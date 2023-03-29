لماذا تمتلك المرأة شعرًا على ذقنها.. وما الحلول للتخلص منه؟

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وطن-هل يظهر على ذقنك بعض الشعيرات السوداء؟ في الحقيقة، أنتِ لست وحدك، حيث يعاني ملايين النساء في العالم من هذه المشكلة. فكيف فسّر العلم هذه الظاهرة؟

في هذا السياق، نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أسباب نمو هذه الشعيرات الصغيرة على مستوى الذقن عند النساء، فالكثيرات منهن يُنفقن أموالاً باهظة للتخلص منها من خلال الليزر والأدوية والمستحضرات التجميلية، لكن دون جدوى. وفي الحقيقة، يبدو أن هذا الشعر مختلفًا تمامًا عن شعر الوجه الآخر، على الرغم من أن لونه أسود، ولكنه ينمو بشكل أسرع.

وفيما يلي كشف طبيب أمراض جلدية بريطاني عن أسباب ظهوره.

1. الشعر: كيف تتأثر بالهرمونات؟

أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة إيف رودني، أن الجسم كلّه مغطى بالزغب؛ وهو يمكن أن يكون الشعر الصغير الخفيف والناعم نسبيًا. لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى “شعيرات نهائية”، وتسمى أيضًا الشعر الدائم. وهي أكثر سمكًا وطولًا أو أقل، وتتراوح من 5 مم إلى بضعة سنتيمترات وتكون أغمق.

يشير المتخصص إلى أن هذا التغيير يرجع إلى هرمون التستوستيرون، وهو هرمون موجود في أجسام الجميع، ولكن يمكن إنتاجه بطريقة أعلى لدى بعض الأشخاص. هرمون التستوستيرون له تأثير على نمو الشعر الدائم. لكن لماذا الذقن بالذات؟ وفقًا للطبيب، هذه المنطقة التي تحتوي على العديد من بصيلات الشعر، قد تحتاج فقط إلى مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون لبدء نمو الشعر الدائم. لاحظ أنه بناءً على التاريخ الطبي على سبيل المثال في حالة متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، يمكن إنتاج هرمون التستوستيرون بكميات أكبر. هذا هو سبب معاناة بعض النساء بكثرة الشعر في منطقة الذقن.

2. ما هي الحلول للتخلص من شعر الذقن؟

إذا كنت ترغبين في التخلص منه، فمن الممكن إزالة الشعر بالملاقط عن طريق شد الشعر في اتجاه النمو. هذا سيمنع نمو الشعر تحت الجلد وإعادة النمو السريع. كما أن الشمع هو أيضًا بديل حتى لا يكسر الشعر عن طريق إزالة البصيلة بسهولة. أوقفوا المفاهيم الخاطئة، لن تؤدي إزالة الشعر إلى جعل الشعر الملعون أكثر كثافة وسوادًا ولن يتكاثر. ومع ذلك، احرص على عدم حرق نفسك أو قرص جلدك، ما قد يتسبب في حدوث التهاب وندبة قد تستغرق وقتًا حتى تتلاشى.

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لإزالتها نهائيًا، من الممكن استخدام الليزر، لكن هذا يتسدعي إنفاق الكثير من الأموال. أما إذا كان لديك العديد من الشعر، فلا تتردد في استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كان لديك مرض مرتبط بارتفاع مستوى الهرمونات.