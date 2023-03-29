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وطن – كشفت جورجينا رودريغيز عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع كريستيانو رونالدو.

فقد أحدث الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “I’m Georgina” ضجة من جديد، على الإنترنت والشبكات الاجتماعية باعتراف “لا إرادي” من قبل جورجينا رودريغيز حول مكان غير عادي حيث مارست فيه الجنس مع كريستيانو رونالدو.

وإن كشفت الحلقة الأولى عن العديد من أسرار العلاقة بين جورجينا ورونالدو، فإن الحلقة الثانية في إسبانيا هي الأكثر مشاهدة على منصة Netflix.

جورجينا تكشف عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع رونالدو

في إحدى الحلقات، كانت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال تُظهر لأصدقائها منزل عائلتها في مدريد، وبينما كانوا يتحدثون عن أحد الوشوم على ذراعيها وأنها لم تستطع أن تبتل، أصبح الحديث “مثيراً”.

وقالت: “لقد تجنبت السباحة على الشاطئ، لكنني عدت إلى المنزل وأخبرني كريستيانو أن أذهب إلى المنتجع الصحي. لقد كنت منزعجًة للغاية عندما رفعت ذراعي في المنتجع حتى لا يتبللا”.

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بعد ذلك، قالت صديقتها “إيفان”، مازحة إنه كان بإمكانهم ممارسة الحب في السرير وليس المنتجع الصحي، وقد أكدت جورجينا هذا، واعترفت: “لقد فعلنا ذلك هناك”.بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية

الموسم الثاني من ‘I am Georgina’

والموسم الثاني من ‘I am Georgina’ هو الأكثر حميمية بالنسبة للعارضة، ويتعامل مع عام مدمر بالنسبة لها بسبب فقدان مولودها الجديد وبعض التفاصيل الأخرى حول حياتها مع كريستيانو رونالدو.

في إحدى المشاهد، تتحدث جورجينا عن تجديد منزلها في مدريد.

وفقًا للعارضة، لم يكن المنزل مناسبًا للعائلة بما يكفي للأطفال الذين لديها مع اللاعب البرتغالي وقد أشرفت شخصيًا على التعديلات.

وذكرت: “قررت تجديد منزل العائلة لأنه لم يكن مناسبًا على الإطلاق لنوع الأسرة الذي نحن عليه ولم يكن مخصصًا لنا”.