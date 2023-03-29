حقيقة استفاقة النجم المغربي عبد الحق نوري من غيبوبته

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وطن- تداولت وسائل الإعلام مغربية مختلفة خلال الساعات الماضية، خبر استفاقة النجم المغربي عبد الحق نوري صاحب ال25 عاماً، لاعب نادي أياكس الهولندي السابق من غيبوبته بعد 6 سنوات.

وقال والد اللاعب عبد الحق نوري في تصريح صحفي مع موقع “العربي الجديد“، الثلاثاء، بشأن استيقاظ نجله من الغيبوبة، ” لقد فوجئت من خبر إحدى الصحف المغربية، واتصل بيّ العديد من الناس يستفسرون مني عن الحالة الصحية لنجلي عبد الحق نوري من داخل البلاد وخارجها”.

حقيقة استفاقة عبد الحق نوري من الغيبوبة

وتابع والد عبد الحق حديثه، ” من أجل تصحيح ما تم تداوله، نجلي استفاقة من غيبوبته. منذ 5 سنوات ويزيد، ذهنياً تحسن، الطريقة التي يتجاوب معنا كانت بطيئة في البداية، لكن الآن الأمور تجري بسرعة”.

كما وأردف، ” الحديث عن استفاقة عبد الحق نوري من الغيبوبة هو كلام فارغ، لأن نجلي نهض منها منذ مدة، ونطلب من الله أن يتقبل منا الدعاء في هذا الشهر المبارك وصالح الأعمال، الحمد الله على كل حال. هذه سنة الحياة”.

والد عبد الحق نوري 🗣️ "الأخبار التي تفيد بأن عبد الحق استفاق من الغيبوية مؤخرًا هي أخبار غير صحيحة، حيث أنه استفاق منها منذ أكثر من 5 سنوات الجديد في حالة عبد الحق أنه أصبح يتفاعل بصورة إيجابية مع أسرته، ويتحسن ذهنيًا ويتجاوب بشكل أفضل من السنوات السابقة" pic.twitter.com/j9SKoR2leA — Yallakora (@Yallakoranow) March 28, 2023

وختم والد النجم المغربي عبدالحق نوري، “لا يجب على الإنسان أن يفتن أخيه المسلم، وأنا متواجد في المغرب من أجل إحياء صلة الأرحام. كما وأتمنى من الناس تحري الصدق أثناء الكتابة. وهذه هي الحقيقة..”.

لم يستفق بشكل كامل

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وكانت تقارير صحفية مغربية قد نشرت خبر استفاقة النجم المغربي عبد الحق نوري، من الغيبوبة. بعد 6 سنوات، عقب إصابته على مستوى الرأس مع ناديه السابق أياكس الهولندي.

من جهته، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم المغربي عبد الحق، الذي عانى من غيبوبة استمرت معه ل6 سنوات، بدأ يدرك كل الأشياء التي تحيط به.

ارتجاج المخ

واستكملت الصحيفة الإسبانية، ” اللاعب المغربي نوري، أصبح أفضل بعد أن تم نقله إلى بيته بين أهله، بعد فترة طويلة مكث فيها داخل المشافي والمراكز الطبية”.

ومن الجدير بالذكر، بأن المغربي عبد الحق تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه السابق أياكس. أمام فيردر بريمن الألماني في يوليو/ تموز عام 2017. بارتجاج في المخ، تسبب في تلفها نتيجة نقص الأوكسجين الواصل إلى الدماغ.