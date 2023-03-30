الخميس, مارس 30, 2023
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سيارة رونالدو الأسطورية.. لفتت الأنظار في مدريد وسعرها خيالي (شاهد)

يمتلك رونالدو أسطولا من السيارات يضم أنواعا فارهة وإصدارات نادرة من أعرق الموديلات وأشهرها

كتب فهمي الورغمي
سيارات كريستيانو رونالدو بوغاتي watanserb.com
سيارة "بوجاتي شينتوديتشي" التي تبلغ قيمتها 8.8 مليون جنيه إسترليني
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وطن – شوهد لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدريد، لحظة خروجه من سيارة “بوجاتي شينتوديتشي” بقيمة 8.8 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من 10 موديلات فقط حول العالم.

رونالدو يقود بوجاتي فاخرة ونادرة

وجاءت زيارة مهاجم نادي النصر السعودي، إلى مدريد الإسبانية، بعد أيام من عودته إلى موطنه، البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها مبارتين ضد ليشتنشتاين ولوكسمبورغ، سجل خلالهما 4 أهداف.

ومدريد بالنسبة لـ كريستيانو رونالدو هي المدينة التي لعب في ناديها الملكي، ريال مدريد، طيلة 9 سنوات (2009-2018)، تربع خلالها مع نجوم الميرنغي على عرش الكرة الأوروبية، بنسختبن من كأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، على غرار 4 نسخ من دوري الأبطال، و3 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية.

حضور رونالدو إلى مدريد في حد ذاته حدث يُلهب الصحافة المحلية والدولية، ناهيك عن نزوله من سيارة “بوجاتي شينتوديتشي” بقيمة 8.8 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من 10 موديلات فقط حول العالم.

سيارة بوغاتي سينتوديتشي من صنع الشركة الفرنسية “بوغاتي” وأُنتج منها 10 نسخ فقط عام 2022، بمناسبة مرور 110 سنين على إنشاء العلامة التجارية بوغاتي وكتكريم للسيارة “بوغاتي EB110 ” التي صنعت في الفترة ما بين 1991 و 1995.

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مواصفات سيارة رونالدو

وصنعت الشركة الفرنسية 10 نسخ فقط من سيارة بوغاتي سينتوديتشي وتبلغ قيمتها 8 ملايين يور، وتم بيع النسخ القليلة منها قبل أن تبدأ الشركة في تصنيعها عام 2022.

وتتميز سيارة بوغاتي سينتوديتشي بكونها أخف وزنًا وأكثر سرعة حيث تبلغ قوتها 1600 حصان، وتبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2،4 ثانية و200 كيلومتر في الساعة في 6،1 ثانية فقط.

ويمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 360 كيلومترا في الساعة.

رونالدو يمتلك أسطول سيارات فاخرة

يشتهر رونالدو بولعه الكبير باقتناء السيارات الفارهة والباهظة الثمن، منذ سنوات، وهو ما يظهر حسب ما ينشره في حسابه الشخصي بموقع “انستغرام“.

 

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وهو يملك بالفعل، أسطولا من السيارات الفارهة من ماركات رولز رويس كولينان، فيراري F12 TDF، لامبورغيني أفينتادور، بورش911 توربو إس، فيراري F430 وغيرها.

 

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وكانت آخر السيارات في أسطول رونالدو، تلك التي حصل عليها في عيد ميلاده الأخير من صديقته جورجينا رودريغز.

 

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يلعب كريسيانو رونالدو حالياً لصالح نادي النصر السعودي، وقد تباينت التقارير حول مدى رغبته في نقل أسطول سياراته إلى العاصمة الرياض، حيث يُقيم رفقه جورجينا رودريغيز وعائلته.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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