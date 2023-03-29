جسد إيمان العاصي تكشف داخل “غسالة” رامز جلال وأصيبت بنوبة هلع (فيديو)

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وطن- تحول اسم الفنانة “إيمان العاصي” لكلمة بحث رائجة على محركات جوجل في مصر، عقب ظهورها في أحدث حلقات برنامج “رامز نيفر إند” اليوم، الأربعاء، مع رامز جلال.

إيمان العاصي مع رامز جلال ووصلة رعب

ويشار إلى أن برنامج المقالب الرمضاني السنوي الخاص برامز جلال، أصبح يأتي برعاية “هيئة الترفيه السعودية” ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ.

كما يتم تصوير حلقات “رامز نيفر إند” في العاصمة السعودية الرياض، ويعرض على شاشة “إم بي سي“.

وتعرضت إيمان العاصي لجرعة زائدة من الرعب داخل مقلب “الغسالة”، وكادت تتعرض لإصابات خطيرة بسبب الحركة المتقلبة للغسالة بشكل مفاجئ.

ودخلت الفنانة المصرية في نوبة هلع وصراخ وكانت تطلب الاستغاثة من الرجل المتخفي معها في شخصية الشيف ـ الذي يتضح لها فيما بعد أنه رامز جلال ـ

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كما تعرضت إيمان العاصي لتكشف جسدها بشكل كبير وظهرت أجزاء من بطنها وظهرها، بسبب الحركة المفاجئة للآلة التي يعرفها رامز في البرنامج بـ”الغسالة”.

الأمر الذي عرض رامز والقائمين على برنامجه “رامز نيفر إند” لانتقادات حادة، واتهامات بعدم مراعاة خصوصيات الضيوف ومفاجئتهم بأفعال كهذه تضعهم في مواقف محرجة رغما عنهم.

وتفاجأت إيمان العاصي في النهاية بأن الشخص المتخفي معها هو رامز جلال، ما أصابها بالصدمة وانهالت عليه بالاعتداء والضرب، كما سبته بألفاظ خارجة تم التعتيم عليها صوتيا.

هذا ولم يكتفي رامز بمقلب الغسالة، بل قام بقذفها بالتورتة في وجهها بشكل مباشر ما جعلها تفقد أعصابها، وتسب الجميع حتى كشف رامز جلال عن هويته وبدأ في تهدأتها.

إيمان العاصي تعلق بعد حلقتها في “رامز نيفر إند”

وعلقت إيمان على ما فعله بها رامز جلال، عقب بث الحلقة وشاركت تغريدة له يتحدث فيها عن المقلب وكتبت عليها ما نصه:”مش مسمحاك يا كابتن”.

وكان رامز قد نشر عبر حسابه بتويتر تغريدة أشار فيها للحلقة وتحديدا مقلب “الغسالة” وعلق بقوله:”سامحيني يا ايمان، الغساله مالهاش امان.. ايمان العاصي في رامز نيفر اند.”

جدير بالذكر أن إيمان العاصي تشارك في الموسم الرمضاني، بمسلسل «جعفر العمدة»، مع النجم محمد رمضان.

ويشارك في العمل أيضا مع إيمان العاصي الفنانين:منة فضالي، ومي كساب، وزينة، وعصام السقا، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة.

بالإضافة لهالة صدقي، ومسلسل “جعفر العمدة” من إخراج محمد سامي، وحصد دور إيمان العاصي في المسلسل إشادات واسعة من قبل الجمهور المصري.

وسبق أن حل النجم محمد رمضان، ضيفا على “رامز نيفر إند” في أولى حلقاته، كما شارك في البرنامج الفنان أحمد السقا، وكذلك ياسمين عز وغيرهم.