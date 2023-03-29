الأربعاء, مارس 29, 2023
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حياتنا

زوجة الفائز بكأس العالم أندرياس بريمه تقاطعه عارية الصدر أثناء بث مباشر! (شاهد)

من الواضح أن السيدة سوزان ليست على دراية كبيرة بالتكنولوجيا ولم تدرك أن زوجها أدار الكاميرا وأظهر صدرها المكشوف

كتب رفيف عبدالله
زوجة الفائز بكأس العالم أندرياس بريمه تقاطعه عارية الصدر أثناء بث مباشر! (شاهد) watanserb.com
أندرياس بريمه وزوجته
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وطن- أرسل أندرياس بريمه الفائز بكأس العالم في ألمانيا رسالة بالفيديو لمشجع، حين قاطعته زوجته عارية الصدر.

قطعة واحدة فقط

بريمي ، الذي سجل هدف الفوز في نهائي 1990 ضد الأرجنتين ، يسجل الآن رسائل مخصصة للجماهير على موقع Memmo.me ، والذي يستخدمه مجموعة من لاعبي كرة القدم السابقين بما في ذلك أسطورة ليفربول مايكل أوين وبطل أرسنال راي بارلور.

تمت مقاطعة بريمي أثناء تصويره فيديو شخصي لأحد معجبيه

حصل أحد زبائنه على أكثر مما دفع من أجله ، ومع ذلك ، في نهاية مقطعهم الطويل الذي مدته دقيقة واحدة ، حصلوا على لقطة لسوزان زوجة بريمي ، التي كانت تتجول في الغرفة عارية الصدر، وترتدي ملابس داخلية من الأسفل فقط.

وظهرت زوجته سوزان عاريات الصدر في التسجيل

من الواضح أن السيدة البالغة من العمر 62 عامًا ليست على دراية كبيرة بالتكنولوجيا، ولم تدرك أن زوجها أدار الكاميرا وأظهر صدرها المكشوف. ولم يتوقف عن التسجيل.

لم نعلم ما يحدث

واستمر الثنائي بممارسة حياتهما الطبيعية بينما الكاميرا تسجل. لكن لحسن الحظ أخذ الزوجان الأمر بروح الدعابة.

ساعد بريمه ألمانيا على الفوز بكأس العالم 1990 بتسجيله الفائز في المباراة النهائية

وقال بريمه لصحيفة بيلد الألمانية: “لقد أدركنا ذلك فقط عندما اتصل المزيد والمزيد من الأصدقاء”.

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وتابع “ليس لدي أي فكرة عن سبب ظهور هذا الآن. لا بد أن شخصًا ما نشره. لم أدرك حتى أنني أرسلته في ذلك الوقت”.

وأضاف بريمه “الآن العالم بأسره يعرف أن لدى زوجة عظيمة.. لكن ما كان يجب أن يحدث ذلك.. يمكنني أن أضحك على نفسي. في المستقبل ، من الأفضل أن أدع سوزان تصور الفيديوهات مرة أخرى”.

لا مبالاة

في غضون ذلك ، كانت سوزان لا مبالية بشأن الوضع برمته.

وقالت: “كان ذلك الصيف الماضي في إجازة في بحيرة غاردا. لكن ما الجديد؟”.

وتابعت: “بكل الأحوال يمكنكم رؤيتي وأنا أغير ملابسي على الشاطئ.. الأمر أضحكنا أنا وزوجي”.

وكشفت سوزان أنها كانت تغيظ خبير وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها، أندي والذي كان غاضباً جداً مما حدث.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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