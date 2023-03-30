الخميس, مارس 30, 2023
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الهلال الأحمر الإماراتي يقيم إفطارا في قرية سورية لا يصوم أهلها ولا يصلون (شاهد)

أعرب كثيرون عن اعتقادهم بأن الإمارات تستغل حاجة السوريين لتثبيت أقدام نظام الأسد بعد إعادة تدويره

كتب خالد الأحمد
افطار الهلال الأحمر الإماراتي في مناطق سيطرة النظام السوري watanserb.com
الهلال الأحمر الإماراتي يقيم إفطارا رمضانيا في قرية أهلها لا يصومون وهي تحت سيطرة النظام السوري
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وطن – أثارت مأدبة أقامها الهلال الأحمر الإماراتي لـ”الصائمين” في إحدى مناطق سيطرة النظام في الساحل السوري، حالة من الاستياء والغضب وأعرب كثيرون عن اعتقادهم بأن الإمارات تستغل حاجة السوريين لتثبيت أقدام نظام الأسد بعد إعادة تدويره.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من متطوعي الهلال الأحمر الإماراتي وهم يقومون بتوزيع وجبات” الإفطار” على عدد من النساء وأغلبهم سافرات دون حجاب.

ويزعم الهلال الأحمر الاماراتي فإن هذا الإفطار يأتي ضمن الجهود الإنسانية لمبادرة “جسور الخير‬” ومبادرة “إفطار صائم‬”.

وقال مسؤول الهلال في سوريا ويدعى “أبو خالد”، إن هذه المنطقة يقصد الشلفاطية- واحدة من المناطق الخمس التي استهدفها الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف أن هناك اقبالاً كبيراً من النساء والرجال والمبنى الذي تم توزيع وجبات الافطار فيه طابقان الأعلى للرجال والأرضي للنساء والأطفال .

قرية الشلفاطية

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ووفق ناشطين فقرية الشلفاطية ذات الأغلبية المؤيدة لنظام الأسد تحوي أكبر معملين ومصنعين للكبتاجون على مستوى سوريا. ومعظم شبيحة الساحل ينتمون الى هذه القرية التي اشتهرت طوال سنوات الثورة السورية ضد الأسد بالحقد الطائفي وقتل على يد أهلها المئات من السنة على الهوية فقط لكونها واقعه في منطقه عبور من اللاذقية إلى مدينتي الحفة.

وقوبل خبر الإفطار المريب بالكثير من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البعض عن اعتقادهم بأن مثل هذا النشاط يعطينا فكرة عن عملية إعادة الإعمار في سوريا وكيف ستكون اذا ما استمر نظام الاسد في السلطة.

وأضافوا :”حينها المدن الثائرة التي دمرت بالبراميل لن يصلها ليرة واحدة وستذهب أموال الاعمار اولا إلى جيوب أسماء الأسد ومن لف لفيفها وما يتبقى منها من فتات سوف يتم توجيهها إلى قرى الساحل، حيث بيوت الشبيحة التي لم تتضرر والتي استقبلت كل التعفيش الذي حصل لبيوتنا ومدننا.

وعلق “عمر مدنية” في هذا السياق: “الإمارات تقيم موائد إفطار صائم في قرية الشلفاطية بريف اللاذقية، التي جميع أهلها من طائفة بشار الاسد غير مسلمين.”

وعقب “أحمد رحال”:” إفطار صائم لناس ما بصوموا ولا بصلّوا وبيشربوا الخمر”.

وأضاف مخاطباً الهلال الأحمر الإماراتي :”على الأقل إذا بدكم توزعوا بمناطق نظام الأسد وزعوا للناس يلي متضررة وتستحق”.

وتساءل “عبد الرحمن الخطيب”: ” الإمارات تركت فقراء سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وذهبت لتقيم موائد “إفطار صائم” في قرية الشلفاطية.”

وأضاف “هذه القرية جميع أهلها من الطائفة النصيرية الذين لا يعدون مسلمين فضلا أن يعرفوا الصلاة والصيام. وأغلب ذكورها قتلة مجرمين في العصابة الأسدية.”

وقال صاحب حساب “المحب للحق” بنبرة استهزاء:”أتباع الديانة الإبراهيمية يطعمون أبناء الطائفة النصيرية وجميعهم بعضهم من بعض فأين الغرابة”.

وفي السياق ذاته قالت “أسمهان”:” الإمارات تحب أن تقوم بكل أمر قذر، شاذ. المهم أن لا يوافق المسلمين و أن يضرهم بكل الطرق”.

وعلق “أحمد تركماني” مخاطباً القائمين على مائدة الإفطار المزعومة: “هل رأيتم مسجداَ أو سمعتم آذاناً في قرى الشلفاطية ودوير بعبده و غيرها”.

وأضاف: “هؤلاء أنجس خلق الله من تاريخ سيدنا أدم للان”.

وعقب آخر متحدثاً عن أهالي القرية التي شهدت الإفطار الإماراتي: “غير مسلمين ولايعرفون الصلاة المعتادة وصلاتهم غريبة وليس فيها ركوع ولا يحجون فكيف يصومون انها مهزلة المهازل”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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