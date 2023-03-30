الخميس, مارس 30, 2023
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حياتنا

تجنب وضع ساق على ساق عند الجلوس .. لهذه الأسباب

"وفقًا لأبحاث مختلفة، يمكن أن تقلل هذه الوضعية من الخصوبة عند الرجال".

كتب معالي بن عمر
وضع ساق على ساق عند الجلوس watanserb.com
وضع ساق على ساق عند الجلوس
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وطن-يمكن أن تكون لوضعيّة جلوسك عواقب سيئة على صحّتك، لاسيما عند وضع ساق على ساق، حيث يمكن أن تؤثر طريقة وضع ساقيك على الدورة الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية. أما عند الرجال، يمكن أن تقلل هذه الوضعية أيضًا من إنتاج الحيوانات المنوية.

بحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن طريقة الجلوس هذه محبّبة لدينا جميعًا، بيد أنها من الناحية الصحيّة، يمكن أن يكون لها عواقب على صحتّك، وفق ما شرحه آدم تايلور، مدير مركز التعلم السريري في علم التشريح بجامعة لانكستر (المملكة المتحدة).

وضع ساق على ساق يسبب مخاطر على الدورة الدموية

أوضح آدم تايلور أن هناك طريقتين لوضع الساقين: إما أن يضعة الشخص ساقه على مستوى الركبة أو على الكاحل. وقال في هذا الصدد: “تشير معظم الأبحاث إلى أن وضع الساق على الركبة أسوأ من وضعها على الكاحل.

وضع ساق على ساق، يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية،
وضع ساق على ساق، يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية،

وفي الواقع، يمكن أن يؤدي الجلوس بهذه الطريقة إلى زيادة ضغط الدم بسبب تراكم الدم في الأوردة. ولهذا السبب، لا ينصح بهذه الوضعية بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الدوالي. فطريقة وضع الساق على الساق عند الجلوس تسد الدم الوريدي في الساقين.

وضع ساق على ساق أثناء الجلوس .. ما لا تعرفه عن تأثير ذلك على جسدك

 

 ما عواقب وضع ساق على ساق على قوامك؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن وضعيّة الأرجل المتقاطعة لها أيضًا عواقب على صحتنا. وأضاف آدم تايلور: “كلما جلست بهذه الطريقة لفترة أطول، زادت احتمالية حدوث تغييرات طويلة المدى في طول العضلات وترتيب العظام في حوضك”.

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كما ذكر الباحث البريطاني أن هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم محاذاة الوركين، حيث يصبح أحدهما أعلى من الآخر. ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير على العمود الفقري والكتفين، والذي سيكون أيضًا خارج المحاذاة. يمكن أيضًا إزاحة الرأس، حيث سيعمل العمود الفقري على الاحتفاظ بالجاذبية فوق الحوض. ويضيف: “يمكن أن تتأثر رقبتك أيضًا لأن جانبًا واحدًا من الجسم أضعف من الآخر. ويمكن ملاحظة نفس عدم التوازن في عضلات الحوض وأسفل الظهر بسبب الوضع السيئ والقيود والتوترات الناجمة عن الجلوس المتقاطع الأرجل”.

إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة وبانتظام، فهناك خطر أكبر للإصابة بالجنف، وهو ما يتوافق مع “انحراف دائم في العمود الفقري، مرتبط بتناوب الفقرات”. يوضح آدم تايلور أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مزيد من متلازمة ألم المدور الكبير، “وهي حالة شائعة ومؤلمة تؤثر على الجانب الخارجي من الورك والفخذ”.

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يمكن أن يؤثر وضع الساق على الساق على خصوبتك

وفقًا لأبحاث مختلفة، يمكن أن تقلل هذه الوضعية من الخصوبة عند الرجال. “يجب أن تكون درجة حرارة الخصيتين بين 2 و 6 درجات مئوية تحت درجة حرارة الجسم القياسية، كما يذكر الباحث. ويمكن أن يؤدي وضع الساق على الساق إلى زيادة درجة حرارة الخصيتين بما يصل إلى 3.5 درجة مئوية. وتشير الدراسات إلى أن يمكن أن تؤدي زيادة درجة حرارة كيس الصفن أو الخصية إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية وجودتها”.

لا ينصح بوضع ساق على ساق عند الجلوس لمن يعانون من مرض الدوالي
لا ينصح بوضع ساق على ساق عند الجلوس لمن يعانون من مرض الدوالي

وضع الساق على الساق: آثار مفيدة لبعض الناس

من جهة أخرى، هناك بعض الاستثناءات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016 أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم ساق أطول من الأخرى، فإن الجلوس القرفصاء يمكن أن يساعد في ضبط الارتفاع على جانبي الحوض، ما يحسن الاستقامة”، بحسب الالطتور الباحث. أما إذا كان الشخص يعاني من آلام العضلات، فيمكن أن تقلل هذه الوضعية من نشاط عضلات معينة.

يوصي آدم تايلور، بتجنبوضع الساق على الساق كثيرًا ولفترة طويلة جدًا، حيث يشير إلى أن العديد من عوامل الخطر المرتبطة بالتقاطع من المحتمل أن تتفاقم بسبب مشاكل أساسية أخرى مثل الخمول البدني والسمنة. وللحد من مخاطر المشاكل الصحية، الشيء الأكثر أهمية هو التحرك والحد من الخمول البدني.

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المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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