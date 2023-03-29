الأربعاء, مارس 29, 2023
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رقص محمد رمضان مع بطلات مسلسل “جعفر العمدة” وقت السحور يثير الغضب (فيديو)

سبق أن أثار مشهد حميمي جمع رمضان بمنة فضالي انتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأَوا أن المشهد لا يصلح للعرض في شهر رمضان

كتب رفيف عبدالله
رقص محمد رمضان مع بطلات مسلسل
رقص محمد رمضان
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وطن– تعرض الفنان المصري محمد رمضان، إلى هجوم وانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة احتفاله بنجاح مسلسله “جعفر العمدة”.

“ثابت”

واحتفل محمد رمضان مع نجوم وأبطال “جعفر العمدة”، بالرقص والغناء في حفل سحور بالمتحف المصري الكبير.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقاطع وصوراً من الحفل، ظهر خلالها محمد رمضان يرقص مع بطلات المسلسل.

 

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واستجابت كلٌّ من هالة صدقي ومنة فضالي ومي كساب وإيمان العاصي، لدعوة رمضان لهن بالرقص على أغنيته “ثابت”.

وحضر الحفل كلٌّ من المخرج محمد سامي وأحمد داش، وإلهام شاهين وشريف منير ومي عمر، وعدد من النجوم.

“رمضان ولا عيد؟”

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وجاء في تعليقات المتابعين: “هو احنا في رمضان ولا في العيد ولا ايه”.

وكتبت متابعة: “اتقوا الله احنا في شهر رمضان شهر له حرمه واحترام حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واستفاضت أخرى: “بجد انا بستغرب جدا الناس دي .. هو انتو بتعرفوا ربنا زينا كده .. ده احنا بنستني الشهر ده من السنه للسنه عشان نجاهد ونصوم عن المعاصي وانتم بتجهروا بيها .. ربنا يهديهم”.

وانتقد آخر عبارة: “خشوا يا نسوان”، التي قالتها بوسي شلبي. وقال: “لفظ ماينفعش يتقال من مذيعه المفروض عارفه انها بتصور وهينزل الميديا.. خساره والله الفن بقى في حته تانية لا ثقافة ولا احترام للمهنة”.

جعفر العمدة

وتدور قصة المسلسل الذي ينافس في موسم دراما رمضان، في إطار اجتماعي درامي من خلال بطله محمد رمضان، الذي يجسّد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، ويتزوج 4 سيدات.

ويعيش العمدة جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين. ولا يعرف ما إذا كان حيّاً أو أصابه مكروه.

وخلال الأحداث يضطر العمدة إلى الكذب على أسرته، بأنّ الابن توفي خلال مدة تتجاوز الـ20 عاماً.

مشهد حميمي

وكشف محمد رمضان، قبل عرض المسلسل عن صورة لمشهد حميمي جمعه بمنة فضالي، عرّضه لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأَوا أن المشهد لا يصلح للعرض في شهر رمضان.

وفي المشهد الذي أثار الجدل تبدو منة فضالي، مرتديةً فستاناً أحمر مثيراً وهي تجلس على السرير إلى جانب محمد رمضان، حيث تؤدي دور زوجته في مسلسل “العمدة جعفر”.

 

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فيما علق محمد رمضان على الصورة قائلاً عبر حسابه الرسمي بانستغرام: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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