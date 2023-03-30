إطلالة مثيرة لرهف القحطاني في “طاش العودة” فجرت غضب الرجال

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وطن – في أول ظهور تمثيلي لها فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني، الجمهور بظهورها في الحلقة الثامنة من مسلسل “طاش العودة” وكانت تترأس عبر دورها تنظيماً نسائياً يسعى للسيطرة على الرجال.

رهف القحطاني في “طاش العودة”

وخلال المشهد التمثيلي الذي جاء ضمن حلقة بعنوان “هجرة الرجال” ظهرت رهف القحطاني التي اشتهرت بـ”وذ نكهة”، وهي ترتدي ملابس تحاكي الملابس العسكرية، وتبث بياناً رسمياً تتحدث فيه إلى الرجال، وحولها عدد من السيدات يحملن أسلحة رشاشة باللون الزهري.

مشاركة رهف القحطاني في طاش 🤨 pic.twitter.com/XuwKH5hmzF — monitor (@drrmonitor) March 30, 2023

وعلى طريقة “طاش ما طاش” وتوابعه في التهويل والتسطيح قالت رهف أمام مجموعة من الفتيات اللواتي ارتدين ثياباً وردية اللون ويحملن أسلحة بايديهن: “نعلن نحن التنظيم النسائي أنه بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطورنا مفاعلاً نوويًا قادر على مسح الجنس الذكري من على الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها في ظرف24 ساعة”.

وأضافت :”سنرد على أي مساعدات خارجية ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء عليهم، الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء”.

ناصر القصبي وعبدالله السدحان

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وفي مشهد تال ظهر بطلا المسلسل ناصر القصبي، والفنان عبدالله السدحان، وهما يتابعان التمرد الأنثوي، وقال الأول: “يا ولد إيش قاعد يصير؟”، ليرد عليه السدحان: “الحريم تمردوا”.

وفي الحلقة ذاتها، ظهرت رهف تهدد بسلاح جديد، أطلقت عليه اسم “المحزم المليان النووي” حتى تحقق رغبتها في القضاء على الرجال في المدينة.

وقالت رهف: “وين المحزن المليان.. أعرفكم بالدكتورة سوسن”. وطالبت أخرى بالقضاء عليهم بالنووي. وبدأت تهتف رهف القحطاني: “مستقلات مستقلات” ورددت من بعدها السيدات في المكان بالهتاف ذاته.

“مشاهير الفلس”

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الظهور المفاجىء لرهف القحطاني، بين مؤيد ومنتقد.

حيث علق مغرد: “يسمونهم تافهين مشاهير الفلس” وأضاف :”مصنوعين لهم تاريخ إنتاج وتاريخ الانتهاء يقرره الصانع.”

وتابع :”كل الهاشتاقات اللي تنتقدهم وسيلة دعاية مجانية يقوم بها التويتريين”

واستدرك:”معقولة مابعد وصلت الرسالة لكم وأنتم تشاهدون التافهين يُدعمون بتقديم البرامج بالتلفزيون الرسمي وتتم استضافتهم بالبرامج وصاروا ممثلين”.

يسمونهم تافهين مشاهير الفلس

مصنوعين لهم تاريخ إنتاج وتاريخ الانتهاء يقرره الصانع

كل الهاشتاقات اللي تنتقدهم وسيلة دعاية مجانية يقوم بها التويتريين

معقولة مابعد وصلت الرسالة لكم وأنتم تشاهدون التافهين

يُدعمون

بتقديم البرامج بالتلفزيون الرسمي

وتتم استضافتهم بالبرامج

وصاروا ممثلين — مواطن متقاعد (@abood01396) March 30, 2023

وعقب أصيل :”أفلست القنوات والاعلام واخرجو لنا العاهات والحمقاء”.

وقال “محمد العبدلي” إن دور رهف القحطاني هذا المساء في طاش العودة يلخص ما تفعله النسويات والمخببات ومدمرات البيوت ومحاولتهن اخفاء وطمس هوية الرجل.”

وتابع :”ستبقى بنت وأخت الرجال والمحتشمة ومن جعلت الحياء والدين شعارها مختلفه عن اشباه النساء” .

دور #رهف_القحطاني هذا المساء في #طاش_العودة يلخص ماتفعله النسويات والمخببات ومدمرات البيوت ومحاولتهن اخفاء وطمس هوية الرجل . ستبقى بنت وأخت الرجال والمحتشمه ومن جعلت الحياء والدين شعارها مختلفه عن اشباه النساء . — محمد العبدلي ALABDLI (@alabdly007) March 30, 2023

وعبر “بندر” عن اعتقاده بأن حلقة اليوم من “طاش العودة” ليس فيها أي محتوى أو سيناريو أو تمثيل.”

وأضاف:”وكأن الحلقة تم انجازها كما قال محاباة ومجاملة لرهف القحطاني التي اصبحت فجأة مذيعة والآن ممثلة ، بلا شهادة إعلام ولا تمثيل وغيرها ممن يحمل هذه التخصصات يُبعد”.

لامحتوى ولاسيناريو ولاتمثيل ، وكأن هذه الحلقة معمولة محاباة ومجاملة

لـ #رهف_القحطاني

التي اصبحت فجأة مذيعة والآن ممثلة ، بلا شهادة إعلام ولا تمثيل وغيرها ممن يحمل هذه التخصصات يُبعد ، فأين تكافؤ الفرص بل أين إستحقاق الفرص — BANDAR (@aa11_dd33) March 30, 2023

“رهف وذ نكهة”

يشار إلى أن رهف القحطاني، اشتهرت من خلال منصة سناب شات، من خلال بث فيديوهاتها اليومية، التي تدمج فيها الواقع مع اللون الكوميدي، الأمر الذي جذب الجماهير السعودية إليها.

وجاء سبب تسمية رهف القحطاني بـ وذ نكهة بسبب الفيديو الكوميدي الشهير لها وهي تطلب من أحد المحلات مشروبًا، قالت عنه “أبغاه وذ نكهة الفراولة”، وهي الجملة التي علقت في أذهان الجمهور وارتبطت باسم رهف القحطاني منذ ذلك الحين.