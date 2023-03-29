رهاب فقدان الهاتف المحمول أو النوموفوبيا.. فيما يلي طرق للتغلب على إدمانك على هاتفك الخلوي

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وطن-يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للهاتف الخلوي في كثير من الأحيان إلى الشعور بالقلق والتوتر دون مبرّر واضح. وعل الرغم من أنه أحيانًا، يجب أن نكون متاحين للإجابة على هواتفنا، فإنه يمكن أن يصبح استعمالنا المُفرط لهواتفنا مصدر إزعاج إلى درجة أن نشعر بالخوف غير المنطقي من الابتعاد عن الهاتف المحمول، وهذا ما يُعرف باسم رهاب فقدان الهاتف المحمول أو النوموفوبيا.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإنه مع انتشار الوباء، وما حتّمه علينا من ظروف على غرار: الحجر الصحي، كانت هناك زيادة في الاستخدام المستمر للأجهزة المحمولة والاعتماد عليها.

وبشكل عام، كان استخدام هذه الأجهزة في السابق مخصصًا فقط لوقت فراغنا. حاليًا، ساهم هذا الجهاز بشكل كبير في التباعد الاجتماعي، حيث قمنا بتضمين هواتفنا المحمول في كل الأعمال اليومية، ما تسبب في إلحاق الضرر بأنفسنا.

ويعد الحفاظ على استخدام مسؤول لأجهزتنا الإلكترونية أمرًا مهمًا، ولهذا استعرضت المجلّة سلسلة من النصائح للتغلب على إدمانك على هاتفك الخلوي.

اضبط شاشة هاتفك الخلوي على التدرج الرمادي

بهذه الطريقة، ستكون الشاشة أقل جاذبية بالنسبة لك وسيقل الدافع لفحص الهاتف باستمرار بشكل كبير، وبالمثل، ضع خلفيات غير واضحة لك، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

أخرجه من غرفتك

من خلال هذا الإجراء البسيط، تقلل من محاولة التحديق فيه باستمرار، فالأفضل هو وضعه بعيدًا عن متناول يدك، واختر مكانًا بعيدًا في المنزل أو العمل.

لا تستخدم الهاتف كمنبه

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الشيء الصحيح هو إيقاف تشغيله في الليل وعدم الاستيقاظ من خلاله.

استخدم وضع الطائرة بشكل متكرر

إذا لم يكن لديك إحدى خياارت التركيز، فيمكنك استخدام وضع الطائرة كبديل، حيث ستتمكن من التركيز أكثر على عملك، فضلاً عن أنه لن تتلقى أي نوع من التنبيهات التي تجبرك على التحقق من هاتفك المحمول بمجرد سماع رنينه.

وختمت المجلة بالقول، لا شكّ في أننا جميعًا لدينا التزامات يجب علينا الوفاء بها ويمكن أن تمنعنا بعض الظروف في كثير من الأحيان من إنهاء كل منها في الوقت المحدد. كما يمكن أن يصبح الاستخدام المفرط لجهازنا المحمول إدمانًا حقيقيًا، والذي غالبًا ما يجب معالجته بواسطة متخصص مؤهل.