الأربعاء, مارس 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناجورجينا تكشف عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع رونالدو!
حياتنا

جورجينا تكشف عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع رونالدو!

أحدث الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "I'm Georgina" ضجة من جديد، على الإنترنت والشبكات الاجتماعية باعتراف "لا إرادي" من قبل جورجينا رودريغيز

كتب أنس السالم
جورجينا رودريغيز تكشف عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع كريستيانو رونالدو watanserb.com
جورجينا رودريغيز
- Advertisement -

وطن – كشفت جورجينا رودريغيز عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع كريستيانو رونالدو.

فقد أحدث الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “I’m Georgina” ضجة من جديد، على الإنترنت والشبكات الاجتماعية باعتراف “لا إرادي” من قبل جورجينا رودريغيز حول مكان غير عادي حيث مارست فيه الجنس مع كريستيانو رونالدو.

وإن كشفت الحلقة الأولى عن العديد من أسرار العلاقة بين جورجينا ورونالدو، فإن الحلقة الثانية في إسبانيا هي الأكثر مشاهدة على منصة Netflix.

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو

جورجينا تكشف عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع رونالدو

في إحدى الحلقات، كانت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال تُظهر لأصدقائها منزل عائلتها في مدريد، وبينما كانوا يتحدثون عن أحد الوشوم على ذراعيها وأنها لم تستطع أن تبتل، أصبح الحديث “مثيراً”.

وقالت: “لقد تجنبت السباحة على الشاطئ، لكنني عدت إلى المنزل وأخبرني كريستيانو أن أذهب إلى المنتجع الصحي. لقد كنت منزعجًة للغاية عندما رفعت ذراعي في المنتجع حتى لا يتبللا”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

- Advertisement -

بعد ذلك، قالت صديقتها “إيفان”، مازحة إنه كان بإمكانهم ممارسة الحب في السرير وليس المنتجع الصحي، وقد أكدت جورجينا هذا، واعترفت: “لقد فعلنا ذلك هناك”.بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية

الموسم الثاني من ‘I am Georgina’

والموسم الثاني من ‘I am Georgina’ هو الأكثر حميمية بالنسبة للعارضة، ويتعامل مع عام مدمر بالنسبة لها بسبب فقدان مولودها الجديد وبعض التفاصيل الأخرى حول حياتها مع كريستيانو رونالدو.

الموسم الثاني من 'I am Georgina'
الموسم الثاني من ‘I am Georgina’

في إحدى المشاهد، تتحدث جورجينا عن تجديد منزلها في مدريد.

وفقًا للعارضة، لم يكن المنزل مناسبًا للعائلة بما يكفي للأطفال الذين لديها مع اللاعب البرتغالي وقد أشرفت شخصيًا على التعديلات.

وذكرت: “قررت تجديد منزل العائلة لأنه لم يكن مناسبًا على الإطلاق لنوع الأسرة الذي نحن عليه ولم يكن مخصصًا لنا”.

المصدرترجمة وتحرير وطن - marca
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

جورجينا تُلمح لزواج وحفل زفاف قريب بعد سنوات العشق مع رونالدو (فيديو)

حياتنا

رونالدو يفاجئ طفلا سعوديا بهذا التصرف بعد تقليد حركته الشهيرة (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز.. عبارتان في لقاء تلفزيوني أثارتا غضب مواقع التواصل الاجتماعي!

رياضة

رد فعل رونالدو بعد اقتحام مشجع بقميص النصر مباراة البرتغال ولوكسمبورغ (فيديو)

حياتنا

شقيقة جورجينا.. صورة صادمة جدا لها لم تكن لتتوقعها (شاهد)

حياتنا

الكشف عن عدد الحقائب التي تمتلكها جورجينا رودريغيز.. سعرها صادم!

حياتنا

جورجينا ورونالدو في بث مباشر مع مشهور سعودي.. فيديو يثير الجدل في السعودية (شاهد)

حياتنا

جورجينا تتحدث العربية بطلاقة وما قالته عن رمضان يأسر السعوديين (فيديو)

الهدهد

رسالة مؤثرة من بدر المطوع لرونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي والدون يرد

حياتنا

جورجينا تهنّئ المسلمين برمضان بصدر مكشوف عبر إعلان لبخور سعودي! (شاهد)

رياضة

4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

حياتنا

وليد قشران يقلد كريستيانو رونالدو في أولى حلقات “ستوديو 23” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جسد إيمان العاصي تكشف داخل “غسالة” رامز جلال وأصيبت بنوبة هلع (فيديو)

“الدعاء ضدنا لا يستجاب”.. سجال بين علاء مبارك وإيدي كوهين يلقى تفاعلا

“الأمر ليس لعبة”.. هذا ما يحدث لجسم الإنسان عندما يصيبه البرق

العلماء يتوقعون أن يصل عمر البشر على قيد الحياة الآن إلى 140 عامًا

لاعبو منتخب تونس يهربون لغرفة الملابس بعد اعتداء جماهير ليبيا عليهم (فيديو)

العالم مهدد بالفناء.. “أسلحة يوم القيامة” و9 دول تتحكم بمصير الكوكب

مفتي مصر يعيد “الطفل شنودة” للمسيحية بفتوى رسمية والنيابة تُنفذ

ما هي الدول التي حظرت تيك توك TikTok؟ ولماذا أدرج في القائمة السوداء حول العالم؟

توفي في قطر.. قرار عاجل يعيد قصة أقدم حراس صدام حسين للواجهة

“ولائم بالتقسيط المريح” في مطعم أردني وإعلان أثار جدلا واسعا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC