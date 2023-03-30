لمرضى السكري..6 أطعمة صحية يُنصح بتناولها في رمضان

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وطن– خلال شهر رمضان، يحتاج مرضى السكري إلى توخي الحذر بشأن ما يأكلونه لتجنب التقلبات الشديدة في مستويات السكر في الدم.

ومن خلال التخطيط الدقيق واختيار الأطعمة الصحية، يمكن لمرضى السكري الصيام بأمان خلال شهر رمضان.

وهناك العديد من الأطعمة الصحية التي يمكن لمرضى السكري تناولها خلال هذا الشهر للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

وفي هذا الإطار، قدم موقع “news18” مجموعة من الأطعمة الصحية لمرضى السكري لتجنب انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم، في وجبتي الإفطار والسحور.

التمر

التمر غذاء تقليدي للإفطار خلال شهر رمضان، حيث يعتبر مصدراََ جيدا للألياف، مما يساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

يحتوي التمر على سكريات طبيعية يمكن أن توفر دفعة سريعة للطاقة أثناء الإفطار. ومع ذلك، يجب على مرضى السكري تناول التمر باعتدال، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

الحبوب الكاملة

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الحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

يمكن لمرضى السكري تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل خلال شهر رمضان. يعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات المعقدة ويمكن تناوله مع الجبن قليل الدسم أو البروتين الخالي من الدهون، مثل الدجاج أو السمك، لإعداد وجبة متوازنة.

الخضروات

الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومحملة بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لمرضى السكري.

علاوة على ذلك، تساعد الخضروات في السيطرة على مستويات السكر في الدم ويمكن أن يساعد تناول مجموعة متنوعة من الخيار والخس والسبانخ والجزر في تنظيم مستويات السكر في الدم مع توفير العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

العدس

العدس مصدر كبير للبروتين والألياف، مما يجعله غذاءً مثاليًا لمرضى السكري. كما يتميز بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

ويمكن إضافة العدس إلى الحساء والسلطات لتحضير وجبة مليئة ومغذية.

الفواكه الطازجة

تعتبر الفواكه الطازجة، كالبطيخ والبابايا والتوت والتفاح، مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية والألياف.

تساعد هذه الفواكه في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة لمرضى السكري.



المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مصادر ممتازة للألياف والبروتين والدهون المفيدة. لكن، يجب إستهلاكها باعتدال لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

تشمل الخيارات الجيدة بذور الكتان وبذور الشيا واللوز والجوز.