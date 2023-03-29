رد مذهل من طالبات أزهريات مصريات سُئِلن عن أغنية لمحمد رمضان (فيديو)

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق ردّ فعل طالبات أزهريات في مصر، على سؤال وُجِّه إليهن عن إحدى أغنيات الفنان المصري محمد رمضان، وكان ردّ فعلهن مذهلاً.

وفي المقطع، تمّ استيقاف الطالبات في أثناء خروجهن من المعهد الأزهري، ووجّه لهن “بلوجر” سؤالاً عن صاحب أغنية مافيا التي غناها الفنان محمد رمضان.

وردّت إحدى الفتيات قائلة: “على فكرة إحنا أزهرية”، فيما ذكرت طالبة أخرى: “مش إحنا اللي بنرد على الأسئلة دي”، فرد عليهن: “والله دي مسابقة.. وده سؤال.. ولو جاوبتي عليه هتكسبي”، فقالت إحدى الطالبات: “لا معلش مش هينفع.. أنا بقول شعر.. و(زميلتي) بتلقي إنشاد.. و(زميلتي الأخرى) حافظة القرآن”.

طالبات أزهريات يرفضن الإجابة على سؤال أحد صانعي المحتوى.. ما السبب؟ pic.twitter.com/yLa8bkrOPw — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 29, 2023

احتفاء واسع بالطالبات

أثار هذا المقطع تفاعلاً واسعاً، وسط إشادة كبيرة بما فعلته الطالبات وردّهن على هذا السؤال، ومحافظتهن على قيمة لباسهن الأزهري، كما وجّهت انتقادات حادة للشاب الذي سألهن.

اللهم بارك يا رب واهد أبناء المسلمين — منار بدر الدين (@om_omar_siam) March 29, 2023

بارك الله فيهم ويحفظهم — Asmaa Momtaz (@AsmaaMomtaz1) March 29, 2023

- Advertisement -

يااااااه ع الاحراج والله البنات اجدع من اللى بيسأل للاسف التفاهه بقت اصل حجات كتير — ابراهيم الحداد (@abrahymalhdad96) March 29, 2023

مسحوا بوشه الاسفلت — einomido (@einomido22) March 29, 2023

لازم يكون الانسان لماح و لكن تقريبا هو اختارهم لمحاولة انتاج مادة للضحك او السخرية. طريقة رقصه قدامهم مستفزة كمان — joe (@joesolomun) March 29, 2023

محمد رمضان متهم بإفساد الذوق العام

وارتباطاً بأنّ السؤال الذي وُجّه للطالبات يتعلق بأغنية “مافيا”، تجدر الإشارة إلى أنّ محمد رمضان متهم بأنه وراء إفساد الذوق العام في مصر، سواء بسبب إطلالته أو أغنياته أو رقصاته.

وبسبب إقدامه على خلع ملابسه أمام الجمهور في حفلاته الغنائية وظهوره نصف عارٍ أمام الجمهور، اتهم محمد رمضان بإفساد الذوق العام، وأثيرت العديد من المطالب بمنعه من الغناء، وقدّمت دعاوى قضائية للمطالبة بمحاكمة محمد رمضان جنائياً.

واتُهم محمد رمضان، بأنّ ما يفعله في المجتمع أشدّ خطراً من الموادّ المخدرة، بل أصبح أكثر خطراً على المجتمع من الجرائم الإرهابية، كما ورد مثلاً في دعوى قضائية كان قد قدّمها المحامي سمير صبري، قال فيها إنّ محمد رمضان يسيء للفن المصري، ويحرّض على العري والتحرش.