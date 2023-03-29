لحظة غرق قارب محمل بـ1400 طن ميثانول سام في نهر أمريكي وتحذيرات من كارثة

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المفزع”، يوثق لحظة غرق قارب يحمل 1400 طن من الميثانول السام، في نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

وبيّن الفيديو، الذي تم تداوله على صعيد واسع، لحظة غرق القارب، حيث توقف أسفل جسر على نهر أوهايو، ومال على جانبه، ما أدى إلى تسرب الحمولة.

ودون أن يتم التعرف على سبب الحادث حتى الآن، انفصلت عشرة صنادل عن زوارق القطر، وعلقت عند أحد السدود ، حيث يحمل أحدها أكثر من 1400 طن من الميثانول، وهي مادة شديدة السمية.

🚨#BREAKING: Multiple Emergency Response Teams has been Deployed to Address Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River 📌#Louisville | #Kentucky

⁰A major incident has taken place in the Ohio River near Louisville, Kentucky, requiring multiple… pic.twitter.com/swXQD8c5Zk — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 29, 2023

يأتي هذا فيما انتقلت فرق الطوارئ الأمريكية، إلى موقع الحادث بالقرب من مدينة لويفل، وحاولت السيطرة على العبارة الغارقة، والحيلولة دون تسرب المواد السامة، وسط مخاوف من تسمم مياه النهر، الذي قد يؤدي لموت الأحياء البحرية.

وقررت السلطات، إغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة، حسبما أعلن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، الذي قال في بيان: “أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية”.

ما هو الميثانول ؟

- Advertisement -

والميثانول أو الكحول الميثيلي هو مركب هيدروكربوني يتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين الذي ينتمي إلى صنف الكحولات صيغته “CH3OH”.

والميثانول بذاته غير سام، ويرجع التأثير السام لنواتج “الأيض” حيث يتأيض الميثانول إلي مادة شديدة السمية “الفورمالدهيد”، حيث يعدّ 33 مرة أكثر سمية من الإيثانول ويتحول الفورمالدهيد بسرعة إلى حمض النمليك خلال 3 دقائق.

والميثانول سريع الامتصاص من الجهاز الهضمي حيث يصل إلى أعلى معدل له في الدم بعد نصف ساعة أو ساعة، يعتمد علي وجود أو عدم وجود الطعام في المعدة ويحدث التسمم عادة في فترة تتراوح من 6 ساعات إلى ثلاثة أيام وخلال هذه الفترة لا يشتكي الشخص من أي أعراض سمية.

تأثير الميثانول على البيئة

والميثانول من ملوثات البيئة، كونه يتحلل بسهولة في الماء والتربة، بتراكيز عالية مما يؤدي إلى تلوث المياه العذبة والمالحة مما يؤثر على الحياة المائية خاصة في المناطق المجاورة للتفريغ.

وعادة ما يتبخر الميثانول عند تركه معرضا للجو، ويتفاعل مع الهواء مكونا الفورمالدهيد والذي يساهم بدوره في تلويث الهواء، كما أنه يمكن أن يتفاعل مع عدد من الكيماويات التي يحتويها الهواء الجوي أو يمتص في مياه الأمطار.