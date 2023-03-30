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أسوشييتد برس: ابن زايد استنسخ تجربة الملك سلمان في تركيز السلطة بيد عائلته المباشرة!

ابن زايد استرضى إشقائه بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة وشقيقيه هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي

كتب خالد السعدي
ابن زايد استنسخ تجربة الملك سلمان في تركيز السلطة بيد عائلته المباشرة watanserb.com
ابن زايد استنسخ تجربة الملك سلمان في تركيز السلطة بيد عائلته المباشرة
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وطن- أكدت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية ف تقرير لها، أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد استنسخ تجربة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في قراره بتعيين نجله “خالد” وليا للعهد.

وقال التقرير إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان عين نجله الأكبر خالد ولياً لعهد أبوظبي، ليضعه في المرتبة التالية لتولي رئاسة الاتحاد.

وأوضحت انه بعد صعود محمد بن زايد (62 عامًا)، المعروف باسم MBZ، إلى سدة الرئاسة العام الماضي، انتشرت شائعات حول ما إذا كان سيجعل أحد إخوته وريثًا له، وفي هذه الحالة، كان الأوفر حظًا هو الشيخ طحنون بن زايد، رئيس الأمن القومي القوي، والشيخ منصور، صاحب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، أو وزير الخارجية الشيخ عبد الله.

تركيز السلطة

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أنه بدلاً من ذلك، اختار محمد بن زايد تركيز السلطة داخل عائلته المباشرة، كما فعل الملك السعودي سلمان من خلال تفويض سلطات واسعة النطاق لابنه وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المعروف باسم MBS.

واستذكر التقرير أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات والقوة الدافعة وراء إنشائها، حكم من عام 1971 حتى وفاته في عام 2004 وعين ابنه الأكبر خليفة خلفًا له، وعين محمد بن زايد نائبًا لولي العهد.

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وكان محمد بن زايد الزعيم الفعلي للأمة منذ أن أصيب الشيخ خليفة بجلطة دماغية في عام 2014 وتوفي الشيخ خليفة بعد ثماني سنوات، في مايو 2022.

خفايا صراع الحكم في الإمارات.. هكذا قلص محمد بن زايد نفوذ أشقائه
خفايا صراع الحكم في الإمارات.. هكذا قلص محمد بن زايد نفوذ أشقائه

علاقة وثيقة بين الإمارات والسعودية

وخلال فترة حكم محمد بن زايد، أقامت الإمارات علاقات وثيقة مع السعودية المجاورة، وانضمت إليها في البداية في حربها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران قبل الخروج من الصراع إلى حد كبير بعد سنوات.

وسعت الإمارات إلى إبراز قوتها العسكرية في جميع أنحاء المنطقة لأنها عارضت صعود الجماعات الإسلامية.

وفي عام 2020، قامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أول ما يسمى باتفاقات إبراهيم، تلتها البحرين والمغرب والسودان.

وبحسب التقرير، حافظت الإمارات ودول الخليج الأخرى بهدوء على العلاقات مع إسرائيل لسنوات قبل ذلك، جمعتها الشكوك المتبادلة تجاه إيران، كما أنها تستضيف حوالي 3500 جندي أمريكي، كثير منهم في قاعدة الظفرة الجوية بأبو ظبي، حيث حلقت طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة في مهمات قتال تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

محمد بن زايد يسترضي أشقاؤه

وبصفته رئيسا لدولة الإمارات أصدر محمد بن زايد قرارات أخرى، تمثلت بتعيين شقيقه منصور بن زايد، نائبا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد، نائب الرئيس الحالي، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

كما أصدر رئيس الإمارات، بصفته حاكم أبوظبي، مرسومين أميريين بتعيين شقيقيه هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

من هو خالد بن محمد بن زايد؟

يشار إلى أن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان هو من مواليد 8 يناير/كانون الثاني 1982، وهو أكبر أبناء محمد بن زايد، حيث يشغل عدة مناصب، أبرزها نائب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة في الإمارات ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وتعلم “خالد” في الولايات المتحدة وبدأ عمله الرسمي بالحكومة في قوات الأمن ليصبح في السنوات الأخيرة مسؤولا عن السياسة المحلية، بما في ذلك جهاز أبوظبي التنفيذي. وزاد تأثيره بعد تقلده في السنوات الماضية مهاما بارزة في الحكومة.

رئيس الإمارات يعين خالد بن محمد بن زايد وليا لعهد أبو ظبي
رئيس الإمارات يعين خالد بن محمد بن زايد وليا لعهد أبو ظبي
المصدرتويتر، وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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