الأربعاء, مارس 29, 2023
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هبة عبوك عارية تماماً في إطلالة مثيرة تزامنا مع بيان انفصالها عن أشرف حكيمي! (شاهد)

هبة عبوك كسرت صمتها وكشفت عن قرار انفصالها عن أشرف حكيمي الذي سبق تفجر القضية بمدة طويلة مؤكدة وقوفها بجانب الضحايا!

كتب سالم حنفي
هبة عبوك عارية تماما watanserb.com
هبة عبوك
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وطن – بالتزامن مع خروجها عن صمتها وإعلانها الانفصال رسميا، عن زوجها لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، نشرت حسابات إسبانية شهيرة على “تويتر” صورا جديدة وصادمة للممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك.

ورصدت “وطن” تداول صورتين لم يتم نشرهما أو الإشارة إليهما إطلاقا في وسائل الإعلام العربية، لما فيهما من تجاوز فاق الحدود.

وظهرت هبة عبوك في الصورتين اللتين تم التقاطهما في جلسة تصوير (لا يعرف حتى الآن إن كانت حديثة أم لا!) عارية بشكل كامل دون أية مواربة.

وبحسب الصورة الاولى، فقط ظهرت هبة عبوك في إطلالة مثيرة جدا، حيث اتجهت بجسدها العاري نحو الكاميرا، محاولة مداراة نهديها بيدها، في حين أضافت لمسة إثارة إضافية للصورة بارتداء قبعة سوداء كتب عليها “المنزل” مع سيجارة بين شفتيها.

هبة عبوك بلا ملابس
هبة عبوك عارية وتحمل سيجارة بين شفتيها

وفي الصورة الثانية ظهرت هبة عبوك بجسدها العاري وهي تقف على الباب مبرزة مفاتنها.

هبة عبوك بلا ملابس
هبة عبوك عارية وتستند إلى الباب

يشار إلى أنه منذ أن فتح مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير بباريس تحقيقًا في 27 فبراير الماضي بحق زوجها، رفضت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا التحدث عن هذه المزاعم ، وكذلك فعل أشرف حكيمي ووالدا اللاعب وإخوته، لكن وسائل الإعلام ركزت بشكل أكبر على صمت هبة عبوك التي لديها طفلان من حكيمي: أمين، ثلاثة أعوام ، ونعيم ، 13 شهرًا.

هبة عبوك تخرج عن صمتها

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وبعد صمت مطبق، خرجت هبة عبوك الإثنين عن صمتها، حيث نشرت بيانا عبر حسابها بموقع انستغرام، أعلنت من خلاله انفصالها عن أشرف حكيمي، زاعمة أن ابتعادها عن حكيمي يعود لأسابيع قبل مزاعم الاغتصاب.

قرار الانفصال سابق لتفجر قضية الاغتصاب

وقالت:”الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت ، وبعد الكثير من التفكير ، اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا ، قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركت فيها في وسائل الإعلام والتي لا أعلم بها تمامًا”.

وأضافت أنه “بعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا ، في انتظار إجراءات الطلاق ، من كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعتاد المصاحب للانفصال ، وقبول الألم الذي يصاحب فشل مشروع عائلي التي منحتها الجسد والروح ، كان علي أن أواجه هذا العار”.

كما اختتمت هبة عبوك بيانها بأنها طالما كانت تقف وستقف بجابت من وصفتهم “الضحايا”، مشددة على أنه “نظرا لخطورة الاتهام الموجه، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة”.

هبة عبوك بلا ملابس
بيان انفصال هبة عبوك وأشرف حكيمي

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قد كشفت لأول مرة عن تحقيق مكتب المدعي العام في نانتير ، والذي قالت إنه فتح بعد أن أبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا الشرطة في أواخر فبراير أنها تعرضت للاغتصاب.

من جانبه، نفى أشرف حكيمي بشدة هذا الادعاء ، وفقًا لمحاميه ، فاني كولين ، التي ذكرت أن المزاعم تنبع من محاولة ابتزاز.

وقالت كولين إن توجيه الاتهام إلى موكلها هو “خطوة إلزامية لأي شخص متهم بالاغتصاب” وسيسمح لحكيمي بالدفاع عن نفسه من خلال منحه حق الاطلاع على القضية.

وتم وضع اللاعب تحت مراقبة الشرطة وتم منعه من الاتصال بالضحية المزعومة أثناء استمرار التحقيق.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن الشابة لم تتقدم بشكوى رسمية لكن مكتب المدعي العام قرر التحقيق في الأمر نظرا لشخصية الجاني المزعومة، حسب موقع “EL-PAIS” الإسباني.

المصدرEL-PAIS + توويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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