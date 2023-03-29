الأربعاء, مارس 29, 2023
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رياضة

منتخب مصر يكتسح مالاوي برباعية نظيفة والمغرب يتعادل ودياً أمام بيرو (فيديو)

منتخب مصر يضرب مالاوي برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا والمغرب يتعثر ودياً أمام بيرو

كتب فارس أبو شيحة
فوز منتخب مصر على بيرو في تصفيات أمم أفريقيا watanserb.com
فوز منتخب مصر على بيرو في تصفيات أمم أفريقيا
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وطن- حقق منتخب مصر الفوز العريض على نظيره مالاوي برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023، بينما تعثر المغرب بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام بيرو ودياً.

وسجل أهداف المنتخب المصري داخل شباك مرمى مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023، طارق حامد في الدقيقة ال4، وعمر مرموش في الدقيقة ال16. ومحمد صلاح في الدقيقة ال20، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة ال49.

مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وتفوق منتخب مالاوي صاحب الأرض على منافسه المصري على مستوى التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة رغم خسارته للمباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 10تسديدات للمنتخب الفراعنة المصري.

كما واستحوذ منتخب مصر على الكرة بنسبة 55%، بينما استحوذ نظيره منتخب مالاوي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 45%.

مباراة المنتخب المصري ومالاوي
مباراة المنتخب المصري ومالاوي

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كما وتصدر المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته الرابعة. برصيد 9 نقاط، متساوياً بذلك مع منافسه غينيا بنفس النقاط.

المنتخب المصري
المنتخب المصري

كما وتجمد رصيد منتخب مالاوي بعد تلك الخسارة، عند النقطة الثالثة في المركز الثالث من جدول الترتيب للمجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023.

مباراة منتخب المغرب ضد بيرو

وتعثر المنتخب المغربي أمام منافسه بيرو بالتعادل السلبي. بدون أي من الأهداف، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (ميترو بوليتانو).

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

كما وشهدت المباراة طرد نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس) سفيان بوفال، بالبطاقة الحمراء. بعد إشهارها من قبل حكم المباراة عند الدقيقة 78.

كما وتعرض نجم منتخب بيرو كارلوس زامبرانو في الدقيقة ال79، للطرد من المباراة بالبطاقة الحمراء.

وكان المنتخب المغربي متفوقاً على منافسه بيرو في المباراة الودية على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات، مقابل 3 تسديدات فقط للمنتخب المنافس بيرو.

منتخب المغرب
منتخب المغرب

فيما استحوذ أسود الأطلس المغربي على الكرة. بنسبة 55%، على عكس نظيره منتخب بيرو الذي استحوذ على الكرة بنسبة 45% في المباراة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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