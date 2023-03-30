شاكيرا ووالدة بيكيه تبادلتا الضرب وشد الشعر بعدما انكشفت الحقيقة!

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وطن- يزعم أن شاكيرا وحماتها السابقة، اعتدوا جسدياً على بعضيهما أمام جيرارد بيكيه (36 عاماً)، وأطفالهما.

جاءت هذه الدراما الواقعية لأن والدة بيكيه غطت خيانة ابنها لشاكيرا مع كلارا شيا.

أكد مصدر مقرب من العائلة أن المغنية الكولومبية ووالدة جيرارد بيكيه كانا في جدال قوي ، لدرجة أنهما اشتبكتا بالأيدي.

ويؤكد المصدر نفسه أن برنابيو ضربت شاكيرا (46 عاماً)، في وجهها أمام جيرارد وأطفاله ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. بل ردت النجمة الكولومبية عليها بالضرب.

خيانة بيكيه

حدثت كل هذه المواجهة لأنهم كانوا من المفترض أنهم يخفون خيانة بيكيه ، وهذا ما حدث عندما اكتشفت شاكيرا كذب حماتها السابقة وخيانتها.

وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية ، أكدت مصادر مجهولة أن والدة بيكيه ، مونتسيرات برنابيو ، ساعدت ابنها في إخفاء علاقته مع كلارا شيا.

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تقول الصحفية لورا .فا: “عندما بدأت العلاقة بين بيكيه وكلارا شيا ، لجأوا إلى منزل يملكه والدا بيكيه. في كابريلز (إسبانيا) “.

وكل ذلك بينما أخبرتها شاكيرا عن حبها الدرامي مع بيكيه.

متواطئة في العلاقة الجديدة

وأشارت لورا إلى أن مونتسيرات كانت متواطئة في إخفاء هذه العلاقة الجديدة”.

وأكدت لورا فا في البودكاست الخاص بها “Mamarazzi”، أنه حدث اعتداء جسدي بين الحماة وشريكة ابنها.

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عندما اعتقدنا أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من المعلومات حول انفصال القرن ، وجدنا معلومات جديدة تثبت العكس.

وعلى الرغم من أنها حدثت منذ فترة طويلة ، إلا أنها ظهرت لسبب أو لآخر.

لكن الحقيقة هي أننا رأينا بالفعل العلاقة السيئة بين شاكيرا وحماتها بعد أن وضعت ساحرة على شرفة منزلها ، متكئة مباشرة أمام منزل والدي جيرارد.

بديل (مفترض)

على الرغم من كل شيء ، مر على الانفصال فترة من الوقت ، وقد تلتقي شاكيرا برجل يعيد بناء حياتها.

بعد رحلتها إلى نيويورك لحضور عرض جيمي فالون وأداء أغنيتها الشهيرة مع بيزارب على الهواء مباشرة ، ارتبطت الكولومبية بالمذيع الأمريكي كارسون دالي ، الذي التقت به في مباراة هوكي.

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ومع ذلك ، بصرف النظر عن صورة لهما معًا تم تداولها على الشبكات الاجتماعية ، لن يكونا معاً. لكن يُشاع أن لديها شخصًا غير معروف ، في الوقت الحالي ، ينتظرها في ميامي. ربما هذا هو السبب في أنك تتطلع إلى وقت الانتقال هناك.