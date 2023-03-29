الأربعاء, مارس 29, 2023
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هبة عبوك تنطلق في حياتها.. هذا أول ما فعلته بعد تخليها عن أشرف حكيمي (فيديو)

يواصل حكيمي مسيرتَه المهنية حيث ظهر في مدريد بمناسبة مباراة كرة القدم بين المنتخبين المغربي والبيرو

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تنطلق في حياتها.. هذا أول ما فعلته بعد تخليها عن أشرف حكيمي (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– استأنفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طول غياب، انتهى بإعلانها انفصالها رسمياً عن أشرف حكيمي.

ونشرت هبة عبوك، مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، ظهرت خلاله تتنزه مع ابنها الأكبر نعيم.

ولم تظهر هبة عبوك وجهها أو وجه نجلها، لكنها إشارة إلى انطلاقها في حياتها بعد الأزمة التي وصفتها بـ”العار”.

دعم عائلي

ويفعل زوجها السابق، نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الأمر نفسه.

يواصل حكيمي مسيرتَه المهنية. حيث ظهر في مدريد وتحديداً في محيط ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمناسبة مباراة كرة القدم بين المنتخبين المغربي والبيرو، التي أقيمت مساء الثلاثاء.

ويحظى أشرف حكيمي بدعم أقاربه، تزامناً مع بدء هبة عبوك إجراءات الطلاق منه.

تهمة الاغتصاب

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وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، قد كشفت لأول مرة عن تحقيق مكتب المدعي العام في نانتير، والذي قالت إنه فتح بعد أن أبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا الشرطة في أواخر فبراير أنها تعرضت للاغتصاب.

من جانبه، نفى أشرف حكيمي بشدة هذا الادعاء، وفقًا لمحاميه، فاني كولين، التي ذكرت أن المزاعم تنبع من محاولة ابتزاز.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإن الشابة لم تتقدم بشكوًى رسمية، لكن مكتب المدعي العام قرر التحقيق في الأمر نظراً لشخصية الجاني المزعومة، حسب موقع “EL-PAIS” الإسباني.

وبعد صمت مطبق، خرجت هبة عبوك، الاثنين، عن صمتها، حيث نشرت بياناً عبر حسابها بموقع انستغرام، أعلنت من خلاله انفصالها عن أشرف حكيمي، زاعمةً أن ابتعادها عن حكيمي يعود لأسابيع قبل مزاعم الاغتصاب.

إجراءات الطلاق

وقالت: “الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت، وبعد الكثير من التفكير. اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا، قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركت فيها في وسائل الإعلام والتي لا أعلم بها تمامًا”.

وأضافت، أنه “بعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، في انتظار إجراءات الطلاق. من كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعتاد المصاحب للانفصال. وقبول الألم الذي يصاحب فشل مشروع عائلي التي منحتها الجسد والروح، كان علي أن أواجه هذا العار”.

كما اختتمت هبة عبوك بيانها، بأنها طالما كانت تقف وستقف بجانب مَن وصفتهم “الضحايا”. مشدّدةً على أنه “نظراً لخطورة الاتهام الموجه، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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