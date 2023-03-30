الخميس, مارس 30, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدسلطنة عمان.. مقترح "بالمساهمة الشعبية" لسداد الدين العام يلقى تفاعلا
الهدهد

سلطنة عمان.. مقترح “بالمساهمة الشعبية” لسداد الدين العام يلقى تفاعلا

انخرطت سلطنة عُمان، منذ تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة عام 2020، في استراتيجية لتقليص الدين العام وفوائده إلى أدنى مستوياته

كتب فهمي الورغمي
المساهمة الشعبية في سداد الدين العام سلطنة عمان watanserb.com
تم رصد 1.2 مليار ريال عماني لخدمة الدين في موازنة العام الجاري 2023
- Advertisement -

وطن – يبلغ الدين العام لسلطنة عمان ما يقرب عن 44 مليار دولار أمريكي حسب موازنة 2022، وقد سعت السلطات في السنوات الأخيرة لخفضه بنسبة كبيرة ونجحت. وفي سياق الجهود المبذولة من الدولة، طالب مواطن عماني بوضع حساب خاص للمساهمة الشعبية في سداد الدين العام.

عُماني يدعو لمساعدة الدولة في سداد الدين العام

وكتب “أبو خليل” وهو مغرد عماني عبر حسابه على تويتر، في تغريدة لاقت تفاعلا كبيرا أنه يجب على المواطنين معاضدة جهود بلادهم في سداد الدين العام.

ونقلت صفحات إخبارية عنه قوله: “ليش ما يكون فيه حساب خاص للي يريد يساهم في سداد الدين العام؟.. المواطنين ما بيقصروا”.

وفي الواقع، حظي مُقترح “أبو خليل” بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لأهمية الموضوع الذي تطرق له.

وبين رأي وآخر، تراوحت ردود الأفعال بين من استغرب من هذه الفكرة وبين من رأى أنها غير قابلة للتحقق، لأنه بكل بساطة إمكانيات مؤسسات الدولة ومختلف أجهزتها هي وحدها القادرة على سداد الدين العام.

- Advertisement -

وهكذا كان رأي محمد البحراني الذي كتب قائلا: “لو جلسنا مئات السنين الدين ما بيخلص”.

أما عارف البلوشي فاعتبر أن المقترح، الذي أشار له “أبو خليل” يمكن تطبيقه نعم، “لكن فقط مع ميسوري الحال من العمانيين” حسب وصفه.

وعلق قائلا: “مو مشكلة إذا هو فلوس زائدة معه.. خلوه يدفع شهريا عن كل مواطن.. وفي ميزان حسناته”.

وبين البحراني والبلوشي، اقترح عبد الله صبحي فكرة أخرى من شأنها سداد الدين العام لسلطنة عمان.

وقال في تعلقيه: “انا بقصر الصراحه بروحنا محتاجين..اقترح يحاسبو الفاسدين ويرجعو المبالغ ويدفعو ديون الدوله..”.

كم يبلغ الدين العام لسلطنة عمان؟

خلال العام الماضي، تمكنت سلطنة عُمان من سداد 3 مليارات ريال عُماني، لينخفض الدين العام من 20.8 مليار (نحو 70% من الناتج المحلي) إلى 17.7 (نحو 43% من الناتج المحلي).

وتم رصد 1.2 مليار ريال عماني لخدمة الدين في موازنة العام الجاري، 2023.

وتأتي خطوات السلطنة في سداد دينها العام، ضمن استراتيجية أعلنها السلطان هيثم بن طارق، العام الماضي، تنتهي في العام القادم، 2024.

وتعتمد الاستراتيجية العُمانية التي أثبتت نجاحها بشكل كبير حتى اليوم على استغلال عائدات النفط الخام المرتفعة خاصة العام الماضي، لخفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 80% في 2020 إلى 60% في 2024.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لوحة سيارة تباع بسعر خيالي في سلطنة عمان.. ما علاقة السلطان قابوس؟ (شاهد)

الهدهد

حقيقة فيديو مرعب قلب سلطنة عمان لحافلة مدرسية جرفها السيل (شاهد)

الهدهد

“أخدود الهتان”.. تحذير من منخفض جوي يضرب السلطنة وهذه توقعات الأرصاد

الهدهد

سلطنة عُمان ترد على الدعوات الهندية باعتقال الداعية ذاكر نايك.. هذ ما فعلته معه! (شاهد)

الهدهد

سلطنة عُمان.. عاملة إفريقية تقتحم مدرسة بولاية إزكي وتهدد المعلمين بسلاح أبيض! (شاهد)

الهدهد

يوسف بن علوي كشف أسرار غزو العراق ودور السلطنة في إنقاذ العراقيين من مجاعة

الهدهد

إطلالات مثيرة لعمانيات في رمضان تثير جدلا في سلطنة عمان (فيديو)

الهدهد

ذاكر نايك في سلطنة عمان.. فيديو يشعل مواقع التواصل بظهوره داخل صيدلية! (شاهد)

الهدهد

مفتي عُمان أحمد الخليلي مع ذاكر نايك.. صور ستقض مضاجع قادة الإلحاد

الهدهد

العماني صالح العلوي يعتزل الفن ويحرق عوده على المباشر (فيديو)

الهدهد

“العال الإسرائيلية” تكشف عن مكاسبها الكبيرة بفضل السعودية وسلطنة عمان

الهدهد

كاتب عماني متصهين مستاء من صلاة التراويح ويخاطب الأوقاف: “أنقذونا”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهد مروعة لا تُصدق لتعذيب الجمال جماعيا في “سوق برقاش” بمصر (فيديو)

البحرين.. مقاطع تُكذب القرآن الكريم وتهين الأنبياء تقود 3 أشخاص للسجن

لمرضى السكري..6 أطعمة صحية يُنصح بتناولها في رمضان

طريقة يستخدمها الجيش الأميركي للنوم خلال دقيقتين فقط

هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

قد تضمن لك وظيفة أحلامك..هذه هي الألوان التي يجب أن ترتديها في مقابلة العمل

“رمضان برعاية التعري”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بعباءتها الرمضانية المكشوفة! (شاهد)

طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود.. تفاصيل مروعة!

تشكيلة الزمالك ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا

اختفاء المعارض السعودي معن الجربا وأنباء عن قتله أو اختطافه.. هل يتكرر سيناريو خاشقجي؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC