زوجة الفائز بكأس العالم أندرياس بريمه تقاطعه عارية الصدر أثناء بث مباشر! (شاهد)

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وطن- أرسل أندرياس بريمه الفائز بكأس العالم في ألمانيا رسالة بالفيديو لمشجع، حين قاطعته زوجته عارية الصدر.

قطعة واحدة فقط

بريمي ، الذي سجل هدف الفوز في نهائي 1990 ضد الأرجنتين ، يسجل الآن رسائل مخصصة للجماهير على موقع Memmo.me ، والذي يستخدمه مجموعة من لاعبي كرة القدم السابقين بما في ذلك أسطورة ليفربول مايكل أوين وبطل أرسنال راي بارلور.

حصل أحد زبائنه على أكثر مما دفع من أجله ، ومع ذلك ، في نهاية مقطعهم الطويل الذي مدته دقيقة واحدة ، حصلوا على لقطة لسوزان زوجة بريمي ، التي كانت تتجول في الغرفة عارية الصدر، وترتدي ملابس داخلية من الأسفل فقط.

من الواضح أن السيدة البالغة من العمر 62 عامًا ليست على دراية كبيرة بالتكنولوجيا، ولم تدرك أن زوجها أدار الكاميرا وأظهر صدرها المكشوف. ولم يتوقف عن التسجيل.

لم نعلم ما يحدث

واستمر الثنائي بممارسة حياتهما الطبيعية بينما الكاميرا تسجل. لكن لحسن الحظ أخذ الزوجان الأمر بروح الدعابة.

وقال بريمه لصحيفة بيلد الألمانية: “لقد أدركنا ذلك فقط عندما اتصل المزيد والمزيد من الأصدقاء”.

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وتابع “ليس لدي أي فكرة عن سبب ظهور هذا الآن. لا بد أن شخصًا ما نشره. لم أدرك حتى أنني أرسلته في ذلك الوقت”.

وأضاف بريمه “الآن العالم بأسره يعرف أن لدى زوجة عظيمة.. لكن ما كان يجب أن يحدث ذلك.. يمكنني أن أضحك على نفسي. في المستقبل ، من الأفضل أن أدع سوزان تصور الفيديوهات مرة أخرى”.

لا مبالاة

في غضون ذلك ، كانت سوزان لا مبالية بشأن الوضع برمته.

وقالت: “كان ذلك الصيف الماضي في إجازة في بحيرة غاردا. لكن ما الجديد؟”.

وتابعت: “بكل الأحوال يمكنكم رؤيتي وأنا أغير ملابسي على الشاطئ.. الأمر أضحكنا أنا وزوجي”.

وكشفت سوزان أنها كانت تغيظ خبير وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها، أندي والذي كان غاضباً جداً مما حدث.