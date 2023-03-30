الهلال الأحمر الإماراتي يقيم إفطارا في قرية سورية لا يصوم أهلها ولا يصلون (شاهد)

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وطن – أثارت مأدبة أقامها الهلال الأحمر الإماراتي لـ”الصائمين” في إحدى مناطق سيطرة النظام في الساحل السوري، حالة من الاستياء والغضب وأعرب كثيرون عن اعتقادهم بأن الإمارات تستغل حاجة السوريين لتثبيت أقدام نظام الأسد بعد إعادة تدويره.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من متطوعي الهلال الأحمر الإماراتي وهم يقومون بتوزيع وجبات” الإفطار” على عدد من النساء وأغلبهم سافرات دون حجاب.

ويزعم الهلال الأحمر الاماراتي فإن هذا الإفطار يأتي ضمن الجهود الإنسانية لمبادرة “جسور الخير‬” ومبادرة “إفطار صائم‬”.

وقال مسؤول الهلال في سوريا ويدعى “أبو خالد”، إن هذه المنطقة يقصد الشلفاطية- واحدة من المناطق الخمس التي استهدفها الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف أن هناك اقبالاً كبيراً من النساء والرجال والمبنى الذي تم توزيع وجبات الافطار فيه طابقان الأعلى للرجال والأرضي للنساء والأطفال .

ههههههه إفطار صائم لناس ما بصوموا ولا بصلّوا وبيشربوا الخمر..

جانب من نشاط #الهلال_الأحمر_الإماراتي في قرى العل.وية بريف اللاذقية في #سوريا

على الأقل إذا بدكم اتوزعوا بمناطق نظام الأسد وزعوا للناس يلي متضررة وتستحق..!!! pic.twitter.com/RvPIae1qsR — أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) March 28, 2023

قرية الشلفاطية

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ووفق ناشطين فقرية الشلفاطية ذات الأغلبية المؤيدة لنظام الأسد تحوي أكبر معملين ومصنعين للكبتاجون على مستوى سوريا. ومعظم شبيحة الساحل ينتمون الى هذه القرية التي اشتهرت طوال سنوات الثورة السورية ضد الأسد بالحقد الطائفي وقتل على يد أهلها المئات من السنة على الهوية فقط لكونها واقعه في منطقه عبور من اللاذقية إلى مدينتي الحفة.

وقوبل خبر الإفطار المريب بالكثير من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البعض عن اعتقادهم بأن مثل هذا النشاط يعطينا فكرة عن عملية إعادة الإعمار في سوريا وكيف ستكون اذا ما استمر نظام الاسد في السلطة.

وأضافوا :”حينها المدن الثائرة التي دمرت بالبراميل لن يصلها ليرة واحدة وستذهب أموال الاعمار اولا إلى جيوب أسماء الأسد ومن لف لفيفها وما يتبقى منها من فتات سوف يتم توجيهها إلى قرى الساحل، حيث بيوت الشبيحة التي لم تتضرر والتي استقبلت كل التعفيش الذي حصل لبيوتنا ومدننا.

وعلق “عمر مدنية” في هذا السياق: “الإمارات تقيم موائد إفطار صائم في قرية الشلفاطية بريف اللاذقية، التي جميع أهلها من طائفة بشار الاسد غير مسلمين.”

الإمارات تقيم موائد إفطار صائم في قرية الشلفاطية بريف اللاذقية، التي جميع أهلها من طائفة بشار الاسد (غير مسلمين)😂 pic.twitter.com/dFvNhduEtO — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 28, 2023

وعقب “أحمد رحال”:” إفطار صائم لناس ما بصوموا ولا بصلّوا وبيشربوا الخمر”.

وأضاف مخاطباً الهلال الأحمر الإماراتي :”على الأقل إذا بدكم توزعوا بمناطق نظام الأسد وزعوا للناس يلي متضررة وتستحق”.

ههههههه إفطار صائم لناس ما بصوموا ولا بصلّوا وبيشربوا الخمر..

جانب من نشاط #الهلال_الأحمر_الإماراتي في قرى العل.وية بريف اللاذقية في #سوريا

على الأقل إذا بدكم اتوزعوا بمناطق نظام الأسد وزعوا للناس يلي متضررة وتستحق..!!! pic.twitter.com/RvPIae1qsR — أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) March 28, 2023

وتساءل “عبد الرحمن الخطيب”: ” الإمارات تركت فقراء سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وذهبت لتقيم موائد “إفطار صائم” في قرية الشلفاطية.”

وأضاف “هذه القرية جميع أهلها من الطائفة النصيرية الذين لا يعدون مسلمين فضلا أن يعرفوا الصلاة والصيام. وأغلب ذكورها قتلة مجرمين في العصابة الأسدية.”

الإمارات تركت فقراء سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وذهبت لتقيم موائد (إفطار صائم) في قرية الشلفاطية، التي أهلها جميعهم من الطائفة النصيرية الذين لا يعدون مسلمين فضلا أن يعرفوا الصلاة والصيام. وأغلب ذكرانهم قتلة مجرمين في العصابة الأسدية pic.twitter.com/0uEYdywn1K — عبدالرحمن الخطيب (@khtibabdul) March 28, 2023

وقال صاحب حساب “المحب للحق” بنبرة استهزاء:”أتباع الديانة الإبراهيمية يطعمون أبناء الطائفة النصيرية وجميعهم بعضهم من بعض فأين الغرابة”.

اتباع الديانة الإبراهيمية يطعمون أبناء الطائفة النصيرية وجميعهم بعضهم من بعض فأين الغرابة . — المحب للحق -جديد6999 (@abogollanar2022) March 28, 2023

وفي السياق ذاته قالت “أسمهان”:” الإمارات تحب أن تقوم بكل أمر قذر، شاذ. المهم أن لا يوافق المسلمين و أن يضرهم بكل الطرق”.

وعلق “أحمد تركماني” مخاطباً القائمين على مائدة الإفطار المزعومة: “هل رأيتم مسجداَ أو سمعتم آذاناً في قرى الشلفاطية ودوير بعبده و غيرها”.

وأضاف: “هؤلاء أنجس خلق الله من تاريخ سيدنا أدم للان”.

أريد أن أسأل الهلال الأحمر الإماراتي هل رأيتم مسجد أو سمعتم آذان في قرى(الشلفاطية و دوير بعبده و غيرها)

هؤلاء أنجس خلق الله من تاريخ سيدنا أدم للان.

نقسي أعرف وين صلول المغرب …و فطور مختلط و نساء جميعهم غير محجبات …؟؟ — Ahmet Turkmani (@ahmetturkmanii) March 28, 2023

وعقب آخر متحدثاً عن أهالي القرية التي شهدت الإفطار الإماراتي: “غير مسلمين ولايعرفون الصلاة المعتادة وصلاتهم غريبة وليس فيها ركوع ولا يحجون فكيف يصومون انها مهزلة المهازل”.