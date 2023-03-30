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هذا ما سيفعله جورج وسوف ما دام حيا وتفاصيل اللقاء الأخير مع وديع (فيديو)

ظهر الفنان جورج وسوف في استضافة الإعلامي السعودي علي العلياني

كتب خالد الأحمد
جورج وسوف في برنامج علي العلياني watanserb.com
المطرب السوري جورج وسوف
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وطن – كشف الفنان جورج وسوف، عن آخر لقاء جمعه بنجله الراحل وديع وسوف الذي توفي في، فبراير الماضي، بعد خضوعه لعملية تكميم معدة.

جورج وسوف مع علي العلياني

وتوفي وديع جورج وسوف، في يناير الماضي، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” في لبنان.

وكان نجل جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة قبل وفاته، بحسب مواقع فنية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، حيث أصيب بنزيف حاد في المعدة.

وأكد وسوف في لقاء مع الإعلامي السعودي علي العلياني في برنامجه “مراحل”، أنه لا يفكر باعتزال الغناء نهائياً، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم فنه من على المسارح وغيرها ما دام حيًا ويقدر على الغناء.

يأتي ذلك بعد تداول معلومات أشارت إلى أن جورج وسوف، سيعتزل الغناء بعد وفاة نجله الأكبر وديع، الذي وافته المنية قبل قرابة شهرين.

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وكانت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، قد كشفت أن جورج وسوف ينوي اعتزال الفن، بسبب وفاة نجله وديع، وفقاً لما ذكره أحد المقربين.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن الصحفية هنادي عيسى قولَها، إن جورج وسوف لن يحتمل سماع لقب “أبو وديع” في أثناء الغناء على المسرح، لذا قرر اعتزال الغناء.

وقالت الإعلامة اللبنانية، إن المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيَه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء، وفق قولها.

سأغني ولن أتوقف أبداً

وهو ما نفاه وسوف خلال اللقاء مع العلياني جملة وتفصيلاً قائلاً إنه “لن يكفر بالموهبة التي ميزه بها الله، ويتوقف عن الغناء”.

وتابع أن الله خلقه وأعطاه موهبة لكي يفرح الناس ويسعدهم، “لذلك سأغني وأواصل ولن أتوقف أبداً ما دام لدي حنجرة أستطيع من خلالها الغناء”.

واستدرك الفنان الذي يلقبه معجبوه بسلطان الطرب: “أغلى شيء أعطاني الله إياه، هو محبة الناس، لذلك مستحيل أتركهم، طول ما هقدر أقدملهم بكل إخلاص فني هواصل، وهذا شيء واجب علي أمام رب العالمين أول شيء”.

وكشف وسوف تفاصيل عن آخر لقاء جمعه بنجله الراحل، مشيراً إلى أنه كان يشعر بأنه سيرحل ويتركه.

ولفت جورج وسوف إلى أن “وديع لم يخبره بأنه سيقدم على عملية تكميم المعدة التي أودت مضاعفاتها بحياته بعد ذلك”، وأردف أن أسرته أبلغته بغياب وديع، لأنه يخضع لعملية وسيعود سريعًا، إلا أنه علم بعد ذلك بوفاته”.

إعاقة في يده اليسرى

ولدى سؤال الفنان السوري عن الأمور التي تسببت حالته الصحية الأخيرة في منعه من القيام بها، أجاب قائلاً إن “العزف على العود من أهم الأمور التي حرم منها بسبب تأثر يده اليسرى التي لا يستطيع التحكم بها.”

وفي رأي مستغرب وغير متوقع قال الفنان المتحدر من بلدة الكفرون بريف حمص الغربي، إنه لن يسمح نهائياً بدخول أي فرد من عائلته إلى الوسط الفني.

وقال: “أعوذ بالله ولا حدا من أسرتي ولا نسواني ولا حدا، هذا شغلي أنا، أنا بيت أهلي أمي وإخواتي البنات، ولا مرة حضروا لي حفلة واحدة، سوى الصيف الماضي أخذت أخواتي البنات بصعوبة لحضور حفلة”.

المصدرصحيفة الوطن + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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