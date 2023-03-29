الأربعاء, مارس 29, 2023
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حياتنا

جسد إيمان العاصي تكشف داخل “غسالة” رامز جلال وأصيبت بنوبة هلع (فيديو)

حلت الفنانة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "رامز نيفر إند" الشهير في رمضان والذي يأتي برعاية هيئة الترفيه

كتب باسل النجار
إيمان العاصي و رامز جلال watanserb.com
إيمان العاصي و رامز جلال
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وطن- تحول اسم الفنانة “إيمان العاصي” لكلمة بحث رائجة على محركات جوجل في مصر، عقب ظهورها في أحدث حلقات برنامج “رامز نيفر إند” اليوم، الأربعاء، مع رامز جلال.

إيمان العاصي مع رامز جلال ووصلة رعب

ويشار إلى أن برنامج المقالب الرمضاني السنوي الخاص برامز جلال، أصبح يأتي برعاية “هيئة الترفيه السعودية” ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ.

كما يتم تصوير حلقات “رامز نيفر إند” في العاصمة السعودية الرياض، ويعرض على شاشة “إم بي سي“.

وتعرضت إيمان العاصي لجرعة زائدة من الرعب داخل مقلب “الغسالة”، وكادت تتعرض لإصابات خطيرة بسبب الحركة المتقلبة للغسالة بشكل مفاجئ.

ودخلت الفنانة المصرية في نوبة هلع وصراخ وكانت تطلب الاستغاثة من الرجل المتخفي معها في شخصية الشيف ـ الذي يتضح لها فيما بعد أنه رامز جلال ـ

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كما تعرضت إيمان العاصي لتكشف جسدها بشكل كبير وظهرت أجزاء من بطنها وظهرها، بسبب الحركة المفاجئة للآلة التي يعرفها رامز في البرنامج بـ”الغسالة”.

الأمر الذي عرض رامز والقائمين على برنامجه “رامز نيفر إند” لانتقادات حادة، واتهامات بعدم مراعاة خصوصيات الضيوف ومفاجئتهم بأفعال كهذه تضعهم في مواقف محرجة رغما عنهم.

وتفاجأت إيمان العاصي في النهاية بأن الشخص المتخفي معها هو رامز جلال، ما أصابها بالصدمة وانهالت عليه بالاعتداء والضرب، كما سبته بألفاظ خارجة تم التعتيم عليها صوتيا.

هذا ولم يكتفي رامز بمقلب الغسالة، بل قام بقذفها بالتورتة في وجهها بشكل مباشر ما جعلها تفقد أعصابها، وتسب الجميع حتى كشف رامز جلال عن هويته وبدأ في تهدأتها.

إيمان العاصي لـ رامز جلال بعد المقلب: مش مسمحاك
إيمان العاصي لـ رامز جلال بعد المقلب: مش مسمحاك
إيمان العاصي مع رامز جلال.. ضربها في وجهها بالتورتة وانكشف ظهرها
إيمان العاصي مع رامز جلال.. ضربها في وجهها بالتورتة وانكشف ظهرها

إيمان العاصي تعلق بعد حلقتها في “رامز نيفر إند”

وعلقت إيمان على ما فعله بها رامز جلال، عقب بث الحلقة وشاركت تغريدة له يتحدث فيها عن المقلب وكتبت عليها ما نصه:”مش مسمحاك يا كابتن”.

وكان رامز قد نشر عبر حسابه بتويتر تغريدة أشار فيها للحلقة وتحديدا مقلب “الغسالة” وعلق بقوله:”سامحيني يا ايمان، الغساله مالهاش امان.. ايمان العاصي في رامز نيفر اند.”

جدير بالذكر أن إيمان العاصي تشارك في الموسم الرمضاني، بمسلسل «جعفر العمدة»، مع النجم محمد رمضان.

ويشارك في العمل أيضا مع إيمان العاصي الفنانين:منة فضالي، ومي كساب، وزينة، وعصام السقا، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة.

بالإضافة لهالة صدقي، ومسلسل “جعفر العمدة” من إخراج محمد سامي، وحصد دور إيمان العاصي في المسلسل إشادات واسعة من قبل الجمهور المصري.

وسبق أن حل النجم محمد رمضان، ضيفا على “رامز نيفر إند” في أولى حلقاته، كما شارك في البرنامج الفنان أحمد السقا، وكذلك ياسمين عز وغيرهم.

المصدرفيسبوك، تويتر، إم بي سي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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