الأربعاء, مارس 29, 2023
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الهدهد

رد مذهل من طالبات أزهريات مصريات سُئِلن عن أغنية لمحمد رمضان (فيديو)

محمد رمضان متهم بإفساد الذوق العام والتحريض على التحرش والعري

كتب خالد السعدي
رد فعل طالبات أزهريات على محمد رمضان watanserb.com
الفنان المصري محمد رمضان
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق ردّ فعل طالبات أزهريات في مصر، على سؤال وُجِّه إليهن عن إحدى أغنيات الفنان المصري محمد رمضان، وكان ردّ فعلهن مذهلاً.

وفي المقطع، تمّ استيقاف الطالبات في أثناء خروجهن من المعهد الأزهري، ووجّه لهن “بلوجر” سؤالاً عن صاحب أغنية مافيا التي غناها الفنان محمد رمضان.

وردّت إحدى الفتيات قائلة: “على فكرة إحنا أزهرية”، فيما ذكرت طالبة أخرى: “مش إحنا اللي بنرد على الأسئلة دي”، فرد عليهن: “والله دي مسابقة.. وده سؤال.. ولو جاوبتي عليه هتكسبي”، فقالت إحدى الطالبات: “لا معلش مش هينفع.. أنا بقول شعر.. و(زميلتي) بتلقي إنشاد.. و(زميلتي الأخرى) حافظة القرآن”.

احتفاء واسع بالطالبات

أثار هذا المقطع تفاعلاً واسعاً، وسط إشادة كبيرة بما فعلته الطالبات وردّهن على هذا السؤال، ومحافظتهن على قيمة لباسهن الأزهري، كما وجّهت انتقادات حادة للشاب الذي سألهن.

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محمد رمضان متهم بإفساد الذوق العام

وارتباطاً بأنّ السؤال الذي وُجّه للطالبات يتعلق بأغنية “مافيا”، تجدر الإشارة إلى أنّ محمد رمضان متهم بأنه وراء إفساد الذوق العام في مصر، سواء بسبب إطلالته أو أغنياته أو رقصاته.

وبسبب إقدامه على خلع ملابسه أمام الجمهور في حفلاته الغنائية وظهوره نصف عارٍ أمام الجمهور، اتهم محمد رمضان بإفساد الذوق العام، وأثيرت العديد من المطالب بمنعه من الغناء، وقدّمت دعاوى قضائية للمطالبة بمحاكمة محمد رمضان جنائياً.

واتُهم محمد رمضان، بأنّ ما يفعله في المجتمع أشدّ خطراً من الموادّ المخدرة، بل أصبح أكثر خطراً على المجتمع من الجرائم الإرهابية، كما ورد مثلاً في دعوى قضائية كان قد قدّمها المحامي سمير صبري، قال فيها إنّ محمد رمضان يسيء للفن المصري، ويحرّض على العري والتحرش.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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