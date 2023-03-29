الأربعاء, مارس 29, 2023
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جمال ساحر للأميرة هيا بنت حمزة في أحدث إطلالة من على المسرح (شاهد)

الأميرة الأردنية هيا بنت حمزة قدمت عرضا مسرحيا رفقة صديقاتها خلال الفصل الدراسي

كتب فهمي الورغمي
هيا بنت حمزة watanserb.com
هيا بنت حمزة
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وطن- نشر حساب “هيا بنت حمزة” على انستغرام، صورا للأميرة الشابة خلال تأديتها أحد المسرحيات رفقة زملائها في الصف المدرسي، بينما بدت متحمسةً وسعيدةً.

الأميرة هيا بنت حمزة في عرض مسرحي

وشاركت الأميرة هيا بنت حمزة، رفقة عدد من زملائها في تأدية مسرحية بتاريخ 25 مارس آذار الجاري.

وتظهر الأميرة الشابة بأزياء غلب عليها اللون الأزرق، بقبعة سوداء فوق رأسها يعلوها إكليل من الورود، وابتسامة عريضة على مُحياها كشفت سعادتها والأجواء الجميلة التي كانت تقضيها.

وحسب الصور التي شاركها حساب “هيا بنت حمزة” على منصة انستغرام– وهو الحساب المتخصص في متابعة أخبارها ويومياتها بعد حظر تويتر لحسابها منذ فترة- تظهر ابنة الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، خلال المسرحية وكأنها تؤدي دور سيدة أعمال أرستقراطية فاحشة الثراء، بينما كانت تتجول في بيتها الكبير.

بإطلالة رقيقة وملامح طفولية هادئة، نالت الصور التي نشرها حساب الأميرة هيا بنت حمزة على تفاعل واسع في أوساط متابعيها.

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وتحظى الأميرة هيا بنت حمزة، رغم عدم وجود أي حسابات رسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة الكثيرين عبر هذه المنصات.

الأميرة هيا بنت حمزة في عرض مسرحي
الأميرة هيا بنت حمزة في عرض مسرحي

رِفقة صديقاتها في الصف المدرسي

تحرص الأميرة هيا بنت حمزة على تكوين صداقات مع زميلاتها في فصلها الدراسي بشكل مستمر، فهي دائمة الظهور معهن خلال مختلف أنطشتها الترفيهية خارج المدرسة أو داخلها.

وفي صور شاركها حساب هيا بنت حمزة، بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، ذهبت الأميرة هيا في جولة للتزلج على الجليد رفقة صديقاتها.

وفي فبراير من العام الجاري أيضاً، ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صورة جماعية رفقة بعض من صديقاتها خلال تواجدهم جميعاً في لاهاي الهولندية لحضور فعاليات النسخة الـ 52 من مؤتمرات “تيمون”.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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