الأربعاء, مارس 29, 2023
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لماذا تعيش النساء عمراََ أطول من الرجال؟ جامعة هارفارد تُجيب

وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد، يعتبر النظام الغذائي للمرأة أكثر صحة من النظام الغذائي الذي يتبعه الرجل

كتب ايمان الباجي
لماذا تعيش النساء عمراََ أطول من الرجال؟ جامعة هارفارد تُجيب watanserb.com
لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟
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وطن كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عن الأسباب الأساسية لعيش النساء عمرا أطول من الرجال.

تختلف النساء عن الرجال في جوانب عديدة ونعلم جميعًا أن الرجال لديهم عضلات أكبر من النساء، كما يمكنهم الجري أسرع ورفع أوزان أكبر من النساء.

لكن وفقًا للبحث الحديث الذي أجرته الجامعة، تعتبر المرأة أكثر صحة من الرجل ويقال إنها تعيش لفترة أطول من الرجال.

لماذا تعيش النساء عمراً أطول من الرجال؟

تختلف النساء عن الرجال في جوانب عديدة

حسب جامعة هارفارد الطبية، هناك 4 أسباب أساسية تلعب دوراً في زيادة متوسط أعمار النساء على الرجال، حسب ما أورده موقع “news18“.

  • الجينات

وفقًا لموقع Gene-Harvard Medical، تتمتع النساء على المستوى الجيني بكروموسومي إكس، في حين يمتلك الرجال كروموسوم إكس وكروموسوم واي، مما يجعلهم بالتالي معرضين بشكل أكبر لمخاطر الإصابة بالأمراض.

  • الهرمونات

إذا كان مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال مرتفعًا جدًا فقد يؤدي بمرور الوقت إلى العديد من أنواع أمراض القلب.

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من ناحية أخرى، فإن هرمون الاستروجين عند النساء يعمل على الحماية من أمراض القلب. لذلك وفقًا للدراسات، فإن الأمراض المرتبطة بالقلب أقل عند النساء.

  • التمثيل الغذائي

الكوليسترول الجيد الذي يحمي القلب يكون أكثر عند النساء.

ووفقًا للدراسات، يبلغ الكوليسترول الجيد لدى النساء 60.3 مجم لكل ديسيلتر بينما يبلغ 48.5 مجم فقط عند الرجال.

هرمون الاستروجين عند النساء يعمل على الحماية من أمراض القلب

كما لا يزال خطر الإصابة بالسمنة والأمراض الأخرى منخفضًا أيضًا عند النساء ويظل التمثيل الغذائي نشطًا بسبب ذلك وبالتالي يوفر حماية ضد أمراض القلب.

  • النظام الغذائي

وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد، يعتبر النظام الغذائي للمرأة أكثر صحة من النظام الغذائي الذي يتبعه الرجل وهذا ما يساهم في تمتع النساء بمتوسط أعمار يزيد على متوسط أعمار الرجال.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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