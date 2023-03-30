سلطنة عمان.. مقترح “بالمساهمة الشعبية” لسداد الدين العام يلقى تفاعلا

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وطن – يبلغ الدين العام لسلطنة عمان ما يقرب عن 44 مليار دولار أمريكي حسب موازنة 2022، وقد سعت السلطات في السنوات الأخيرة لخفضه بنسبة كبيرة ونجحت. وفي سياق الجهود المبذولة من الدولة، طالب مواطن عماني بوضع حساب خاص للمساهمة الشعبية في سداد الدين العام.

عُماني يدعو لمساعدة الدولة في سداد الدين العام

وكتب “أبو خليل” وهو مغرد عماني عبر حسابه على تويتر، في تغريدة لاقت تفاعلا كبيرا أنه يجب على المواطنين معاضدة جهود بلادهم في سداد الدين العام.

ونقلت صفحات إخبارية عنه قوله: “ليش ما يكون فيه حساب خاص للي يريد يساهم في سداد الدين العام؟.. المواطنين ما بيقصروا”.

مغرد عماني يقترح وضع حساب خاص للمساهمة في سداد الدين العام للدولة pic.twitter.com/rKQhFfDlRZ — أخبار عمان (@omaniyanews) March 30, 2023

وفي الواقع، حظي مُقترح “أبو خليل” بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لأهمية الموضوع الذي تطرق له.

وبين رأي وآخر، تراوحت ردود الأفعال بين من استغرب من هذه الفكرة وبين من رأى أنها غير قابلة للتحقق، لأنه بكل بساطة إمكانيات مؤسسات الدولة ومختلف أجهزتها هي وحدها القادرة على سداد الدين العام.

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وهكذا كان رأي محمد البحراني الذي كتب قائلا: “لو جلسنا مئات السنين الدين ما بيخلص”.

لو جلسنا مئات السنين الدين ما بيخلص — ‏﮼محمد ﮼البحراني (@_mohd4) March 30, 2023

أما عارف البلوشي فاعتبر أن المقترح، الذي أشار له “أبو خليل” يمكن تطبيقه نعم، “لكن فقط مع ميسوري الحال من العمانيين” حسب وصفه.

وعلق قائلا: “مو مشكلة إذا هو فلوس زائدة معه.. خلوه يدفع شهريا عن كل مواطن.. وفي ميزان حسناته”.

م مشكلة إذا هو فلوس زايده عليه خليوه يدفع شهريآ ع كل مواطن و ف ميزان حسناته — عارف البلوشي (@ARFalblushi) March 30, 2023

وبين البحراني والبلوشي، اقترح عبد الله صبحي فكرة أخرى من شأنها سداد الدين العام لسلطنة عمان.

وقال في تعلقيه: “انا بقصر الصراحه بروحنا محتاجين..اقترح يحاسبو الفاسدين ويرجعو المبالغ ويدفعو ديون الدوله..”.

انا بقصر الصراحه بروحنا محتاجين.. اقترح يحاسبو الفاسدين ويرجعو المبالغ ويدفعو ديون الدوله..✋🏾 — ًABDULLAH AL SUBHI (@abody36) March 30, 2023

كم يبلغ الدين العام لسلطنة عمان؟

خلال العام الماضي، تمكنت سلطنة عُمان من سداد 3 مليارات ريال عُماني، لينخفض الدين العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي).

وتم رصد 1.2 مليار ريال عماني لخدمة الدين في موازنة العام الجاري، 2023.

وتأتي خطوات السلطنة في سداد دينها العام، ضمن استراتيجية أعلنها السلطان هيثم بن طارق، العام الماضي، تنتهي في العام القادم، 2024.

وتعتمد الاستراتيجية العُمانية التي أثبتت نجاحها بشكل كبير حتى اليوم على استغلال عائدات النفط الخام المرتفعة خاصة العام الماضي، لخفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 80% في 2020 إلى 60% في 2024.