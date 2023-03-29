لوحة سيارة تباع بسعر خيالي في سلطنة عمان.. ما علاقة السلطان قابوس؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن- بعض الناس حول العالم، مولعون بتجميع القطع الأثرية أو المصنوعات والمقتنيات النادرة حتى لو كلفهم ذلك ثروة طائلة، وتلك كانت حالة مواطن عماني اشترى رقماً أحادياً للوحة أرقام سيارة بقيمة 420 ألف ريال عُماني في جلسة مزايدة.

مبلغ خيالي للوحة منجمية في سلطنة عُمان

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة الخبر الذي أشار إلى اقتناء رجل عماني رقماً أحادياً للوحة سيارة في سلطنة عمان.

مواطن يشتري رقم احادي بقيمة 420 ألف ريال عُماني في جلسة مزايدة! pic.twitter.com/bm6Ep01xIk — المرصد نيوز (@almarsd_news) March 29, 2023

مبلغ الـ 420 ألف ريال عماني، يساوي تقريباً أكثر من مليون دولار أمريكي، وهو رقم كبير بالنسبة لـ لوحة سيارة، كما علق البعض.

وبعد تساؤلات كثيرة حول مصدر هذه اللوحة والسبب الحقيقي وراء ارتفاع سعرها بطريقة جنونية، تبين بحسب بعض التعليقات المرافقة للمنشور، أنها تعود للراحل المقدم سعيد بن سالم الوهيبي مرافق السلطان قابوس بن سعيد سابقا.

هذا رقم المغفور له بإذن الله المقدم سعيد بن سالم الوهيبي مرافق جلالة السلطان سابقا و وزير الديوان …..،،و كان مع ابنه المغفور له عبدالعزيز — علي الشيراوي (@AlsherawiAli) March 29, 2023

- Advertisement -

تُوفي “الوهيبي” في أكتوبر تشرين الأول 2020، وهو من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ السلطنة طيلة حكم السلطان قابوس بن سعيد، بداية من 1970 حتى عام 2020 تاريخ وفاته.

ففي عام 1974، عينه السلطان مديرًا لشؤون البلاط السلطاني وفي عام 1975، تقلد منصب رئيسا لديوان التشريفات.

عمل الوهيبي مع السلطان قابوس بن سعيد لمدة 15 عامًا، وتقاعد في 12 ديسمبر 1985.

استياء من حجم المبلغ المدفوع

رغم القيمة الكبيرة التي أولاها الحاضرون في المزاد للوحة، بسبب أنها كانت مملوكة لشخص مقرب من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، إلا أن ذلك لم يُثن الكثيرين عن التعبير على غضبهم واستياءهم من حجم المبلغ المدفوع.

فكتب حساب بإسم “عمان” على تويتر قائلا: “الله تعالى يحاسب يوم القيامة شبابك فيما افنيته و مالك فيما صرفته، شباب فالسجون عوائل ما لاقيه تاكل فالشوارع يبيعوا و اخينا اخذ رقم ب نص مليون سبحان الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم”.

الله تعالى يحاسب يوم القيامة شبابك فيما افنيته و مالك فيما صرفته ، شباب فالسجون عوائل ما لاقيه تاكل فالشوارع يبيعوا و اخينا اخذ رقم ب نص مليون سبحان الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم … — oman (@majeedalmskri) March 29, 2023

وقالت ياسمين: “حد يعق فلوسه كذا ع رقم سياره … والله مسخره”.

حد يعق فلوسه كذا ع رقم سياره … والله مسخره 😂 — Yasmin (@Yasmin17891) March 29, 2023

وأضافت شيماء في السياق: ” 420 الف لرقم، لرقم متخيلين ..ما نقولك تبرع لان ما نعرفك وما بندخل بالنيات لان يمكن صح تتبرع ..وما بنقول ما ترفه نفسك بشي تحبه لان حق من حقوقك ..لكن مبلغ قرابة النص مليون وتروح لرقم هذا بحد ذاته تبذير..سوف نسأل ونحاسب على كل فلس فلنستعد للإجابة”.

٤٢٠ الف لرقم لرقم متخيلين ..ما نقولك تبرع لان ما نعرفك وما بندخل بالنيات لان يمكن صح تتبرع ..وما بنقول ما ترفه نفسك بشي تحبه لان حق من حقوقك ..لكن مبلغ قرابة النص مليون وتروح لرقم هذا بحد ذاته تبذير..سوف نسأل ونحاسب على كل فلس فلنستعد للإجابة… — Shaima Talib (@FaisalA45715692) March 29, 2023

وقال آخر: “مثل هذا لايرتدع عن العبث بما اوكل إليه من خيرات أن يدوس النعم غير آبه أنها أمانة ومسؤول من اين اكتسبها وعن كيف انفقها فهنيئا بمن انفق في وجه من وجوه الخير وقبح من غير ذلك”.

مثل هذا لايرتدع عن العبث بما اوكل إليه من خيرات أن يدوس النعم غير آبه أنها أمانة ومسؤول من اين اكتسبها وعن كيف انفقها فهنيئا بمن انفق في وجه من وجوه الخير وقبح من غير ذلك — سليمان بن محمد المعشري (@Sulaiman6229) March 29, 2023

وأردف مغرد: “يارب نشكو حزننا وقلة ما بيدنا والله نحس بغصه وحزن في وقت نحتار ما ذا نشتري لناكله نحن وعيالنا لقلة مافي اليد في هذا الشهر.. والالاف غيرنا من الفقراء المعدومين يطلع لنا رجل اعمال ثري يتفشر امامنا شاري رقم ب 420 الف والله بيساله ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه”.