الخميس, مارس 30, 2023
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“ادعولي اتزوجها”.. دعوة شاب أردني على أبواب المساجد تثير الجدل (شاهد)

انخفاض معدلات الزواج في الأردن خلال السنوات الأخيرة دفع باحثين في علم الاجتماع بعدد من الجامعات في المملكة للبحث عن الأسباب والتداعيات

كتب فهمي الورغمي
شاب أردني يوزع كأس ماء مكتوب عليه ادعولي اتزوجها watanserb.com
شاب أردني يوزع كؤوس ماء على الصائمين مكتوب عليها "ادعولي أتزوجها"
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وطن – تنتشر العادات الطيبة والسلوكات الحميدة خلال شهر رمضان الفضيل بين الشباب في المنطقة العربية، ومن هؤلاء الشباب من يستغل بركات هذا الشهر بالدعاء إلى الله لنيل نصيبه من الزواج.

حيث تداولت صفحات عبر موقع تويتر دعوة لشاب أردني كتبها على كؤوس من الماء وزعها على عشرات الصائمين تقول “ادعولي اتزوجها”.

“ادعولي اتزوجها” دعوة شاب أردني في شهر رمضان

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة لكأس من الماء تم توزيعها للصائمين في أحد مساجد المملكة، كتب عليها “ادعيلي اتزوجها”

وتبابنت ردود الأفعال حول أمنية الشاب الأردني، بين من اعتبر تصرفه نابعا عن إحساس شديد بالحب والمسؤولية التي يُكنها لزوجته، مطلب دعاءه.

وبين رأي آخر، أكد أن بركات شهر رمضان الفضيل كثيرة وأنه ما خاب داعٍ إلى الله خلاله، ولعل أمنية الشاب الأردني تتحقق عبر دعاء أحد الصائمين.

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أما الرأي الثالث، فكان أكثر عقلانية وواقعية، تماشيا مع واقع الأيام الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، ومن وراءه اقتصاد الأردن ومن ثم تراجع القدرة المادية لدى الكثيرين من شباب المملكة على استيفاء الشروط المادية للزواج.

وهو رأي في الواقع، أثبتته أرقام الانخفاض الكبير في حالات الزواج خلال العام الماضي (2022) في الأردن.

انخفاض كبير في حالات الزواج بالأردن

فوفقًا لقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، شهد الأردن انخفاضا كبيرا في حالات الزواج خلال العام الماضي (2022)، وصلت إلى 15.2%، ليسجّل 63834 عقد زواج، مقارنة مع عام 2021، الذي سُجّل فيه 75360 عقد زواج.

وأضاف الربطة، خلال مؤتمر صحافي، قبل أيام، أن نسبة الزواج (مقارنة بعدد السكان) بلغت ما نسبته 5.8 لكل ألف.

مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يستدعي وقوف جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة، على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.

وعن مؤشرات الزواج دون سن الثامنة عشرة، بيّن أن المحاكم الشرعية شهدت عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية.

حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5 % عن عام 2021، وبمقدار 2213 حالة، إذ كان عدد الحالات العام الماضي 8037 حالة، في حين سجل في العام الذي سبقه 5824 حالة فقط.

أما عن الأسباب الاجتماعية وراء انخفاض أرقام الزواج، فقد أكد أستاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة مؤتة، حسين محادين، في مقابلة مع موقع “العربي الجديد“، إن الواقع يشير إلى أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الشباب في المجتمع الأردني من ارتفاع نسب البطالة وضعف القدرات المادية وارتفاع تكاليف العيش لأي شاب وفتاة يرغبان في الزواج كلها عوامل تحبط هذا المشروع الديني الواجب تعميمه، ترابطا مع ارتفاع متطلبات الزواج من قبل أهل العروس عادة، وعليه تبدو فكرة الزواج من الجهة الأولى (الشاب) تراجعت”.

وتابع الأستاذ الجامعي “من جهة ثانية، بدأنا نلاحظ أن هناك ارتفاعا لافتا في أعداد حالات الطلاق للمتزوجين الجدد، وهذا تحدٍ أيضا مضاف لرسالة الأسرة التي يجب تعميقها في كل مجتمع عربي مسلم”.

المصدرالعربي الجديد + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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