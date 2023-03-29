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وطن – من المهم للصائم معرفة ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الإفطار، خاصةً وأن كثير من مدمني شرب القهوة عادةً ما يشربونها فوراً بعد الإنتهاء من تناول الإفطار، فهل هذا الأمر صحي أم له تأثيرات سلبية على الصحة؟! .

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الإفطار؟

وتعدّ القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وتحتوي على أكثر من مائة مادة مختلفة، بما في ذلك الدهون والمعادن والفيتامينات.

ومن المعروف أنّ القهوة تعمل كمُليّن، حيث تجعل الأشياء تتحرك بسرعة في أمعائك، بينما قد تساعدك القهوة على تحديد وقت حركة الأمعاء اليومية قبل الخروج من المنزل، يجب ألا تعتمد عليها فقط للمساعدة في الهضم.

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكافيين إلى الإسهال، وهو ليس فقط مزعجًا، ولكنه قد يمنع جسمك أيضًا من امتصاص بعض العناصر الغذائية.بحسب ما نقل موقع “صدى البلد”

لقد ثبت أن الكثير من الكافيين يعيق النوم، لذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة أكثر من كوب قهوة يوميا.

ينصح الخبراء بتجنب القهوة في وقت متأخر من الليل

وينصح الخبراء بتجنب القهوة في وقت متأخر من الليل، إذ تستمر تأثيرات الكافيين في الجسم لعدة ساعات، وتظهر التأثيرات التحفيزية بعد تناول الكافيين خلال 45 دقيقة، وتستمرّ لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ساعات.

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وأظهرت الأبحاث أنّ القهوة يمكن أن تساعد في تعزيز أداء التمرين الرياضي، فضلاً عن إبطاء التدهور المعرفي، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض ألزهايمر.

للحصول على بروتين إضافي وفوائد صحية إضافية، ضع في اعتبارك إضافة 10 غرامات من مسحوق الكولاجين إلى فنجان القهوة .

الكولاجين هو بروتين يلعب دورًا مهمًا في وظيفة الجلد والمفاصل والأربطة والأوتار.

كما أن الكولاجين يساعد في تعزيز صحة الأمعاء.

وإلى جانب الكافيين، تحتوي القهوة في الواقع على أكثر من 1000 مركب كيميائي، بما في ذلك العديد من المركبات التي تدعم صحة القلب.