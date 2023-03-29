توفي في قطر.. قرار عاجل يعيد قصة أقدم حراس صدام حسين للواجهة

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وطن- أصدر العراق قرارا أثار الجدل بشأن أقدم حراس الرئيس الراحل صدام حسين، وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية العراقية، توجيها بإلغاء الحقوق التقاعدية لـ”أرشد ياسين” المرافق الأقدم لصدام، والذي توفي في قطر العام الماضي.

وورد في الكتاب الصادر عن (وزارة المالية ـ هيئة التقاعد الوطنية برقم 527) والموجه إلى هيئة تقاعد محافظة صلاح الدين بعنوان “إلغاء حقوق تقاعدية”: “تلغى كافة الحقوق التقاعدية للمدعو أرشد ياسين رشيد نجم، استناداً لأحكام البند الثاني من المادة 31 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية”.

بعد عشرين سنة اكتشفوا ان ارشد ياسين ياخذ تقاعد 😂

غُمان العملية ..

ومظفر النواب طالب بحقوقه والفصل السياسي

قال له رئيس الوزراء حينها

"قدم طلب"

ولم يستلم سنتاً واحداً pic.twitter.com/Oa6aLcSct8 — Nora 🦋 (@nora19923410577) March 29, 2023

أرشد ياسين أقدم مرافق لصدام حسين

وتوفي اللواء طيار العراقي “أرشد ياسين رشيد نجم الناصري” الذي يوصف بأنه أقدم مرافق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في الدوحة في يناير عام 2022، عن عمر 73 عاما.

وهو ابن خالة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وهو أيضا زوج أخته من جهة الأم “نوال إبراهيم الحسين”.

وكانت آخر رتبة عسكرية حملها هي رتبة لواء، في حين ذكرت وسائل إعلامية أن أرشد كان يتسلّم راتبه التقاعدي منذ عام 2005 بصفته “لواء متقاعد”.

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ووفقا للمعلومات المتداولة، فقد قام الرئيس الراحل صدام حسين بعزله، عندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق عام 2003، قبل أن توجه له تهم لاحقا بتهريب الآثار.

وكانت وكالة “موازين نيوز” العراقية نشرت تقريرا، مطلع نيسان 2019 أوضحت فيه أنها تمتلك وثائق جديدة مسربة تكشف عن تقاضي شخصيات عسكرية قريبة الصلة بصدام حسين، رواتب تقاعدية استمرت مع تعاقد الحكومات على بغداد منذ عام 2003.

وقالت الوكالة إن الوثائق التي حصلت عليها تشير إلى أن “أرشد ياسين رشيد نجم الناصري”، أحد أشهر حراس صدام حسين، والمتزوج من أخت صدام حسين غير الشقيقة، يتقاضى حتى الآن راتبا تقاعديا ضخما من الحكومة العراقية.

وأشارت الوكالة العراقية إلى أن زوج أخت صدام حسين، يتقاضى راتبا تقاعديا تصل قيمته الإجمالية 2 مليون و235 ألف دينار عراقي شهريا.

وتظهر الوثائق التي نشرتها “موازين نيوز” أن أرشد الذي أحيل للتقاعد تحت رتبة لواء، كان يتسلم راتبه التعاقدي عبر وكيلة تدعى، غالية عليوي نزال، من هيئة التعاقد الوطنية التابعة لوزارة المالية بصفته متقاعد عسكري.