الأربعاء, مارس 29, 2023
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رياضة

حقيقة استفاقة النجم المغربي عبد الحق نوري من غيبوبته

والد المغربي عبد الحق نوري يكشف حقيقة استفاقة نجله من الغيبوبة بعد 6 سنوات

كتب فارس أبو شيحة
عبد الحق نوري watanserb.com
عبد الحق نوري
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وطن-  تداولت وسائل الإعلام مغربية مختلفة خلال الساعات الماضية، خبر استفاقة النجم المغربي عبد الحق نوري صاحب ال25 عاماً، لاعب نادي أياكس الهولندي السابق من غيبوبته بعد 6 سنوات.

وقال والد اللاعب عبد الحق نوري في تصريح صحفي مع موقع “العربي الجديد“، الثلاثاء،  بشأن استيقاظ نجله من الغيبوبة، ” لقد فوجئت من خبر إحدى الصحف المغربية، واتصل بيّ العديد من الناس يستفسرون مني عن الحالة الصحية لنجلي عبد الحق نوري من داخل البلاد وخارجها”.

حقيقة استفاقة عبد الحق نوري من الغيبوبة  

وتابع والد عبد الحق حديثه، ” من أجل تصحيح ما تم تداوله، نجلي استفاقة من غيبوبته. منذ 5 سنوات ويزيد، ذهنياً تحسن، الطريقة التي يتجاوب معنا كانت بطيئة في البداية، لكن الآن الأمور تجري بسرعة”.

جماهير أياكس الهولندي
جماهير أياكس الهولندي

كما وأردف، ” الحديث عن استفاقة عبد الحق نوري من الغيبوبة هو كلام فارغ، لأن نجلي نهض منها منذ مدة، ونطلب من الله أن يتقبل منا الدعاء في هذا الشهر المبارك وصالح الأعمال، الحمد الله على كل حال. هذه سنة الحياة”.

وختم والد النجم المغربي عبدالحق نوري، “لا يجب على الإنسان أن يفتن أخيه المسلم، وأنا متواجد في المغرب من أجل إحياء صلة الأرحام. كما وأتمنى من الناس تحري الصدق أثناء الكتابة. وهذه هي الحقيقة..”.

لم يستفق بشكل كامل

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وكانت تقارير صحفية مغربية قد نشرت خبر استفاقة النجم المغربي عبد الحق نوري، من الغيبوبة. بعد 6 سنوات، عقب إصابته على مستوى الرأس مع ناديه السابق أياكس الهولندي.

من جهته، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم المغربي عبد الحق، الذي عانى من غيبوبة استمرت معه ل6 سنوات، بدأ يدرك كل الأشياء التي تحيط به.

ارتجاج المخ

واستكملت الصحيفة الإسبانية، ” اللاعب المغربي نوري، أصبح أفضل بعد أن تم نقله إلى بيته بين أهله، بعد فترة طويلة مكث فيها داخل المشافي والمراكز الطبية”.

عبد الحق نوري لاعب أياكس
عبد الحق نوري لاعب أياكس

ومن الجدير بالذكر، بأن المغربي عبد الحق تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه السابق أياكس. أمام فيردر بريمن الألماني في يوليو/ تموز عام 2017. بارتجاج في المخ، تسبب في تلفها نتيجة نقص الأوكسجين الواصل إلى الدماغ.

المصدروطن + العربي الجديد + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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