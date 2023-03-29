منتخب مصر يكتسح مالاوي برباعية نظيفة والمغرب يتعادل ودياً أمام بيرو (فيديو)

وطن- حقق منتخب مصر الفوز العريض على نظيره مالاوي برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023، بينما تعثر المغرب بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام بيرو ودياً.
وسجل أهداف المنتخب المصري داخل شباك مرمى مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023، طارق حامد في الدقيقة ال4، وعمر مرموش في الدقيقة ال16. ومحمد صلاح في الدقيقة ال20، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة ال49.
مباراة منتخب مصر ضد مالاوي
وتفوق منتخب مالاوي صاحب الأرض على منافسه المصري على مستوى التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة رغم خسارته للمباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 10تسديدات للمنتخب الفراعنة المصري.
وائل جمعة يشيد بأداء المنتخب المصري #تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Qualifiers pic.twitter.com/SkSrBz1Tfk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2023
كما واستحوذ منتخب مصر على الكرة بنسبة 55%، بينما استحوذ نظيره منتخب مالاوي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 45%.
طارق حامد يطلق مدفع رمضان في وقت مبكر 🚀#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023Qualifiers pic.twitter.com/hL1QgT0HOL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2023
كما وتصدر المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته الرابعة. برصيد 9 نقاط، متساوياً بذلك مع منافسه غينيا بنفس النقاط.
🔴📸 لقطات من فوز مصر على مالاوي في استاد بينجو بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024" 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/QSuE67jI4J
— EFA.eg (@EFA) March 28, 2023
كما وتجمد رصيد منتخب مالاوي بعد تلك الخسارة، عند النقطة الثالثة في المركز الثالث من جدول الترتيب للمجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023.
محمد صلاح يضيف الهدف الثالث في مرمى ملاوي #تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023Qualifiers pic.twitter.com/9fA50JgWUL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2023
مباراة منتخب المغرب ضد بيرو
وتعثر المنتخب المغربي أمام منافسه بيرو بالتعادل السلبي. بدون أي من الأهداف، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (ميترو بوليتانو).
كما وشهدت المباراة طرد نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس) سفيان بوفال، بالبطاقة الحمراء. بعد إشهارها من قبل حكم المباراة عند الدقيقة 78.
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 28, 2023
كما وتعرض نجم منتخب بيرو كارلوس زامبرانو في الدقيقة ال79، للطرد من المباراة بالبطاقة الحمراء.
وكان المنتخب المغربي متفوقاً على منافسه بيرو في المباراة الودية على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات، مقابل 3 تسديدات فقط للمنتخب المنافس بيرو.
فيما استحوذ أسود الأطلس المغربي على الكرة. بنسبة 55%، على عكس نظيره منتخب بيرو الذي استحوذ على الكرة بنسبة 45% في المباراة.