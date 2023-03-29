مأدبة “إفطار” إماراتية للإسرائيليين في تل أبيب نظمها محمد آل خاجة (شاهد)

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وطن- في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والجرائم المرتكبة بحقهم في القدس والمناطق المحتلة الأخرى، أقام محمد آل خاجة، سفير الإمارات في إسرائيل، مائدة إفطار في منزله شارك فيها عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست.

سفير الإمارات في تل أبيب ينظم مائدة إفطار للإسرائيليين

كما شارك في الإفطار الذي نظمه “آل خاجة” في منزله بتل أبيب، سفراء دول عربية وأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وممثلين من مختلف الأديان من العرب المسلمين والمسيحيين والدروز والشخصيات اليهودية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن محمد آل خاجة، رحب بالحضور وتبادل معهم التهنئة بالشهر الفضيل، مؤكداً على “نهج دولة الإمارات الراسخ الداعي إلى نشر ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية وتعزيز التعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب”.

היה לי הכבוד לארח סעודת אפטאר בפעם הראשונה בישראל. תודה לאורחים הרבים, ממובילי החברה הישראלית מהמגזרים היהודי, המוסלמי, הנוצרי והדרוזי שהצטרפו אליי הערב. מאחל לכל מצייני הרמדאן חודש של שלום, חמלה וסובלנות. pic.twitter.com/q3QxpSpCtd — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 28, 2023

وعلق “آل خاجة” في تغريدة على حسابه “بتويتر” أرفق بها صورا من الإفطار: “تشرفت باستضافة وجبة إفطار لأول مرة في إسرائيل.”

وتابع:”شكراً للضيوف الكثيرين من قادة المجتمع الإسرائيلي من اليهود والمسلمين والمسيحيين والدرزيين الذين انضموا إليّ الليلة. أتمنى لكل من يصوم رمضان شهر سلام ورحمة وتسامح”.

تطبيع الإمارات وإسرائيل

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وبحسب تقرير لموقع “الإمارات ليكس” المعارض، يمثل سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، سفيرا فوق العادة لتكريس عار التطبيع عبر أنشطة غير معتادة دبلوماسيا تعزز الدعم المعنوي لتل أبيب.

واختار آل خاجة مؤخرا أشد الأوقات حساسيةً لدى الفلسطينيين، وأحرار العالم المتضامنين معهم، عقب مجازر إسرائيل في غزة ليرتكب “نشاطات” أقل ما يقال فيها أنها تجاوزت حدود التطبيع.

وجاءت نشاطات آل خاجة نكايةً بانتصار المقاومة الفلسطينية، ولإظهار التعاطف الفجّ مع الشقيق “الإسرائيلي” ضدّ العدو “الفلسطيني”.

تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

وكان اتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبنيامين نتنياهو بمباركة من دونالد ترمب في 13 أغسطس 2020، أدى إلى بدء تطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان مُشترك أصدرته الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة وقتها، أن الدول الثلاث «وافقت على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة». أُقيم حفل التوقيع بشكل رسمي في 15 سبتمبر 2020.

وفي 16 أغسطس 2020، سمحت دولة الإمارات لأول مرة باتصالات هاتفية مُباشرة مع إسرائيل من خلال إلغاء حظر الاتصال المباشر برمز الدولة الإسرائيلي +972.

وفي 31 أغسطس 2020، كانت أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة عن طريق شركة طيران “إل عال” الإسرائيلية.

وفي يوليو 2021 افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب، في مبنى البورصة الجديد.

وحضر الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، حفل افتتاح سفارة ثالث دولة وقعت اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).