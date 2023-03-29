تعليمات سعودية لسفراء المملكة بالخارج بدعوة وتبادل الزيارات مع نظرائهم الإسرائيليين!

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وطن – زعم حساب “العهد الجديد” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” ، صدور تعليمات لممثلي السعودية في الدول الكبرى بضرورة بناء علاقات خاصة مع ممثلي دولة الاحتلال في الدول التي يعملون بها.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة عبر “تويتر” رصدتها “وطن” إن هناك تعليمات مشددة صدرت لجميع سفراء وقناصل السعودية في الدول الكبرى بالقيام بزيارات للسفارات الإسرائيلية ودعوة نظرائهم الإسرائيليين لزيارة سفارات وقنصليات المملكة في تلك الدول.

كما أشار “العهد الجديد” إلى وجود “امتعاض” شديد من قبل بعض السفراء والقناصل السعوديين رفضا وغضبا من هذه التعليمات الجديدة.

صدر تعميمٌ لجميع سفراء وقناصل المملكة في الدول الكبرى، يقضي بزيارة السفارات الإسرائيلية وحضور مناسباتهم الخاصة ودعوة السفراء الاسرائليين إلى زيارة سفارات وقنصليات المملكة، (وهناك امتعاض من بعض السفراء). — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 28, 2023

ويتضح يوما بعد يوم وللعيان جميعا، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى دوما لتطبيع العلاقات مع دولة الكيان الإسرائيلي، وهو ما كشفه تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرا.

الصحيفة الامريكية تناولت باستفاضة رغبة محمد بن سلمان بتطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل، دون وضع أي شرط أو مطلب يخص القضية الفلسطينية.

شرط محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

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وكشفت الصحيفة في تقرير لها صدر مؤخرا، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب من الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن التوسط في العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي منخرط في المناقشات بين المملكة والولايات المتحدة والخاصة بمحاولة التقريب بين السعودية وإسرائيل، أن البرنامج النووي المدني هو ومطلب من بين مطالب أخرى قدمتها السعودية خلال العام الماضي من أجل إعلان قرار التطبيع رسميا.

القضية الفلسطينية خارج حسابات محمد بن سلمان

وكشف المصدر الدبلوماسي بأن السعودية يبدو أنها متحمسة للإقبال على التطبيع أكثر من الإمارات، كاشفا بأن السعودية ومن ينوبها في المناقشات والمفاوضات، لم تطرح أي طلب خاص بالقضية الفلسطينية كما فعلت الإمارات عندما اشترطت تطبيعها بتجميد خطة إسرائيلية لضم مناطق عديدة من الضفة الغربية لإسرائيل.

وفيما يمكن اعتباره تمهيدا لعملية تطبيع رسمية قادمة، سُمح للعديد من اليهود البريطانيين بزراعة أشجار النخيل في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ، أحد أقدس موقعين في الإسلام.

يهود يزرعون النخيل في المدينة المنورة لأول مرة منذ 1400 عام

وأفادت صحيفة “جيويش كرونيكل أوف لندن” أن أحد أصحاب الأراضي المحليين دعا الزوار وهم مجموعة من المسيحيين والمسلمين واليهود من المملكة المتحدة بقيادة المصرفي اليهودي اللندني ريك صوفر ، إلى بستانه لزراعة عدد من أشجار النخيل.

وذكرت صحيفة كرونيكل أن من بين أعضاء المجموعة رجال أعمال بارزون ومحسنون وأستاذ التاريخ وباحثون آخرون من جامعة كامبريدج.

وقالت إن الزيارة هي علامة على انفتاح أكبر على الديانات الأخرى في شبه الجزيرة العربية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية إصلاحات واسعة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ودفعت الإمارات العربية المتحدة بمشاريع عبر الأديان منذ توقيع اتفاقات إبراهيم في عام 2020.

أمر لا يصدق

ونقلت صحيفة كرونيكل عن صوفر قوله: “لو أخبرني أي شخص قبل خمس أو حتى 10 سنوات أنني سأتمكن من القدوم إلى المملكة العربية السعودية ، والجميع يعلم أنني يهودي ، وأيضًا مع الأصدقاء ، وكذلك اليهود ، لما كنت سأصدقهم”، مضيفا “أن تُستقبل بطريقة ودية ومضيافة ، هو حقًا شيء رائع”.