في قصره.. شاهد ما فعله الوليد بن طلال مع فيصل العيسى وفريق “شباب البومب”

فيصل العيسى هو بطل "شباب البومب"، المسلسل التلفزيوني السعودي الكوميدي الذي تَعرِض قناة روتانا خليجي موسمه الحادي عشر في رمضان 2023

وطن – شارك الفنان السعودي فيصل العيسى مقطع فيديو برفقة الأمير السعودي ومالك قنوات روتانا الملياردير، الوليد بن طلال، وذلك على هامش دعوة الأخير لفريق عمل مسلسل “شباب البومب” للإفطار الرمضاني في قصره.

فيصل العيسى في قصر الوليد بن طلال

ورحب فيصل العيسى، بدعوة الأمير الوليد بن طلال، في قصره في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وأكد أنه، وطاقم عمل مسلسل شباب البومب، كانوا أمس، الأربعاء، في ضيافة الأمير الوليد بن طلال.

وخلال مقطع الفيديو الذي نشره العيسى، يتوجه له الوليد بن طلال بالقول: “أنت شاب سعودي وبرنامجك الأول في السعودية في رمضان وغير رمضان بدعم روتانا وجهودك”.

#شباب_البومب تشرفنا اليوم بالافطار مع صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال ، تعودنا منه الدعم الكامل لي شخصيًا و لكافة طاقم العمل من الفنانيين السعوديين و الكتّاب ، فخورين بذلك يا أبو خالد 🇸🇦❤️ @Alwaleed_Talal pic.twitter.com/z9EYsrIMYp — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 29, 2023

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب فيصل العيسى مُعلقا: “تشرفنا اليوم بالافطار مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال”.

وتابع: “تعودنا منه الدعم الكامل لي شخصيًا ولكافة طاقم العمل من الفنانين السعوديين والكتّاب، فخورين بذلك يا أبو خالد”.

شباب البومب الجزء 11

شباب البومب هو مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر، بدأ عرض أول مواسمه في رمضان 2012، من تأليف عبد العزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان.

وعن حلقات الموسم 11 من شباب البومب الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي على قناة روتانا خليجية، قال “العيسى” في تصريحات لصحف محلية إن حلقات هذا الموسم ستشهد تنوعاً كبيرا وستجذب جميع الشرائح.

وعن الفئة المُستهدفة في الموسم 11 من شباب البومب، أوضح العيسى في مقابلة مع صحيفة “الجزيرة” السعودية أن الشباب والمراهقين فهم الفئة المستهدفة.

مشيراً إلى أنه ومنذ العام الماضي، تم تخصيص بعض الحلقات للفتيات، مع وجود عدد من الممثلات في العمل، حيث تتناول الحلقات بعض القضايا التي تهمهن؛ فهن يمثلن شرائح البنات الموجودة بالمجتمع ضمن تنوع ثري، على حد قوله.

وتابع نجم المسلسل: “تطرقنا في بعض الحلقات والأفكار إلى قضايا اجتماعية مهمة للجمهور، في شرائح عمرية أكبر، لمن يرغب في متابعة العمل، ونستهدف فيها جميع الشرائح والعوائل التي تتابع الحلقات”.