“رمضان برعاية التعري”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بعباءتها الرمضانية المكشوفة! (شاهد)

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وطن– فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بطريقة تعبيرها عن احترامها لشهر رمضان المبارك.

“عباءة أم فستان؟”

وظهرت هيفاء وهبي في جلسة تصوير عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً أسود أقرب إلى العباءة بتفصيلته.

وغطّت هيفاء وهبي رأسها بقبعة الفستان الذي تميّز بفُتحة عند الخصر، وأخرى من الخلف.

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وعلّقت الفنانة اللبنانية فقط بإيموجي الهلال والقلب، في إشارة لرمضان.

“دشداشة عارية الساق!”

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ومنذ بَدء شهر رمضان، استمرت هيفاء وهبي بنشر صور لها بملابس محتشمة، إحداها في دشداشة بنية واسعة.

لكنها أثارت السخرية بفُتحة الساق التي كشفت كثيراً.

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وعلقت هيفاء على الصور: “رمضان كريم”.

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تعليقات ساخرة

وجاء في التعليقات: “هيوفة عيني رمضان كريم بس مو لهالدرجة السيقان”.

وكتب آخر: “هاي عيد سعيد مو رمضان كريم.. خطأ مطبعي صاير”.

وعقب متابع: “رمضان برعاية التعري”.

سخرت أخرى: “يعني ما تقدرين تلبسين شي مستور مستحيل”.

ونصحها آخر بخلع الملابس ساخراً: “اه والله رمضان كريم اكرم من هيك ما في كان شلحتي العباي احسنلك”.

وأطلق آخرون النكات مثل: “الرجل مو محسوبة على رمضان”، “بالنسبه للرجل الطالعه بعد مجايها رمضان كبر”.

عيد ميلاد هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، احتفلت هيفاء وهبي بعيد ميلادها قبل أسابيع، وظهرت وهي ترقص مع والدتها، في أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وكانت مؤدية “بوس الواوا” ترتدي فستاناً أسود بنقشة الورود بدون أكمام، تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها وعائلتها.

ثم بدأت هيفاء بالرقص على أنغام إحدى أغنياتها.

مفاجأة إليسا

وكانت إليسا قد فاجأت هيفاء وهبي في حفلهما المشترك بقطر، بخطوة غير متوقّعة.

وكانت هيفاء وهبي تؤدي فقرتها في الحفل في قطر، حين تفاجأت بقالب كيك كبير على المسرح. ثم تظهر إليسا وهي تمسك المايك وتغني لها: “سنة حلوة يا جميل”، بمناسبة عيد ميلادها.

وبدت هيفاء مندهشة من مبادرة إليسا، ثم قطعت الكيك وأطعمتها.