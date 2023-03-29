الأربعاء, مارس 29, 2023
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الهدهد

مأدبة “إفطار” إماراتية للإسرائيليين في تل أبيب نظمها محمد آل خاجة (شاهد)

شارك فيها عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست وسفراء دول عربية وأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي

كتب باسل النجار
مأدبة إفطار إماراتية للإسرائيليين watanserb.com
مأدبة إفطار إماراتية للإسرائيليين
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وطن- في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والجرائم المرتكبة بحقهم في القدس والمناطق المحتلة الأخرى، أقام محمد آل خاجة، سفير الإمارات في إسرائيل، مائدة إفطار في منزله شارك فيها عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست.

سفير الإمارات في تل أبيب ينظم مائدة إفطار للإسرائيليين

كما شارك في الإفطار الذي نظمه “آل خاجة” في منزله بتل أبيب، سفراء دول عربية وأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وممثلين من مختلف الأديان من العرب المسلمين والمسيحيين والدروز والشخصيات اليهودية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن محمد آل خاجة، رحب بالحضور وتبادل معهم التهنئة بالشهر الفضيل، مؤكداً على “نهج دولة الإمارات الراسخ الداعي إلى نشر ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية وتعزيز التعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب”.

وعلق “آل خاجة” في تغريدة على حسابه “بتويتر” أرفق بها صورا من الإفطار: “تشرفت باستضافة وجبة إفطار لأول مرة في إسرائيل.”

وتابع:”شكراً للضيوف الكثيرين من قادة المجتمع الإسرائيلي من اليهود والمسلمين والمسيحيين والدرزيين الذين انضموا إليّ الليلة. أتمنى لكل من يصوم رمضان شهر سلام ورحمة وتسامح”.

سفير الإمارات في تل أبيب ينظم مائدة إفطار للإسرائيليين
سفير الإمارات في تل أبيب ينظم مائدة إفطار للإسرائيليين
سفير الإمارات في تل أبيب ينظم مائدة إفطار للإسرائيليين
سفير الإمارات في تل أبيب ينظم مائدة إفطار للإسرائيليين

تطبيع الإمارات وإسرائيل

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وبحسب تقرير لموقع “الإمارات ليكس” المعارض، يمثل سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، سفيرا فوق العادة لتكريس عار التطبيع عبر أنشطة غير معتادة دبلوماسيا تعزز الدعم المعنوي لتل أبيب.

واختار آل خاجة مؤخرا أشد الأوقات حساسيةً لدى الفلسطينيين، وأحرار العالم المتضامنين معهم، عقب مجازر إسرائيل في غزة ليرتكب “نشاطات” أقل ما يقال فيها أنها تجاوزت حدود التطبيع.

وجاءت نشاطات آل خاجة نكايةً بانتصار المقاومة الفلسطينية، ولإظهار التعاطف الفجّ مع الشقيق “الإسرائيلي” ضدّ العدو “الفلسطيني”.

تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

وكان اتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبنيامين نتنياهو بمباركة من دونالد ترمب في 13 أغسطس 2020، أدى إلى بدء تطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان مُشترك أصدرته الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة وقتها، أن الدول الثلاث «وافقت على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة». أُقيم حفل التوقيع بشكل رسمي في 15 سبتمبر 2020.

وفي 16 أغسطس 2020، سمحت دولة الإمارات لأول مرة باتصالات هاتفية مُباشرة مع إسرائيل من خلال إلغاء حظر الاتصال المباشر برمز الدولة الإسرائيلي +972.

وفي 31 أغسطس 2020، كانت أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة عن طريق شركة طيران “إل عال” الإسرائيلية.

وفي يوليو 2021 افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب، في مبنى البورصة الجديد.

وحضر الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، حفل افتتاح سفارة ثالث دولة وقعت اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

المصدرتويتر، موقع الإمارات ليكس، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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