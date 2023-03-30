الخميس, مارس 30, 2023
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والداه مهاجران يهوديان.. من هو إيفان غيرشكوفيتش الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا؟

السلطات الروسية اعتقلت الصحفي بـ"وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بوصفه جاسوسا جمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة

كتب فهمي الورغمي
اعتقال مراسل وول ستريت جورنال في روسيا watanserb.com
روسيا تعتقل المراسل لصحيفة وول ستريت جورنال "إيفان غيرشكوفيتش"
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وطن– احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، اليوم الخميس، مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إيفان غيرشكوفيتش، أثناء قيامه بمهمة وسط مدينة يكاترينبورغ، وسط تنديد أمريكي شديد بهذه السابقة الخطيرة التي لم تحدث منذ عقود في روسيا بالنسبة لصحفي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية أمريكية.

روسيا تعتقل مراسل وول ستريت جورنال

كشفت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الحكومية، نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنّ غيرشكوفيتش (31 عاما) وهو مواطن أميركي، “متورط في جمع معلومات سرية” حول شركة دفاع روسية.

وقال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي إن السيد غيرشكوفيتش، “بناءً على تعليمات الجانب الأمريكي، جمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي”.

وأكد المكتب أن “غيرشكوفيتش” معتمد للعمل كصحفي في روسيا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب وول ستريت جورنال، فقد انقطع اتصال غيرشكوفيتش بمحرريه أثناء عمله في يكاترينبورغ (حوالي 800 ميل شرق موسكو) بعد ظهر أمس، الأربعاء.

ولاحقاً، ظهر منشور على منصة تلغرام يصف رجلاً مخفيًا وجهه تم اعتقاله في مطعم بمدينة يكاترينبورغ، ووضعه في شاحنة انتظار.

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وتعليقا على ذلك، أكدت الصحيفة الأمريكية أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان الشخص هو نفسه غيرشكوفيتش.

حاول محام استأجرته الصحيفة العثور على غيرشكوفيتش في مبنى الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة يكاترينبرج، لكن قيل له إن السلطات ليس لديها معلومات عنه.

بعد ذلك بساعات، ظهر غيرشكوفيتش في موسكو، حيث مثله محامٍ عينته المحكمة.

وبحسب ريا نوفوستي، التي نقلت عن مصادر لم تسمها، دافع “غيرشكوفيتش” عن نفسه بأنه غير مذنب في الجلسة المغلقة. حيث أن القضية، بحسب ذات المصدر، في غاية السرية.

وصدر أمر باحتجازه حتى 29 مايو، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للمحكمة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية.

مَن هو مراسل وول ستريت جورنال الذي اعتقلته روسيا؟

انضم غيرشكوفيتش إلى الصحيفة الأمريكية الرائدة في يناير 2022. وقد عمل كمراسل في روسيا منذ عام 2017، أولاً في موسكو تايمز ثم في وكالة الأنباء الفرنسية.

وُلد غيرشكوفيتش لأب من أوديسا وأم من سانت بطرسبرغ، وكلاهما مهاجران يهوديان استقرا في الولايات المتحدة بعد مغادرة الاتحاد السوفيتي.

أتقن صحفي وول ستريت جورنال، اللغة الروسية كشخص بالغ يعيش في موسكو، وفقًا لأصدقائه وزملائه. قال زملاؤه إن فهمه للغة وتقاربه مع الشعب الروسي منحه ميزة كصحفي.

يشار هنا إن غيرشكوفيتش هو أول صحفي أمريكي يُعتقل بتهمة التجسس في روسيا، وثقته لجنة حماية الصحفيين منذ اعتقال نيكولاس دانيلوف عام 1986.

وتشعر لجنة حماية الصحفيين بقلق بالغ إزاء اعتقال إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، حسب ما ذكرت في بيان عبر موقعا الرسمي.

وقالت رئيسة لجنة حماية الصحفيين جودي جينسبيرغ، إن ماحصل لـ “غيرشكوفيتش” هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات التي تقوم بها روسيا لاستخدام قوانين الأمن القومي لإسكات الصحفيين.

وتابعت: “ندعو روسيا لإطلاق سراحه على الفور”.

البيت الأبيض يُدين الاعتقال

أدانت إدارة بايدن اعتقال مراسل “وول ستريت جورنال” في روسيا لما وصفته موسكو بالتجسس، وهي أول قضية من نوعها لصحفي أمريكي محتجز لاتهامات بالتجسس منذ الحرب الباردة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “كارين جان بيير” في مؤتمر صحفي إن الرئيس بايدن تم إطلاعه على اعتقال السيد غيرشكوفيتش. وكررت تحذيرات وزارة الخارجية في وقت سابق بأن الأمريكيين مدعوون إلى تجنب السفر إلى روسيا.

وقالت “لقد كنا واضحين للغاية بشأن عدم ذهاب الأمريكيين إلى روسيا”.

بدوره، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تسعى للوصول الفوري عبر القنصلية، إلى السيد “غيرشكوفيتش” حتى تتمكن من تقديم الدعم المناسب.

وقال بلينكين: “بأقوى العبارات الممكنة، ندين محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني”.

المصدروول ستريت جورنال + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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