سيارة رونالدو الأسطورية.. لفتت الأنظار في مدريد وسعرها خيالي (شاهد)

- Advertisement -

وطن – شوهد لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدريد، لحظة خروجه من سيارة “بوجاتي شينتوديتشي” بقيمة 8.8 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من 10 موديلات فقط حول العالم.

رونالدو يقود بوجاتي فاخرة ونادرة

وجاءت زيارة مهاجم نادي النصر السعودي، إلى مدريد الإسبانية، بعد أيام من عودته إلى موطنه، البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها مبارتين ضد ليشتنشتاين ولوكسمبورغ، سجل خلالهما 4 أهداف.

ومدريد بالنسبة لـ كريستيانو رونالدو هي المدينة التي لعب في ناديها الملكي، ريال مدريد، طيلة 9 سنوات (2009-2018)، تربع خلالها مع نجوم الميرنغي على عرش الكرة الأوروبية، بنسختبن من كأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، على غرار 4 نسخ من دوري الأبطال، و3 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية.

حضور رونالدو إلى مدريد في حد ذاته حدث يُلهب الصحافة المحلية والدولية، ناهيك عن نزوله من سيارة “بوجاتي شينتوديتشي” بقيمة 8.8 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من 10 موديلات فقط حول العالم.

Cristiano Ronaldo spotted in Madrid, signing some Real Madrid jerseys. The legend was driving his 1,600 horsepower Bugatti Centodieci (only 10 of these were ever produced). [ @marca ] pic.twitter.com/MOPKXj4cHR — TCR. (@TeamCRonaldo) March 29, 2023

سيارة بوغاتي سينتوديتشي من صنع الشركة الفرنسية “بوغاتي” وأُنتج منها 10 نسخ فقط عام 2022، بمناسبة مرور 110 سنين على إنشاء العلامة التجارية بوغاتي وكتكريم للسيارة “بوغاتي EB110 ” التي صنعت في الفترة ما بين 1991 و 1995.

- Advertisement -

مواصفات سيارة رونالدو

وصنعت الشركة الفرنسية 10 نسخ فقط من سيارة بوغاتي سينتوديتشي وتبلغ قيمتها 8 ملايين يور، وتم بيع النسخ القليلة منها قبل أن تبدأ الشركة في تصنيعها عام 2022.

Cristiano Ronaldo was spotted yesterday in Madrid driving his Bugatti Centodieci. ✨ There are only 10 in the world. Obviously his was number 7. The car cost €8m. 🤑 📸 @marca pic.twitter.com/Yq0qqA4MdY — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 30, 2023

وتتميز سيارة بوغاتي سينتوديتشي بكونها أخف وزنًا وأكثر سرعة حيث تبلغ قوتها 1600 حصان، وتبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2،4 ثانية و200 كيلومتر في الساعة في 6،1 ثانية فقط.

🤑 Cristiano Ronaldo has bought a limited edition Bugatti Centodieci for €9.5M. 🚗 The car is so rare, there is only 10 in the whole world. pic.twitter.com/s0uInHwFe4 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 27, 2022

ويمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 360 كيلومترا في الساعة.

Cristiano Ronaldo spotted in Madrid, signing some Real Madrid jerseys in his exclusive Bugatti Centodieci (only 10 of these were ever produced). 🇵🇹💸 pic.twitter.com/ZdmR74IPfG — Madrid Zone (@theMadridZone) March 29, 2023

رونالدو يمتلك أسطول سيارات فاخرة

يشتهر رونالدو بولعه الكبير باقتناء السيارات الفارهة والباهظة الثمن، منذ سنوات، وهو ما يظهر حسب ما ينشره في حسابه الشخصي بموقع “انستغرام“.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

وهو يملك بالفعل، أسطولا من السيارات الفارهة من ماركات رولز رويس كولينان، فيراري F12 TDF، لامبورغيني أفينتادور، بورش911 توربو إس، فيراري F430 وغيرها.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

وكانت آخر السيارات في أسطول رونالدو، تلك التي حصل عليها في عيد ميلاده الأخير من صديقته جورجينا رودريغز.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

يلعب كريسيانو رونالدو حالياً لصالح نادي النصر السعودي، وقد تباينت التقارير حول مدى رغبته في نقل أسطول سياراته إلى العاصمة الرياض، حيث يُقيم رفقه جورجينا رودريغيز وعائلته.