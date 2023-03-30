طبيب يمني ينهي حياة صهره رمياً بالرصاص أمام الجميع.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة !

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وطن- تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، جريمة بشعة ارتكبها طبيب، بحق شقيق زوجته في مدينة عمران شمالي اليمن.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، فقد أقدم طبيب يدعى إبراهيم أحمد عبده مصلح على قتل شقيق زوجته الصيدلاني أسامة عبدالقوي الشرعبي داخل صيدلية في مركز اليمن الطبي التابع له في مدينة ‎عمران.

وأظهر الفيديو المتداول، الطبيب أثناء تواجده في المركز وتوجهه مسرعا نحو الصيدلية وبيده مسدس.

ووفقا للفيديو، فما غن وصل للصيدلية حتى باشر الطبيب بإطلاق النار من خلال عدة طلقات باتجاه صهره الصيدلاني الذي حاول تجنب الرصاص الذي أودى بحياته.

وأظهر الفيديو محاولة امرأة منع الطبيب إبراهيم أحمد عبده مصلح عن فعلته، إلا أن الصيدلاني المجني عليه سقط متوفيا على الفور في حين قام الطبيب الجاني بالهرب.

توثيق جريمة قتل الدكتور أسامة عبدالقوي الطاهري وهو يؤدي عمله في "مركز اليمن الطبي" التابع له في مدينة #عمران في ٢٢ من شهر مارس الجاري. ويجي واحد راسه مربع يقلك اتحمدوا الله على نعمة الأمن والأمان !! pic.twitter.com/EdafIGiRej — مجلي الصمدي (@MjAlsamadi) March 29, 2023

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وبحسب ناشطين فإن الجريمة بسبب خلافات أُسرية والجاني والمجني عليه ينحدران من مديرية شرعب بمحافظة تعز.

ولاقت الجريمة حالة استياء وسخط واسعة، والتي تعكس واحدة من عشرات الجرائم التي تزايدت في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

شاهدو فيديوكاميرات المراقبة توثق جريمة قتل الدكتور أسامة عبدالقوي الطاهري وهو يؤدي عمله في "مركز اليمن الطبي" التابع له

في مدينة عمران في ٢٢ من شهر مارس الجاري.

هذا هو الأمن والأمان الذي يزعم به الحوثي المتورد الكهنوتي#الحوثي_عدو_الله pic.twitter.com/T4gfKw2B7P — 🦋 رانيا&🦋𐩧𐩱𐩬𐩺𐩱 𐩽❤ (@ranyaran4005656) March 29, 2023

يشار إلى أن الحادثة وقعت يوم 22 مارس/آذار الجاري، في حين تمكنت القوت الامنية من القبض على الجاني الطبيب ابراهيم عبده احمد علي مصلح الشرعبي في محافظة إب يوم أمس الأربعاء الموافق 29 مارس/آذار 2023.