رقص محمد رمضان مع بطلات مسلسل “جعفر العمدة” وقت السحور يثير الغضب (فيديو)

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وطن– تعرض الفنان المصري محمد رمضان، إلى هجوم وانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة احتفاله بنجاح مسلسله “جعفر العمدة”.

“ثابت”

واحتفل محمد رمضان مع نجوم وأبطال “جعفر العمدة”، بالرقص والغناء في حفل سحور بالمتحف المصري الكبير.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقاطع وصوراً من الحفل، ظهر خلالها محمد رمضان يرقص مع بطلات المسلسل.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

واستجابت كلٌّ من هالة صدقي ومنة فضالي ومي كساب وإيمان العاصي، لدعوة رمضان لهن بالرقص على أغنيته “ثابت”.

وحضر الحفل كلٌّ من المخرج محمد سامي وأحمد داش، وإلهام شاهين وشريف منير ومي عمر، وعدد من النجوم.

“رمضان ولا عيد؟”

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وجاء في تعليقات المتابعين: “هو احنا في رمضان ولا في العيد ولا ايه”.

وكتبت متابعة: “اتقوا الله احنا في شهر رمضان شهر له حرمه واحترام حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واستفاضت أخرى: “بجد انا بستغرب جدا الناس دي .. هو انتو بتعرفوا ربنا زينا كده .. ده احنا بنستني الشهر ده من السنه للسنه عشان نجاهد ونصوم عن المعاصي وانتم بتجهروا بيها .. ربنا يهديهم”.

وانتقد آخر عبارة: “خشوا يا نسوان”، التي قالتها بوسي شلبي. وقال: “لفظ ماينفعش يتقال من مذيعه المفروض عارفه انها بتصور وهينزل الميديا.. خساره والله الفن بقى في حته تانية لا ثقافة ولا احترام للمهنة”.

جعفر العمدة

وتدور قصة المسلسل الذي ينافس في موسم دراما رمضان، في إطار اجتماعي درامي من خلال بطله محمد رمضان، الذي يجسّد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، ويتزوج 4 سيدات.

ويعيش العمدة جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين. ولا يعرف ما إذا كان حيّاً أو أصابه مكروه.

وخلال الأحداث يضطر العمدة إلى الكذب على أسرته، بأنّ الابن توفي خلال مدة تتجاوز الـ20 عاماً.

مشهد حميمي

وكشف محمد رمضان، قبل عرض المسلسل عن صورة لمشهد حميمي جمعه بمنة فضالي، عرّضه لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأَوا أن المشهد لا يصلح للعرض في شهر رمضان.

وفي المشهد الذي أثار الجدل تبدو منة فضالي، مرتديةً فستاناً أحمر مثيراً وهي تجلس على السرير إلى جانب محمد رمضان، حيث تؤدي دور زوجته في مسلسل “العمدة جعفر”.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

فيما علق محمد رمضان على الصورة قائلاً عبر حسابه الرسمي بانستغرام: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.