل كتار، عدد كبير من جرائم الإغتصاب كان وراها شيوخ الخلاوي دا غير المتاجرة بالدين”.

وفي ذات الصدد، رأى المنتج مجدي الفاضل في تعليق على صفحته الشخصية بفيسبوك أن “تجسيد شخصية شيخ الرفاعي يجب أن لا يصور بأنه استهداف لرجال الدين وبالتالي استهداف للإسلام. فهناك شخصية متدينة وفي نفس الوقت متزمتة ولديها إشكالات نفسية والأمثلة كثيرة من قطاعات المجتمع”.

وأضاف مجدي قائلا “قد يقول قائل لماذا فقط رجل الدين هو من تشرح شخصيته؟ نقول لماذا يحصن من النقد إذا أخطأ أو أن سلوكه فيه اعوجاج؟”.

إلى ذلك وفي سياق ردود الأفعال على المسلسل، أوضح الممثل السوداني صلاح أحمد، في تصريحات إعلامية أمس الخميس، تعليقاً على الجدل الكثيف حول شيخ الرفاعي “إن المسلسل يتحدث عن الفساد داخل المجتمع بصورة عامة من خلال تجسيد شخصيات مختلفة، ويقدم نماذج شتى، بينها نموذج لشخصية رجل دين فاسد، يتوسّل بالدين لأغراض دنيوية، وعبر تجسيد الشخصية غير السوية وإظهار تناقضاتها، نقوم بمعالجة الكثير من الاختلالات النفسية والاجتماعية”.

ونفى أحمد في حديثه مع موقع “العربية.نت” بشكل حاسم أن يكون المسلسل أو تلك الشخصية، ضد رجال الدين أو المتدينين عامة، أو استهدافاً لهم، مؤكدا أنه لا يرضى لنفسه الظهور أو المشاركة في أي عمل من هذا النوع.

المصدرتويتر ، العربية نت ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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