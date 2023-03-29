منتخب مصر يكتسح مالاوي برباعية نظيفة والمغرب يتعادل ودياً أمام بيرو (فيديو)

- Advertisement -

وطن- حقق منتخب مصر الفوز العريض على نظيره مالاوي برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023، بينما تعثر المغرب بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام بيرو ودياً.

وسجل أهداف المنتخب المصري داخل شباك مرمى مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023، طارق حامد في الدقيقة ال4، وعمر مرموش في الدقيقة ال16. ومحمد صلاح في الدقيقة ال20، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة ال49.

مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وتفوق منتخب مالاوي صاحب الأرض على منافسه المصري على مستوى التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة رغم خسارته للمباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 10تسديدات للمنتخب الفراعنة المصري.

كما واستحوذ منتخب مصر على الكرة بنسبة 55%، بينما استحوذ نظيره منتخب مالاوي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 45%.

- Advertisement -

كما وتصدر المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته الرابعة. برصيد 9 نقاط، متساوياً بذلك مع منافسه غينيا بنفس النقاط.

🔴📸 لقطات من فوز مصر على مالاوي في استاد بينجو بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024" 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/QSuE67jI4J — EFA.eg (@EFA) March 28, 2023

كما وتجمد رصيد منتخب مالاوي بعد تلك الخسارة، عند النقطة الثالثة في المركز الثالث من جدول الترتيب للمجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023.

مباراة منتخب المغرب ضد بيرو

وتعثر المنتخب المغربي أمام منافسه بيرو بالتعادل السلبي. بدون أي من الأهداف، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (ميترو بوليتانو).

كما وشهدت المباراة طرد نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس) سفيان بوفال، بالبطاقة الحمراء. بعد إشهارها من قبل حكم المباراة عند الدقيقة 78.

كما وتعرض نجم منتخب بيرو كارلوس زامبرانو في الدقيقة ال79، للطرد من المباراة بالبطاقة الحمراء.

وكان المنتخب المغربي متفوقاً على منافسه بيرو في المباراة الودية على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات، مقابل 3 تسديدات فقط للمنتخب المنافس بيرو.

فيما استحوذ أسود الأطلس المغربي على الكرة. بنسبة 55%، على عكس نظيره منتخب بيرو الذي استحوذ على الكرة بنسبة 45% في المباراة.