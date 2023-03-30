الخميس, مارس 30, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدطبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود.. تفاصيل...
الهدهد

طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود.. تفاصيل مروعة!

الطبيبات أز "الزوجات الميدانيات" أجبرن على الطهي والتنظيف وممارسة الجنس مع الضباط، ومن ترفض أن تصبح عبدة جنسية تواجه عقوبة شديدة

كتب سالم حنفي
طبيبات روسيات في أوكرانيا watanserb.com
طبيبات روسيات في أوكرانيا
- Advertisement -

وطن- تستمر الروايات حول السلوك المروع من قبل الجيش الروسي في الظهور، حيث زعمت إحدى المسعفات أن الجنود الروس يجبرون النساء على الاسترقاق الجنسي.

وبحسب ما ورد أُجبرت المسعفات الروسيات اللواتي يعملن في الخطوط الأمامية على أن يصبحن عبيدات جنسي لكبار الضباط العسكريين .

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد نشرت إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي مقابلة مع ما يسمى “الزوجة الميدانية” وقالت إن الضباط الروس “يتناقلون” النساء فيما بينهم.

وقالت المُبلغة عن المخالفات إن أولئك اللاتي أصبحن “زوجات ميدانيات” أجبرن على الطهي والتنظيف وممارسة الجنس مع الضباط، موضحة أن من ترفض أن تصبح عبدة جنسية تواجه عقوبة شديدة والضرب.

وقالت المرأة ، التي لم يتم الكشف عن هويتها، إن الفترة التي قضتها على خط المواجهة تركتها مصابة باضطراب ما بعد الصدمة الشديد.

وأخبرت أنها أصبحت طبيبة في الخطوط الأمامية لإعالة أسرتها ، وخاصة طفلها المعاق.

- Advertisement -

وبحسب شهادتها ، اختارها كولونيل مسؤول عن فصيلتها ليجعلها “زوجته الميدانية” أثناء وجودها في معسكر تدريب نيجني نوفغورود.

طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود
طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود

عقوبات كبيرة لكل من ترفض الامتثال لأن تصبح عبدة جنسية

وأوضحت أنها عندما رفضت محاولاته الجنسية ، قال الضابط لجنوده أن يجعلوا الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لها، وبلغت ذروتها في إجبارها على النوم في الخارج لمدة شهر بينما ينام آخرون في الخيام والمنازل.

ووفقا لروايتها، لم يتوان الضابط عن محاولات ابتزازرها وعندما رفضته مرة أخرى أجبرت على الذهاب إلى خط المواجهة كشكل من أشكال العقاب.

وادعت الطبيبة أن الفصيلة التي وُضعت فيها كانت تتألف من سبع سيدات ، تلقين جميعًا مضايقات جنسية من الضباط القياديين.

وقالت لإذاعة أوروبا الحرة : “عندما ذهبنا إلى هناك ، لم يكن أحد يعلم ما يجري هناك. وعندما فهمنا كل شيء ، لم يكن هناك عودة إلى الوراء” .

طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود
طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود

ممارسات عنيفة

وقالت أنه في واحدة من أكثر المشاهد المروعة التي شاهدتها ، أطلق ضابط النار على “زوجته الميدانية” قبل أن يطلق النار على نفسه في يده ليبدو كما لو كان يحميها من النيران الأوكرانية، لافتة إلى أن المرأة نجت لكنها تركت معاقة بشكل دائم.

ومن بين الأعمال الوحشية الأخرى ، قالت المرأة إنها شاهدت أيضًا ضباطًا يضربون نساء أخريات بالمسدس بينما تم منح بعض المسعفين فعليًا خيار أن يكونوا عبيدًا جنسيًا أو يتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية.

ولفتت إلى أنه على الرغم من تجربتها المروعة ، قالت المرأة إنها ربما لا يزال يتعين عليها العودة في وقت ما لإعالة أسرتها.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

العالم مهدد بالفناء.. “أسلحة يوم القيامة” و9 دول تتحكم بمصير الكوكب

الهدهد

مشهد يحبس الأنفاس لصاروخ أوكراني ينال من دبابة روسية قبل هروبها

الهدهد

يوسف بن علوي كشف أسرار غزو العراق ودور السلطنة في إنقاذ العراقيين من مجاعة

تقارير

قادر على تغيير النظام العالمي.. تطور التحالف بين روسيا والصين يقلق أمريكا

الهدهد

هل استعان بوتين بـ”دوبلير” في زياراته الخارجية؟.. صور غريبة تثير جدلا

الهدهد

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

الهدهد

حوار “بالألغاز” بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب (فيديو)

الهدهد

طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة (فيديو)

الهدهد

قرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين.. لماذا بدا ضاحي خلفان متوترا لهذه الدرجة؟

الهدهد

يواجه مصير معمر القذافي وعمر البشير.. ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين؟

الهدهد

جزار سوريا جعل نفسه أضحوكة.. صحيفة ألمانية توثق إحراج بشار الأسد في روسيا (فيديو)

الهدهد

حادثة أثارت تحذيرات من حرب عالمية.. البنتاغون ينشر لحظة سقوط الطائرة المسيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة الزمالك ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا

اختفاء المعارض السعودي معن الجربا وأنباء عن قتله أو اختطافه.. هل يتكرر سيناريو خاشقجي؟

للمسافر جواََ..خبيرة طيران تكشف عن قطعة من الملابس يجب تجنبها عند السفر

دنيا بطمة تترك العبادات وتتفرغ لإعلانات نزع الحواجب وبيجامات النوم المثيرة! (فيديو)

جوهرة البرتغال غونزالو راموس ‏على رادار مانشستر يونايتد

تجنب وضع ساق على ساق عند الجلوس .. لهذه الأسباب

شقيقة محمد السادس.. ظهور صادم بحالة مرضية يرثى لها.. هل الحشيش هو السبب؟! (شاهد)

الجن يتسبب بإنهاء حلقة العرافة مع لوسي! (شاهد)

يعيش على أجهزة التنفس.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

طبيب يمني ينهي حياة صهره رمياً بالرصاص أمام الجميع.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة !

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC