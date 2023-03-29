مي العيدان تدعم نور الغندور وتدافع عن الجنسية المصرية: “حضارة وجدعنة”

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وطن- دافعت الاعلامية الكويتية مي العيدان، عن الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، بعد تصريحات قالت فيها إنها لا تقبل أن تتخلى عن جنسيتها المصرية، مقابل الحصول على الجنسية الكويتية إذا عرض عليها ذلك.

مي العيدان تدخل على خط تصريحات نور الغندور

وكانت نور الغندور قالت في مقابلة مع الإعلامي علي العلياني عبر برنامج “مراحل”، على قناة “إس بي سي: “لو عرضت علي الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن المصرية لن أوافق.. مع احترامي وتشرفي بها فالكويت بيتي ووطني وديرتي”.

من جانبها علقت مي العيدان عبر حسابها على انستغرام بنبرة مادحة: “عمري ما اقتنعت فيها كممثلة دائما أراها إنها مجرد بنت جميلة.. وهي اصلا بدايتها كانت كموديل للأزياء.. لكن اجتهدت ودرست بالمعهد العالي بس اليوم زاد احترامها عندي”.

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وأضافت: “فعلا المفروض الإنسان يعتبر أي جنسية بلده واشفيها الجنسية المصرية ناس مسالمين وحضارة وجدعنه. . ياريت باقي الفنانين الرجال أو النساء اللي مو جنسيتهم من جنسية البلد يكونون مثلها.”

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وتابعت الإعلامية الكويتية :”البعض لما تذكره إن مو كويتي يحسسك انك شاتم أمه.. اتمنى يقتدون في نور غندور . . برافو”.

وكانت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نفت الأنباء التي انتشرت حول مطالبتها من قبل جهات رسمية بمغادرة الكويت، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

“مسلسل من شارع الهرم إلى”

وجاءت هذه الأنباء عقب عرض مسلسل “من شارع الهرم إلى” الذي تعرض لانتقادات واسعة وموجة من الغضب في أوساط المصريين، وطلبوا بوقف عرضه ويتهمونه بالإساءة إلى المرأة المصرية، بعد إظهار شخصية الراقصة من مصر.

أما بشأن من يقف وراء هذه الشائعة، فأشارت نور الغندور بحسب موقع “فيتو” إلى أنه من المحتمل أن يكون وراء هذه الأخبار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإعلام، وأوضحت أن هذا الخبر انتشر عبر موقع “تويتر”.

ولفتت الممثلة إلى أنه من غير المنطقي أن يهاتفها “نائب” من أجل مطالبتها بوقف العمل، وفي حال أراد اتخاذ هذا القرار لا بد أن يتواصل مع المختصين وليس الممثلين.

من هي نور الغندور؟

ونور الغندور ممثلة مصرية مواليد 12 نوفمبر عام 1993، تعيش في الكويت وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدايتها كانت عام 2011 كمذيعة بتقديم برنامج (مطبخ إلهام) مع الفنانة إلهام الفضالة على قناة الراي، وفي 2012 قامت بتقديم حلقات برنامج (صوت السهارى) على قناة الشاهد.

وفي 2013 دخلت التمثيل عن طريق مشاركتها في مسلسل (سكن الطالبات) من خلال دور شهد الذي حقق لها شهرة كبيرة.