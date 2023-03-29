تسريب لقطات لشاكيرا مع مغني كولومبي بأزياء حورية البحر وقُبلة حميمية! (فيديو)

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وطن– مر عام منذ أن أصدرت شاكيرا أغنية “تي فيليسيتو” ، وهي أغنية تلتها نجاحات كبيرة أخرى أعطت فيها أدلة عن مشاعرها بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه.

أغنية جديدة

وعلى الرغم من كونها مغرمة بالحب ، إلا أن حياة شاكيرا قد اتخذت منحى سلبيًا. الأمر الذي دفعها إلى إصدار أغانٍ جديدة تفوقت على جميع قوائم الأغاني العالمية.

على الرغم من نجاحاتها ، لم تتوقف شاكيرا ولم تكتفي، وهي تستعد بالفعل لتعاون موسيقي آخر.

هذه المرة مع فنان آخر، وهو الكولومبي مانويل توريزو ، الذي كانت تعمل معه لبعض الوقت على أغنية تسمى “Copa vacia”.

في فبراير ، تم تسريب غلاف الأغنية ويظهر شاكيرا على أنها حورية البحر.

فنجان فارغ

في غضون ذلك ، نشرت صحيفة El Nacional de Catalunya جزءًا من كلمات الأغنية.

View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

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تقول شاكيرا فيها “لقد كنت متعطشة لك منذ فترة ، لا أعرف لماذا . كنت أرغب في المزيد وأريد أن أشرب من فنجان فارغ”.

وأشارت شبكة يونيفيجن الإسبانية، إلى أنه مع الجزء المسرب من الأغنية يبدو أن الفنانة قد قلبت صفحة انفصالها عن لاعب برشلونة السابق.

لكن بعض الصحفيين في إسبانيا يعتبرون أنه يمكن أن يكون تلميحًا لما شعرت به في نهاية علاقتها مع بيكيه.

حتى الآن لا يوجد تاريخ إطلاق للأغنية

كشف الصحفي جوردي مارتن ، الذي تابع شاكيرا منذ علاقتها ببيكيه وبعد الانفصال ، عن بعض الصور من وراء كواليس فيديو “كوبا فاكيا”.

هناك يمكنك أن ترى المغنية الكولومبية متخفية في زي حورية البحر في التسجيلات ، كما شوهدت داخل حوض أسماك كبير . مما يشير إلى أنها تم القبض عليها ووضعها في الأسر ، وفقًا لـ “يونيفيجن”.

في لقطة أخرى ، شوهدت شاكيرا وهي ترقص تحت شلال في ثوب شفاف ، كما يشير المصورون.

قبلة حميمية

وكشف مارتن في برنامج “El Gordo y La Flaca” أن الفيديو الموسيقي لشاكيرا ومانويل توريزو لديهما قبلة ، إلا أن ذلك لم يسجل في الصور المسربة.

بالإضافة إلى ذلك ، أفيد أن شاكيرا مستعدة لإصدار ألبومها الجديد ، والذي سيكون بعنوان “Deseo Inherente” ، والذي سيضم 19 أغنية ، بما في ذلك “Monotonia” و “Te Felicito” و “TQG”.