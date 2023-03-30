الخميس, مارس 30, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدطبيب يمني ينهي حياة صهره رمياً بالرصاص أمام الجميع.. شاهد ما وثقته...
الهدهد

طبيب يمني ينهي حياة صهره رمياً بالرصاص أمام الجميع.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة !

الطبيب باغت شقيق زوجته بإطلاق النار عليه بمجرد فتحه باب الصيدلية

كتب سالم حنفي
طبيب يمني ينهي حياة صهره رمياً بالرصاص أمام الجميع watanserb.com
طبيب يمني ينهي حياة صهره رمياً بالرصاص أمام الجميع
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، جريمة بشعة ارتكبها طبيب، بحق شقيق زوجته في مدينة عمران شمالي اليمن.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، فقد أقدم طبيب يدعى إبراهيم أحمد عبده مصلح على قتل شقيق زوجته الصيدلاني أسامة عبدالقوي الشرعبي داخل صيدلية في مركز اليمن الطبي التابع له في مدينة ‎عمران.

وأظهر الفيديو المتداول، الطبيب أثناء تواجده في المركز وتوجهه مسرعا نحو الصيدلية وبيده مسدس.

ووفقا للفيديو، فما غن وصل للصيدلية حتى باشر الطبيب بإطلاق النار من خلال عدة طلقات باتجاه صهره الصيدلاني الذي حاول تجنب الرصاص الذي أودى بحياته.

وأظهر الفيديو محاولة امرأة منع الطبيب إبراهيم أحمد عبده مصلح عن فعلته، إلا أن الصيدلاني المجني عليه سقط متوفيا على الفور في حين قام الطبيب الجاني بالهرب.

- Advertisement -

وبحسب ناشطين فإن الجريمة بسبب خلافات أُسرية والجاني والمجني عليه ينحدران من مديرية شرعب بمحافظة تعز.

ولاقت الجريمة حالة استياء وسخط واسعة، والتي تعكس واحدة من عشرات الجرائم التي تزايدت في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يشار إلى أن الحادثة وقعت يوم 22 مارس/آذار الجاري، في حين تمكنت القوت الامنية من القبض على الجاني الطبيب ابراهيم عبده احمد علي مصلح الشرعبي في محافظة إب يوم أمس الأربعاء الموافق 29 مارس/آذار 2023.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

صور من داخل منزل المتحولة جنسيا التي قتلت 6 أشخاص تكشف مفاجآت مدوية

الهدهد

تعذيب وحشي لمعتقلين في سجون الإمارات باليمن ومطالب بمعاقبة أبوظبي (لقطات مفزعة)

الهدهد

جريمة تهز الإمارات.. يقتل زوجته وطفلتيه ثم ينتحر ويترك رسالة

الهدهد

تفاصيل قتل لبنانية بـ10 رصاصات أمام أطفالها.. صور بدون حجاب واتصال في “نص الليل”

الهدهد

أخطر قوانين الحوثي يمهد لنسف الاقتصاد اليمني.. ما علاقته بالمتشددين في ليبيا؟

الهدهد

فيديو صادم لاعتداء بالحذاء على إمام مسجد أثناء صلاة الفجر

الهدهد

الحوثي يدعو الملك سلمان “للتوبة” ويكشف عن شرط إنهاء الحرب الوحيد (فيديو)

الهدهد

فيديو مرعب لاعتداء عناصر حوثية على طفل يمني “شجاع” وغضب عارم

الهدهد

مصادر: بعد توقفه لعقدين.. محمد بن سلمان يمضى قُدما في مشروع الجدار العازل مع اليمن.. ماذا نعرف عنه؟

الهدهد

جريمة في أول أيام رمضان.. سورية تتعاطى مخدرات ثم تقتل زوجها وتحرق جثته

الهدهد

“ذو القرنين”.. أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه بطريقة بدائية (شاهد)

الهدهد

شاب سوري يقتل والده ويدفنه بحديقة المنزل ثم يبلغ والدته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يعيش على أجهزة التنفس.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

الفراولة..هل هي جيدة لتبييض الأسنان؟

فيما يلي قواعد التحدث مع شريكك عن العلاقات الحميمية..

زيدان من أبرزهم .. 4 مرشحين لتولي تدريب المنتخب السعودي

جينيفر أنيستون تفسر أخيرا سبب ظهور حلمتيها أثناء تصوير مسلسل Friend(شاهد)

مريم الدباغ تستحم عارية في بث مباشر في نهار رمضان! (فيديو)

أسوشييتد برس: ابن زايد استنسخ تجربة الملك سلمان في تركيز السلطة بيد عائلته المباشرة!

شاكيرا ووالدة بيكيه تبادلتا الضرب وشد الشعر بعدما انكشفت الحقيقة!

نيمار يصدم الجميع برد فعله على خسارته مليون يورو في لعبة البوكر على الإنترنت (شاهد)

أستطيع تغيير “السيسي”.. ابن سلمان صدم أركان الإدارة الأمريكية بما قاله لـ جون كيري! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC