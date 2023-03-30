الخميس, مارس 30, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناإطلالة مثيرة لرهف القحطاني في "طاش العودة" فجرت غضب الرجال
حياتنا

إطلالة مثيرة لرهف القحطاني في “طاش العودة” فجرت غضب الرجال

ظهرت المشهورة السعودية رهف القحطاني في دور قائدة تترأس تنظيماً نسائياً يسعى للتمرد على الرجال واستئصال شأفتهم

كتب خالد الأحمد
رهف القحطاني في طاش العودة watanserb.com
أول ظهور تمثيلي لرهف القحطاني في مسلسل "طاش العودة"
- Advertisement -

وطن – في أول ظهور تمثيلي لها فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني، الجمهور بظهورها في الحلقة الثامنة من مسلسل “طاش العودة” وكانت تترأس عبر دورها تنظيماً نسائياً يسعى للسيطرة على الرجال.

رهف القحطاني في “طاش العودة”

وخلال المشهد التمثيلي الذي جاء ضمن حلقة بعنوان “هجرة الرجال” ظهرت رهف القحطاني التي اشتهرت بـ”وذ نكهة”، وهي ترتدي ملابس تحاكي الملابس العسكرية، وتبث بياناً رسمياً تتحدث فيه إلى الرجال، وحولها عدد من السيدات يحملن أسلحة رشاشة باللون الزهري.

وعلى طريقة “طاش ما طاش” وتوابعه في التهويل والتسطيح قالت رهف أمام مجموعة من الفتيات اللواتي ارتدين ثياباً وردية اللون ويحملن أسلحة بايديهن: “نعلن نحن التنظيم النسائي أنه بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطورنا مفاعلاً نوويًا قادر على مسح الجنس الذكري من على الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها في ظرف24 ساعة”.

وأضافت :”سنرد على أي مساعدات خارجية ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء عليهم، الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء”.

ناصر القصبي وعبدالله السدحان

- Advertisement -

وفي مشهد تال ظهر بطلا المسلسل ناصر القصبي، والفنان عبدالله السدحان، وهما يتابعان التمرد الأنثوي، وقال الأول: “يا ولد إيش قاعد يصير؟”، ليرد عليه السدحان: “الحريم تمردوا”.

وفي الحلقة ذاتها، ظهرت رهف تهدد بسلاح جديد، أطلقت عليه اسم “المحزم المليان النووي” حتى تحقق رغبتها في القضاء على الرجال في المدينة.

وقالت رهف: “وين المحزن المليان.. أعرفكم بالدكتورة سوسن”. وطالبت أخرى بالقضاء عليهم بالنووي. وبدأت تهتف رهف القحطاني: “مستقلات مستقلات” ورددت من بعدها السيدات في المكان بالهتاف ذاته.

“مشاهير الفلس”

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الظهور المفاجىء لرهف القحطاني، بين مؤيد ومنتقد.

حيث علق مغرد: “يسمونهم تافهين مشاهير الفلس” وأضاف :”مصنوعين لهم تاريخ إنتاج وتاريخ الانتهاء يقرره الصانع.”

وتابع :”كل الهاشتاقات اللي تنتقدهم وسيلة دعاية مجانية يقوم بها التويتريين”

واستدرك:”معقولة مابعد وصلت الرسالة لكم وأنتم تشاهدون التافهين يُدعمون بتقديم البرامج بالتلفزيون الرسمي وتتم استضافتهم بالبرامج وصاروا ممثلين”.

وعقب أصيل :”أفلست القنوات والاعلام واخرجو لنا العاهات والحمقاء”.

وقال “محمد العبدلي” إن دور رهف القحطاني هذا المساء في طاش العودة يلخص ما تفعله النسويات والمخببات ومدمرات البيوت ومحاولتهن اخفاء وطمس هوية الرجل.”

وتابع :”ستبقى بنت وأخت الرجال والمحتشمة ومن جعلت الحياء والدين شعارها مختلفه عن اشباه النساء” .

