الأربعاء, مارس 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدلوحة سيارة تباع بسعر خيالي في سلطنة عمان.. ما علاقة السلطان قابوس؟...
الهدهد

لوحة سيارة تباع بسعر خيالي في سلطنة عمان.. ما علاقة السلطان قابوس؟ (شاهد)

لوحة السيارة أكد البعض أنها تعود لمسؤول سابق في بلاط السلطان الراحل قابوس بن سعيد

كتب فهمي الورغمي
لوحة سيارة تباع بسعر خيالي في سلطنة عمان watanserb.com
لوحة سيارة تباع بسعر خيالي في سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- بعض الناس حول العالم، مولعون بتجميع القطع الأثرية أو المصنوعات والمقتنيات النادرة حتى لو كلفهم ذلك ثروة طائلة، وتلك كانت حالة مواطن عماني اشترى رقماً أحادياً للوحة أرقام سيارة بقيمة 420 ألف ريال عُماني في جلسة مزايدة.

مبلغ خيالي للوحة منجمية في سلطنة عُمان

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة الخبر الذي أشار إلى اقتناء رجل عماني رقماً أحادياً للوحة سيارة في سلطنة عمان.

مبلغ الـ 420 ألف ريال عماني، يساوي تقريباً أكثر من مليون دولار أمريكي، وهو رقم كبير بالنسبة لـ لوحة سيارة، كما علق البعض.

وبعد تساؤلات كثيرة حول مصدر هذه اللوحة والسبب الحقيقي وراء ارتفاع سعرها بطريقة جنونية، تبين بحسب بعض التعليقات المرافقة للمنشور، أنها تعود للراحل المقدم سعيد بن سالم الوهيبي مرافق السلطان قابوس بن سعيد سابقا.

- Advertisement -

تُوفي “الوهيبي” في أكتوبر تشرين الأول 2020، وهو من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ السلطنة طيلة حكم السلطان قابوس بن سعيد، بداية من 1970 حتى عام 2020 تاريخ وفاته.

ففي عام 1974، عينه السلطان مديرًا لشؤون البلاط السلطاني وفي عام 1975، تقلد منصب رئيسا لديوان التشريفات.

عمل الوهيبي مع السلطان قابوس بن سعيد لمدة 15 عامًا، وتقاعد في 12 ديسمبر 1985.

الصورة

استياء من حجم المبلغ المدفوع

رغم القيمة الكبيرة التي أولاها الحاضرون في المزاد للوحة، بسبب أنها كانت مملوكة لشخص مقرب من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، إلا أن ذلك لم يُثن الكثيرين عن التعبير على غضبهم واستياءهم من حجم المبلغ المدفوع.

فكتب حساب بإسم “عمان” على تويتر قائلا: “الله تعالى يحاسب يوم القيامة شبابك فيما افنيته و مالك فيما صرفته، شباب فالسجون عوائل ما لاقيه تاكل فالشوارع يبيعوا و اخينا اخذ رقم ب نص مليون سبحان الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم”.

وقالت ياسمين: “حد يعق فلوسه كذا ع رقم سياره … والله مسخره”.

وأضافت شيماء في السياق: ” 420 الف لرقم، لرقم متخيلين ..ما نقولك تبرع لان ما نعرفك وما بندخل بالنيات لان يمكن صح تتبرع ..وما بنقول ما ترفه نفسك بشي تحبه لان حق من حقوقك ..لكن مبلغ قرابة النص مليون وتروح لرقم هذا بحد ذاته تبذير..سوف نسأل ونحاسب على كل فلس فلنستعد للإجابة”.

وقال آخر: “مثل هذا لايرتدع عن العبث بما اوكل إليه من خيرات أن يدوس النعم غير آبه أنها أمانة ومسؤول من اين اكتسبها وعن كيف انفقها فهنيئا بمن انفق في وجه من وجوه الخير وقبح من غير ذلك”.

وأردف مغرد: “يارب نشكو حزننا وقلة ما بيدنا والله نحس بغصه وحزن في وقت نحتار ما ذا نشتري لناكله نحن وعيالنا لقلة مافي اليد في هذا الشهر.. والالاف غيرنا من الفقراء المعدومين يطلع لنا رجل اعمال ثري يتفشر امامنا شاري رقم ب 420 الف والله بيساله ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حقيقة فيديو مرعب قلب سلطنة عمان لحافلة مدرسية جرفها السيل (شاهد)

الهدهد

“أخدود الهتان”.. تحذير من منخفض جوي يضرب السلطنة وهذه توقعات الأرصاد

الهدهد

سلطنة عُمان ترد على الدعوات الهندية باعتقال الداعية ذاكر نايك.. هذ ما فعلته معه! (شاهد)

الهدهد

سلطنة عُمان.. عاملة إفريقية تقتحم مدرسة بولاية إزكي وتهدد المعلمين بسلاح أبيض! (شاهد)

الهدهد

يوسف بن علوي كشف أسرار غزو العراق ودور السلطنة في إنقاذ العراقيين من مجاعة

الهدهد

إطلالات مثيرة لعمانيات في رمضان تثير جدلا في سلطنة عمان (فيديو)

الهدهد

ذاكر نايك في سلطنة عمان.. فيديو يشعل مواقع التواصل بظهوره داخل صيدلية! (شاهد)

الهدهد

مفتي عُمان أحمد الخليلي مع ذاكر نايك.. صور ستقض مضاجع قادة الإلحاد

الهدهد

العماني صالح العلوي يعتزل الفن ويحرق عوده على المباشر (فيديو)

الهدهد

“العال الإسرائيلية” تكشف عن مكاسبها الكبيرة بفضل السعودية وسلطنة عمان

الهدهد

كاتب عماني متصهين مستاء من صلاة التراويح ويخاطب الأوقاف: “أنقذونا”

الهدهد

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ولائم بالتقسيط المريح” في مطعم أردني وإعلان أثار جدلا واسعا (شاهد)

مي العيدان تدعم نور الغندور وتدافع عن الجنسية المصرية: “حضارة وجدعنة”

بعد إفطار في قصر الملك.. محادثة بين ولي العهد والقائم بالأعمال العراقي “سبب الأزمة”

محمد بن سلمان ونيوكاسل.. تحقيق في البرلمان البريطاني يتسبب بأزمة لولي العهد

تحديث iOS 16.4 يضعف عمر البطارية.. مستخدمي iPhone إليكم الحل!

الجزائر تحضر إستراتيجية ضغط جديدة داخل البرلمان الأوروبي لصالح البوليساريو.. ما القصة؟

“أغنى متسولة في المغرب”.. حكم نهائي يسدل الستار على قضيتها

مصر.. ارتفاع جنوني بسعر الدولار في السوق السوداء مع توقع تعويم الجنيه غدا

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الإفطار؟

جمال ساحر للأميرة هيا بنت حمزة في أحدث إطلالة من على المسرح (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC