جمال ساحر للأميرة هيا بنت حمزة في أحدث إطلالة من على المسرح (شاهد)

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وطن- نشر حساب “هيا بنت حمزة” على انستغرام، صورا للأميرة الشابة خلال تأديتها أحد المسرحيات رفقة زملائها في الصف المدرسي، بينما بدت متحمسةً وسعيدةً.

الأميرة هيا بنت حمزة في عرض مسرحي

وشاركت الأميرة هيا بنت حمزة، رفقة عدد من زملائها في تأدية مسرحية بتاريخ 25 مارس آذار الجاري.

وتظهر الأميرة الشابة بأزياء غلب عليها اللون الأزرق، بقبعة سوداء فوق رأسها يعلوها إكليل من الورود، وابتسامة عريضة على مُحياها كشفت سعادتها والأجواء الجميلة التي كانت تقضيها.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

وحسب الصور التي شاركها حساب “هيا بنت حمزة” على منصة انستغرام– وهو الحساب المتخصص في متابعة أخبارها ويومياتها بعد حظر تويتر لحسابها منذ فترة- تظهر ابنة الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، خلال المسرحية وكأنها تؤدي دور سيدة أعمال أرستقراطية فاحشة الثراء، بينما كانت تتجول في بيتها الكبير.

بإطلالة رقيقة وملامح طفولية هادئة، نالت الصور التي نشرها حساب الأميرة هيا بنت حمزة على تفاعل واسع في أوساط متابعيها.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

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وتحظى الأميرة هيا بنت حمزة، رغم عدم وجود أي حسابات رسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة الكثيرين عبر هذه المنصات.

رِفقة صديقاتها في الصف المدرسي

تحرص الأميرة هيا بنت حمزة على تكوين صداقات مع زميلاتها في فصلها الدراسي بشكل مستمر، فهي دائمة الظهور معهن خلال مختلف أنطشتها الترفيهية خارج المدرسة أو داخلها.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

وفي صور شاركها حساب هيا بنت حمزة، بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، ذهبت الأميرة هيا في جولة للتزلج على الجليد رفقة صديقاتها.

View this post on Instagram A post shared by Princess Haya Bint Hamzah | هيا بنت حمزة (@hayabinthamzah)

وفي فبراير من العام الجاري أيضاً، ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صورة جماعية رفقة بعض من صديقاتها خلال تواجدهم جميعاً في لاهاي الهولندية لحضور فعاليات النسخة الـ 52 من مؤتمرات “تيمون”.