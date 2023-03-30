الجن يتسبب بإنهاء حلقة العرافة مع لوسي! (شاهد)

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وطن– أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، الجدل بإنهائها حلقة الراقصة “لوسي”، بسبب الجن على حد زعمها.

وحلت الراقصة لوسي، ضيفة على برنامج “العرافة” على قناة “النهار“، الذي تقدمه بسمة وهبة.

ملكة الجن

وخلال الحلقة، عبرت بسمة وهبة عن خوفها وشعورها بدهشة كبيرة أثناء حديث لوسي عن دورها في مسلسل “المداح”.

وقالت بسمة وهبة: “أنا مش هقدر أكمل الحلقة ولازم أنهي دلوقتي ومش حابة أكمل الحلقة”.

وكانت لوسي قد تحدثت عن كواليس دورها في مسلسل “المداح”، وكيف تسبب في إيذاء ملكة الجن لها.

وقالت لوسي: “فيه جنيه طيبة ومؤمنة ومسالمة وفيه جنية شريرة.. وعشان أعمل دور الجنية في المداح كان لازم اعرف أكثر على الجن”.

هند بنت الأحمر

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وتابعت لوسي: “أنا ذاكرت شخصية الجنية هند بنت الأحمر بشكل جيد كي أتقن الدور بشكل كبير وأقوم بتجسيد شخصية من العالم الخفي”.

وأوضحت لوسي أنها علمت أن الجنيات الشريرات ضعيفات جداً، لذلك يلجأن لشخصيات شريرة.

وأردفت: “ساعات بحس إن فيه حد بيلمسني خاصة بعد تأدية دور الجنية هند بنت الأحمر”.

عاصفة وذعر

وصرحت بأن الجنية هند بنت الأحمر موجودة بالفعل تحت الأرض وتلازمها.

وروت لوسي كيف تمكنت الجنية هند بنت الأحمر، من إلغاء يوم تصوير، بافتعال عاصفة أوقفت طاقم المسلسل بأكمله.

وبدأت بسمة وهبة بالشعور بالرعب، وقراءة القرآن والأدعية.

فردت لوسي: “أيوة لازم تقرأي قرآن.. ما هو كده كنت أعمل المشهد من هنا وأقرأ قرآن من هنا”.

قراءة قرآن

وأصرت بسمة على إنهاء الحلقة، وحاولت لوسي طمأنتها.

وأكدت لوسي أن قراءتها القرآن بشكل مستمر، وتشغيله في غرفتها ومواظبتها على الصلاة، ساعدت في حمايتها من أذية الجن.

وتابعت لوسي: “ده بيخليهم مكانك سر، بس بيلاعبوك شوية كده.. يبعتولك حد يخضك.. الخضضان ده حلو بيخسس”.

هزي كويس

وخلال الحلقة، تحدثت لوسي عن تصريح ابنها “فتحي” حين قال لها “هزي كويس”.

وقالت لوسي: “تربية ابني مختلفة، ويمتلك ثقافة تجاه الفن، وهو على علم أن الرقص فن محترم”.

وتابعت: “تصريح ابني لما قالي هزي كويس، يقصد العمل بتركيز وجدية.. يعني اشتغلي بذمة، وهذا الأمر يجب فعله في أي مهنة”.

واستطردت الراقصة المصرية: “ابني كان صغير لما قال التصريح… فتحي تلقى تربية مختلفة، ويعزف الموسيقى وعلى علم بمفهوم الرقص الشرقي”.

وأكملت: “طالما الست أخذت قرار بإنجاب طفل لازم تربيه كويس.. وبعد ولادة ابني فتحي ربينا راجل، وابني مهندس ميكانيكا ويعمل في أمريكا”.

شاكيرا والرقص

وادعت لوسي أن شاكيرا تعلمت الرقص منها.

وقالت: “كل من يرقصون الرقص الشرقي تعلموا الرقص مني”.

وتابعت: “الطبال بتاع شاكيرا كان بيجي ياخد مني الأحزمة اللي بتشخلل.. ويديني سديهات وأديله حركات.. وأعرفه الرعشة بتتعمل إزاي وتقسيمة الوسط بتتعمل إزاي.. وبيروح يقول لشاكيرا”.