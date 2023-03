لحظة غرق قارب محمل بـ1400 طن ميثانول سام في نهر أمريكي وتحذيرات من كارثة

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المفزع”، يوثق لحظة غرق قارب يحمل 1400 طن من الميثانول السام، في نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

وبيّن الفيديو، الذي تم تداوله على صعيد واسع، لحظة غرق القارب، حيث توقف أسفل جسر على نهر أوهايو، ومال على جانبه، ما أدى إلى تسرب الحمولة.

ودون أن يتم التعرف على سبب الحادث حتى الآن، انفصلت عشرة صنادل عن زوارق القطر، وعلقت عند أحد السدود ، حيث يحمل أحدها أكثر من 1400 طن من الميثانول، وهي مادة شديدة السمية.

🚨#BREAKING: Multiple Emergency Response Teams has been Deployed to Address Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River

📌#Louisville | #Kentucky

⁰A major incident has taken place in the Ohio River near Louisville, Kentucky, requiring multiple… pic.twitter.com/swXQD8c5Zk

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 29, 2023