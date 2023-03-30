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في قصره.. شاهد ما فعله الوليد بن طلال مع فيصل العيسى وفريق “شباب البومب”

فيصل العيسى هو بطل "شباب البومب"، المسلسل التلفزيوني السعودي الكوميدي الذي تَعرِض قناة روتانا خليجي موسمه الحادي عشر في رمضان 2023

بواسطة
فهمي الورغمي
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الوليد بن طلال وفيصل العيسى watanserb.com
الأمير السعودي الوليد بن طلال والفنان فيصل العيسى
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وطن – شارك الفنان السعودي فيصل العيسى مقطع فيديو برفقة الأمير السعودي ومالك قنوات روتانا الملياردير، الوليد بن طلال، وذلك على هامش دعوة الأخير لفريق عمل مسلسل “شباب البومب” للإفطار الرمضاني في قصره.

فيصل العيسى في قصر الوليد بن طلال

ورحب فيصل العيسى، بدعوة الأمير الوليد بن طلال، في قصره في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وأكد أنه، وطاقم عمل مسلسل شباب البومب، كانوا أمس، الأربعاء، في ضيافة الأمير الوليد بن طلال.

وخلال مقطع الفيديو الذي نشره العيسى، يتوجه له الوليد بن طلال بالقول: “أنت شاب سعودي وبرنامجك الأول في السعودية في رمضان وغير رمضان بدعم روتانا وجهودك”.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب فيصل العيسى مُعلقا: “تشرفنا اليوم بالافطار مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال”.

وتابع: “تعودنا منه الدعم الكامل لي شخصيًا ولكافة طاقم العمل من الفنانين السعوديين والكتّاب، فخورين بذلك يا أبو خالد”.

شباب البومب الجزء 11

شباب البومب هو مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر، بدأ عرض أول مواسمه في رمضان 2012، من تأليف عبد العزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان.

وعن حلقات الموسم 11 من شباب البومب الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي على قناة روتانا خليجية، قال “العيسى” في تصريحات لصحف محلية إن حلقات هذا الموسم ستشهد تنوعاً كبيرا وستجذب جميع الشرائح.

وعن الفئة المُستهدفة في الموسم 11 من شباب البومب، أوضح العيسى في مقابلة مع صحيفة “الجزيرة” السعودية أن الشباب والمراهقين فهم الفئة المستهدفة.

مشيراً إلى أنه ومنذ العام الماضي، تم تخصيص بعض الحلقات للفتيات، مع وجود عدد من الممثلات في العمل، حيث تتناول الحلقات بعض القضايا التي تهمهن؛ فهن يمثلن شرائح البنات الموجودة بالمجتمع ضمن تنوع ثري، على حد قوله.

وتابع نجم المسلسل: “تطرقنا في بعض الحلقات والأفكار إلى قضايا اجتماعية مهمة للجمهور، في شرائح عمرية أكبر، لمن يرغب في متابعة العمل، ونستهدف فيها جميع الشرائح والعوائل التي تتابع الحلقات”.

مصدرصحيفة الجزيرة + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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