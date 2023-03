والداه مهاجران يهوديان.. من هو إيفان غيرشكوفيتش الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا؟

- Advertisement -

وطن– احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، اليوم الخميس، مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إيفان غيرشكوفيتش، أثناء قيامه بمهمة وسط مدينة يكاترينبورغ، وسط تنديد أمريكي شديد بهذه السابقة الخطيرة التي لم تحدث منذ عقود في روسيا بالنسبة لصحفي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية أمريكية.

كشفت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الحكومية، نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنّ غيرشكوفيتش (31 عاما) وهو مواطن أميركي، “متورط في جمع معلومات سرية” حول شركة دفاع روسية.

وقال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي إن السيد غيرشكوفيتش، “بناءً على تعليمات الجانب الأمريكي، جمع معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي”.

وأكد المكتب أن “غيرشكوفيتش” معتمد للعمل كصحفي في روسيا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب وول ستريت جورنال، فقد انقطع اتصال غيرشكوفيتش بمحرريه أثناء عمله في يكاترينبورغ (حوالي 800 ميل شرق موسكو) بعد ظهر أمس، الأربعاء.

ولاحقاً، ظهر منشور على منصة تلغرام يصف رجلاً مخفيًا وجهه تم اعتقاله في مطعم بمدينة يكاترينبورغ، ووضعه في شاحنة انتظار.

وتعليقا على ذلك، أكدت الصحيفة الأمريكية أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان الشخص هو نفسه غيرشكوفيتش.

حاول محام استأجرته الصحيفة العثور على غيرشكوفيتش في مبنى الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة يكاترينبرج، لكن قيل له إن السلطات ليس لديها معلومات عنه.

بعد ذلك بساعات، ظهر غيرشكوفيتش في موسكو، حيث مثله محامٍ عينته المحكمة.

وبحسب ريا نوفوستي، التي نقلت عن مصادر لم تسمها، دافع “غيرشكوفيتش” عن نفسه بأنه غير مذنب في الجلسة المغلقة. حيث أن القضية، بحسب ذات المصدر، في غاية السرية.

وصدر أمر باحتجازه حتى 29 مايو، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للمحكمة، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية.

انضم غيرشكوفيتش إلى الصحيفة الأمريكية الرائدة في يناير 2022. وقد عمل كمراسل في روسيا منذ عام 2017، أولاً في موسكو تايمز ثم في وكالة الأنباء الفرنسية.

وُلد غيرشكوفيتش لأب من أوديسا وأم من سانت بطرسبرغ، وكلاهما مهاجران يهوديان استقرا في الولايات المتحدة بعد مغادرة الاتحاد السوفيتي.

أتقن صحفي وول ستريت جورنال، اللغة الروسية كشخص بالغ يعيش في موسكو، وفقًا لأصدقائه وزملائه. قال زملاؤه إن فهمه للغة وتقاربه مع الشعب الروسي منحه ميزة كصحفي.

يشار هنا إن غيرشكوفيتش هو أول صحفي أمريكي يُعتقل بتهمة التجسس في روسيا، وثقته لجنة حماية الصحفيين منذ اعتقال نيكولاس دانيلوف عام 1986.

وتشعر لجنة حماية الصحفيين بقلق بالغ إزاء اعتقال إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، حسب ما ذكرت في بيان عبر موقعا الرسمي.