وعبر “بندر” عن اعتقاده بأن حلقة اليوم من “طاش العودة” ليس فيها أي محتوى أو سيناريو أو تمثيل.”

وأضاف:”وكأن الحلقة تم انجازها كما قال محاباة ومجاملة لرهف القحطاني التي اصبحت فجأة مذيعة والآن ممثلة ، بلا شهادة إعلام ولا تمثيل وغيرها ممن يحمل هذه التخصصات يُبعد”.

“رهف وذ نكهة”

يشار إلى أن رهف القحطاني، اشتهرت من خلال منصة سناب شات، من خلال بث فيديوهاتها اليومية، التي تدمج فيها الواقع مع اللون الكوميدي، الأمر الذي جذب الجماهير السعودية إليها.

وجاء سبب تسمية رهف القحطاني بـ وذ نكهة بسبب الفيديو الكوميدي الشهير لها وهي تطلب من أحد المحلات مشروبًا، قالت عنه “أبغاه وذ نكهة الفراولة”، وهي الجملة التي علقت في أذهان الجمهور وارتبطت باسم رهف القحطاني منذ ذلك الحين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

الهنتاتي مع مذيعة شبه عارية وفتاوى مثيرة.. ظهور استفز التونسيين (فيديو)

الهدهد

في قصره.. شاهد ما فعله الوليد بن طلال مع فيصل العيسى وفريق “شباب البومب”

حياتنا

لمرضى السكري.. 6 أطعمة صحية يُنصح بتناولها في رمضان

حياتنا

هل من الآمن تنظيف الأسنان بالفرشاة أثناء الصيام؟

حياتنا

روبي تصدم الجمهور بعملية تجميل .. شاهد كيف أصبحت!

حياتنا

“إكس لانس”.. لقطات مُسربة تفضح محمد سعد والمُخرج يُوضح (فيديو)

الهدهد

هذا ما فعله شيخ مغربي مع ناشطة عراقية تدافع عن “الإفطار العلني” بنهار رمضان

حياتنا

حياة الفهد لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم واتجهت للعلاج بالقرآن

الهدهد

الملكة رانيا تطل بالحجاب من السعودية.. زيارة بين العمرة ومعرض بساط الريح

الهدهد

محمد فراج يسب رامز بألفاظ نابية وهذا ما فعلته زوجته بسنت شوقي (شاهد)

الهدهد

استدعاء سفير الكويت بالعراق مطلب بسبب “دفعة لندن” وأزمة تطرق الأبواب

الهدهد

مارسا الجنس علانية بجوار المسجد.. فضيحة تهز مدينة جزائرية في رمضان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الهنتاتي مع مذيعة شبه عارية وفتاوى مثيرة.. ظهور استفز التونسيين (فيديو)

لن تتوقع كم تبلغ ثروة ستيف هارفي .. من مشرّد ينام في سيارة إلى مليونير!

نسرين أمين تتوعد رامز جلال بعد مقلبه بإعطاء رقم هاتفه لمن يريد (فيديو)

سبب وفاة موضي السور المطيري.. “ملكة الإنسانية” وعلاقتها بعبدالرحمن السميط

الهلال الأحمر الإماراتي يقيم إفطارا في قرية سورية لا يصوم أهلها ولا يصلون (شاهد)

“ادعولي اتزوجها”.. دعوة شاب أردني على أبواب المساجد تثير الجدل (شاهد)

صور مثيرة في رمضان .. ميريام فارس عارية بدون بنطال! (شاهد)

بينهم محمد صلاح برقم ضخم.. اللاعبون الأغلى أجرا في الدوري الإنجليزي

فيديو المشهد المحذوف من “السرايا 2”.. فجر غضب الليبيين وأهالي ورشفانة

سيارة رونالدو الأسطورية.. لفتت الأنظار في مدريد وسعرها خيالي (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC