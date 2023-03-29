الأربعاء, مارس 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهذا هو سبب رائحة الكؤوس الكريهة على الرغم من غسلها وتجفيفها..
حياتنا

هذا هو سبب رائحة الكؤوس الكريهة على الرغم من غسلها وتجفيفها..

"إذا كنتَ تجفّف الأكواب عن طريق وضعها رأسًا على عقب، يجب أن تتوقف عن فعل ذلك.."

كتب معالي بن عمر
الطريقة الصحيحة لغسل الكؤوس watanserb.com
الطريقة الصحيحة لغسل الكؤوس
- Advertisement -

وطن- لا جرم أنّ العديد من الأشخاص يغسلون الكؤوس ثم يقلبونها رأسًا على عقب لتجفّ سريعًا، معتقدين أنّ هذه هي الطريقة الصحيحة لتجفيف الكؤوس ومنع الرائحة الكريهة من الظهور. لكن، العكس هو الصحيح.

في هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على الطريقة الصحيحة لتجفيف الكؤوس بعد غسلها. مشيرة إلى أنه بفضل الشبكات الاجتماعية، أصبحنا نعرف كيفية تجفيف الكؤوس بشكل سليم، حتى لا تَظهر الروائح الكريهة، التي عادة ما تبرز دون علمنا وننصدم بذلك عند تقديمنا فيها لـ الضيوف. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الرائحة تشكّل خطرًا على الصحة.

فمن خلال حسابٍ على موقع التواصل الاجتماعي الـTikTok، تعلّم كثير من الناس لماذا يجب ألاّ نجفف الأكواب عن طريق وضعها رأسًا على عقب. وعلى وجه التحديد نشر حساب masnatural، فيديواً مهمًا، يسرد فيه كيفية تجفيف الأكواب.

وضع الكؤوس رأسًا على عقب لتجفّ سريعًا ليست الطريقة السليمة
وضع الكؤوس رأسًا على عقب لتجفّ سريعًا ليست الطريقة السليمة

ووفق ترجمة “وطن“، تمّ توضيح أنّ وضع الكؤوس رأسًا على عقب لتجفّ سريعًا ليست الطريقة السليمة، وعلى الرغم من أنّ الجميع يفعلون هذا بسبب قانون الجاذبية الذي يساعد على تجفيفها بشكل أسرع، فإن قطرات المياه عندما تسقط للأسفل، فإنها تساهم في تراكم البكتيريا التي تسبّب رائحة كريهة في الكؤوس، بالإضافة إلى كونها تشكّل خطراً على الصحة.

من ناحية أخرى، إذا قمت بوضع الكؤوس ووجهها للأعلى، يمكن أن تجفّ عن طريق تبخر الرطوبة المتراكمة للأعلى، ما يسمح بأن تجفّ بشكل صحيح وبدون روائح.

تخلص من أدوات المطبخ الخشبية على الفور إذا رأيت هذا الشيء

متى يجب أن تبقي الكؤوس مقلوبة؟

على الرغم من أنه يجب ألاّ تجفف الأكواب من خلال وضعها رأسًا على عقب، وقد أوضحنا بالفعل السبب وراء ذلك، فإنه عند تخزينها على الرف أو خزانة الأدوات المطبخيّة، يجب عليك وضعها بهذه الطريقة.

- Advertisement -

الأسباب التي تجعلك تضع الأكواب مقلوبة رأسًا على عقب عند تخزينها هي كالتالي:

  • منع الغبار: يمنع تخزين الزجاج رأسًا على عقب دخول الغبار إلى الأكواب، وهو أمر مهم جدًا إذا كنتَ تمتلك كؤوسًا لا يتمّ استخدامها كثيرًا. وإذا لم تضع الكؤوس رأسًا على عقب، اشطفها قبل استخدامها لإزالة رواسب الغبار. إذا كانت طبقة الغبار سميكة، اغسل الأكواب جيدًا، ولا تتركها تجف رأسًا على عقب.
  • الحماية من الحشرات: إذا كنت تعاني من الحشرات في منزلك، يجب أن تخزن الأكواب رأسًا على عقب لمنع الحشرات من الدخول.
  • اتّساخ الحواف: من الجيّد تخزين الزجاج رأسًا على عقب، لمنع الحافة من ملامسة الرف، لا سيما إذا لم يكن الرفّ نظيفًا.
تُجفف الأكواب عن طريق وضع وجهها للأعلى
تُجفف الأكواب عن طريق وضع وجهها للأعلى
  • مشكلة الرطوبة: يعدّ تخزين الأكواب رأسًا على عقب مشكلة إذا لم تقم بتجفيفها جيدًا كما أوضحنا. إذا تشكّلت بقعة رطبة على الزجاج، فإنها تميل إلى التبخر والتكثف في الداخل، ما قد يشجّع على نمو البكتيريا والعفن ويلوث الزجاج.

هل يمكن استعمال مياه الصنبور للطهي؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جمال ساحر للأميرة هيا بنت حمزة في أحدث إطلالة من على المسرح (شاهد)

هل يساعد تناول اللوز قبل الوجبات في السيطرة على مرض السكري؟ إليك الإجابة

قطر تصدم المطبعين مع بشار الأسد وتتمسك بـ”الموقف الراسخ”.. ما التفاصيل؟

هل من الآمن تنظيف الأسنان بالفرشاة أثناء الصيام؟

زوجة الفائز بكأس العالم أندرياس بريمه تقاطعه عارية الصدر أثناء بث مباشر! (شاهد)

هبة عبوك تنطلق في حياتها.. هذا أول ما فعلته بعد تخليها عن أشرف حكيمي (فيديو)

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

رغم المكاسب الخرافية.. لماذا باعت الكويت 20 مليون سهم من حصتها في مرسيدس؟

لماذا تعيش النساء عمراََ أطول من الرجال؟ جامعة هارفارد تُجيب

صور من داخل منزل المتحولة جنسيا التي قتلت 6 أشخاص تكشف مفاجآت مدوية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC