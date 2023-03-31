خلال بث مباشر.. سيرجيو أغويرو يتعرض لأزمة قلبية هي الأخطر منذ 2021.. كيف نجا منها؟

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وطن– تعرض اللاعب سيرجيو أغويرو لأزمة قلبية خلال بث مباشر على الإنترنت عبر تطبيق “تويتش”، في حادثة أعادت لأذهان جمهوره إصابته باضطراب في ضربات القلب أثناء اللعب مع برشلونة الإسباني عام 2021.

سيرجيو أغويرو يتعرض لأزمة قلبية

عانى سيرجيو أغويرو من أزمة في القلب خلال بث مباشر على “تويتش” مع المدون الشهير على الإنترنت إيباي إيانوس مساء أمس، الخميس.

وظهرت علامات المرض على أجويرو، أثناء البث المباشر، حيث توقف لاعب برشلونة السابق عن الحديث فجأة، ولمس صدره على مستوى القلب، وسط حالة من الذهول والارتباك انتابت من حوله.

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. "¿Quieres que vayamos al médico?" pic.twitter.com/Yt2noDJF4V — MARCA (@marca) March 30, 2023

وفي غضون ثوانٍ معدودات، تدخل إيباي سريعًا للاطمئنان على أجويرو، وسأله: «ماذا يحدث هنا؟»، ليجيب الأرجنتيني والنجم السابق لمانشيستر سيتي «أعتقد أنني كنت أعاني من عدم انتظام ضربات القلب».

وعندما سأله إيانوس عما إذا كانوا بحاجة للذهاب إلى الطبيب، قال أغويرو: “لا، لا. لأن لدي شريحة وسوف تكتشفها الشريحة وترسل لي إشارة”.

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ليسأله إيباي مجددًا عما إذا كان من الضروري الاتصال بطبيب، قبل أن يُطمئته أجويرو موضحًا ما حدث له خلال تلك اللحظات بقوله «لقد كانت الشريحة التي تتحكم في ضربات القلب وترسل الإشارات».

أزمة أجويرو القلبية مع برشلونة عام 2021

في ديسمبر من عام 2021، أُجبر أسطورة مانشستر سيتي والأرجنتين على الاعتزال بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب أثناء اللعب مع نادي برشلونة الإسباني في ذلك الموسم.

وفي التفاصيل، فقد اضطر أغويرو للخروج قبل نهاية الشوط الأول في مباراة على أرضه (أي في برشلونة) أمام ألافيس الإسباني في نهاية أكتوبر 221 بسبب عدم اضطراب في ضربات القلب حسب ما شُخص مرضه لاحقا من قبل الأطباء.

عاجل : إعتزال اغويرو عن كرة القدم رسمياً بسبب مشاكله في القلب pic.twitter.com/jni3CPqwEk — Screen Mix (@ScreenMix) November 20, 2021

في البداية، طُلب من أجويرو أن يستريح لمدة ثلاثة أشهر، لكن وفي ظل استحالة مواصلته لمسيرته الكروية مع وضعه الصحي الجديد، تم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في صدره، وأكد لاحقا اعتزاله في مؤتمر صحفي مؤثر في كامب نو – بعد أشهر فقط من انضمامه إلى برشلونة بعد مهمته الأسطورية في مانشستر سيتي والتي بات خلالها الهداف التاريخي للنادي.

صور من مؤتمر اعلان اعتزال أغويرو 😔 pic.twitter.com/gWmjJMP992 — KoooraWorld (@KoooraWorld) December 15, 2021

وغادر أغويرو سيتي باعتباره الهداف التاريخي له مع 260 هدفًا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز (184 هدفًا في 275 مباراة).

فيما يتعلق بظهوره على تطبيقات البث المباشر عبر الإنترنت، شُوهد أغويرو بانتظام في الفترة الأخيرة وهو يظهر على تطبيق “تويتش” منذ أن أُجبر على الاعتزال المبكر، وكان ذلك أثناء البث الليلة الماضية، حيث كان هناك اضطراب آخر في ضربات القلب يذكّر الناس لماذا لم يعُد يلعب كرة القدم.