الأربعاء, مارس 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدجريمة تهز الإمارات.. يقتل زوجته وطفلتيه ثم ينتحر ويترك رسالة
الهدهد

جريمة تهز الإمارات.. يقتل زوجته وطفلتيه ثم ينتحر ويترك رسالة

شرطة الشارقة تواصل إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات جريمة القتل

كتب فهمي الورغمي
شخص يقتل زوجته وطفلتيه في الإمارات watanserb.com
الشرطة الإماراتية
- Advertisement -

وطن – أثيرت ضجة في دولة الإمارات بعد جريمة قتل أسري، أقدم فيها شخصٌ على الانتحار وذلك بعدما قتل زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم.

الحادثة وقعت في إمارة الشارقة، حيث كشفت الشرطة عن حول ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة.

وأصدرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بيانا عبر صفحتها في “فيسبوك” قالت فيه غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة تلقت بلاغاً بالواقعة، فانتقلت على الفور دوريات شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

ووفق البيان، فقد تبيّن خلال محاولات إسعاف المتوفى وتفتيشه لتحديد بياناته، العثور على ورقة في ملابسه مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على إلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية.

وأشارت شرطة الشارقة، إلى أن عناصرها انتقلوا إلى الشقة واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة، موضحة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

دعوى سيدة خليجية لطرد ابنتها وأطفالها من منزلها

- Advertisement -

في حادثة أخرى تتعلق أيضا بالشق الأسري، أقامت سيدة خليجية دعوى قضائية لطرد ابنتها وأطفالها من منزلها، بعد أن وافقت على أن تسكن معها على سبيل التسامح مدة أسبوعين، إلى حين توافر منزل بديل لها ولأطفالها، إلا أن المدعى عليها رفضت الخروج من المنزل.

وقضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة في الإمارات بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بطرد المدعى عليها من منزل المدعية، وتسليمه لها خالياً من الأشخاص والشواغل.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، قالت المدعية في أوراق الدعوى، إنها وافقت على طلب المدعى عليها “ابنتها” أن تسكن معها هي وأبناؤها في المنزل مدة أسبوعين على سبيل التسامح، إلى حين توفير منزل آخر بمعرفة مطلقها.

واستمرت المدعى عليها وأبناؤها في السكن لمدة تجاوزت السنتين، غير مكترثة بالضغط النفسي الذي تعرضت له المدعية بسبب بقائها طوال هذه المدة في المنزل، رغم ضيق المكان.

وبحسب أوراق الدعوى، فإنّ المدعية تعاني ضعف حالتها الصحية بسبب المرض، وأن المدعى عليها موظفة، وتتقاضى راتباً، كما أنها تتحصل على راتب والدها المتوفى، وتستلم نفقة مسكن لأبنائها من مطلقها، ولديها القدرة المالية للانتقال إلى منزل مستقل، حيث طالبتها ودياً بالخروج من المنزل، إلا أنها رفضت ذلك.

بدوره، قال وكيل المدعى عليها إن موكلته طلبت البقاء في المنزل حتى تتيسر أمورها المالية، وأن المنزل على ملك الورثة، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية على أن المنزل ليس على ملك الورثة، وعليه حكمت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليها من منزل المدعية، وألزمتها بتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغر، وبالرسوم والمصروفات.

لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، لخطئه في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.

وقال وكيل المدعى عليها، إن موكلته طلبت من المدعية الإقامة معها حتى تتحسن ظروفها، ويتمكن مطلقها من توفير مسكن حضانة لها ولأولادها، وأن حقيقة الواقع هي وجود خلاف بين المدعية وشقيقها، وأن الأخير هو من أجبرها على إقامة الدعوى، لأن المنزل المملوك للمدعية بناه والد المدعى عليها، وتم نقل ملكيته لوالدتها المدعية، بقصد تخفيض نفقات توصيل المرافق.

المصدروسائل إعلام إماراتية + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تعذيب وحشي لمعتقلين في سجون الإمارات باليمن ومطالب بمعاقبة أبوظبي (لقطات مفزعة)

الهدهد

تفاصيل قتل لبنانية بـ10 رصاصات أمام أطفالها.. صور بدون حجاب واتصال في “نص الليل”

الهدهد

يهود يزرعون أشجار النخيل في المدينة المنورة للمرة الأولى وذهول ينتاب الزوار

تقارير

نيويوركر: الإمارات تلاحق المنظمات الإسلامية حول العالم منذ انقلاب مصر عام 2013

الهدهد

فداء كيوان تكشف أسرار اعتقالها في الإمارات منذ اللحظة الأولى حتّى العفو عنها

الهدهد

نجل سعد الجبري يكشف عن مؤشر جديد لتوتر العلاقات السعودية الإماراتية

الهدهد

المغرب يعترض سيارات فاخرة مسروقة من كندا كانت متجهة للإمارات!

الهدهد

فيديو صادم لاعتداء بالحذاء على إمام مسجد أثناء صلاة الفجر

الهدهد

بعد “الإعدام والمؤبد” .. محمد بن زايد يعفو عن فداء كيوان ويُغيّب عشرات الإماراتيين رغم انتهاء محكومياتهم

الهدهد

4 تغريدات نارية عن الديانة الإبراهيمية.. علاء مبارك يحذر من “خطر كبير”

الهدهد

جريمة في أول أيام رمضان.. سورية تتعاطى مخدرات ثم تقتل زوجها وتحرق جثته

الهدهد

برعاية إيران.. اجتماع سري بين ابن سلمان وقيادي بالمخابرات السورية وراء عودة العلاقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا تمتلك المرأة شعرًا على ذقنها.. وما الحلول للتخلص منه؟

تعذيب وحشي لمعتقلين في سجون الإمارات باليمن ومطالب بمعاقبة أبوظبي (لقطات مفزعة)

بيكيه يمنع تصوير عشيقته كلارا شيا من الأمام.. صورة مسربة تكشف السبب! (شاهد)

لتحقيق الثراء..7 عادات إقتصادية ينبغي تعلمها من وارن بافيت

حقيقة استفاقة النجم المغربي عبد الحق نوري من غيبوبته

أشرف حكيمي يتفاعل مع معجبيه وعمته تتحدث عن وضعه بعد تخلي هبة عبوك عنه! (شاهد)

ابنة عمرو دياب شبه عارية في رمضان وتثير الانتباه لما كانت تشربه! (شاهد)

منتخب مصر يكتسح مالاوي برباعية نظيفة والمغرب يتعادل ودياً أمام بيرو (فيديو)

لحظة غرق قارب محمل بـ1400 طن ميثانول سام في نهر أمريكي وتحذيرات من كارثة

هبة عبوك عارية تماماً في إطلالة مثيرة تزامنا مع بيان انفصالها عن أشرف حكيمي! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC