الأربعاء, مارس 29, 2023
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حياتنا

بيكيه يمنع تصوير عشيقته كلارا شيا من الأمام.. صورة مسربة تكشف السبب! (شاهد)

إذا كانت الشائعات صحيحة حول بيكيه وعشيقته فسيكون الأمر قنبلة العام

كتب رفيف عبدالله
بيكيه يمنع تصوير عشيقته كلارا شيا من الأمام.. صورة مسربة تكشف السبب! (شاهد) watanserb.com
كلارا شيا وبيكيه
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وطن- في غضون أيام قليلة احتل فيها أطفال جيرارد بيكيه مركز الاهتمام داخل الدراما التي يعيشها لاعب كرة القدم السابق نفسه وشاكيرا باستمرار ، يعود مالك شركة كوزموس جلوبال القابضة إلى الواجهة.

جاء ذلك بعد تسريب بعض الصور التي ظهر فيها بيكيه وهو يحاول أن يخفي شريكته ، كلارا شيا مارتي.

هل هي حامل؟

هذا الأمر جعل الشائعات الأكثر توقعًا تنطلق، حول حمل الشابة البالغة من العمر 23 عامًا ، والتي كان جيرارد على علاقة بها منذ أكثر من عام بقليل ، في البداية سراً والآن رسمياً.

حدث الأمر في مطعم بيكيه وكلارا شيا المفضل، وهو “سوشي بار”.

 

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يقع المطعم على بعد دقيقتين سيراً على الأقدام من المقر الحالي لشركة كوزموس العالمية القابضة ، حيث يعمل كلاهما. لذلك فهو أيضًا مكان يسهل الوصول إليه للعشاق.

مظلة عملاقة

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مع العلم أن بيكيه وكلارا يأكلان كثيرًا – وبصحة جيدة – في بار السوشي ، وضع المطارد العظيم للزوجين ، المصور جوردي مارتن ، نفسه في مكان متميز لالتقاط أكثر الصور المرغوبة.

ومع ذلك ، في الوقت الذي كان فيه المصورون يركزون على كلارا شيا مارتي ، ظهر بيكيه بمظلة سوداء عملاقة غطت المرأة الشابة ومنعتها من أن يتم تصويرها.

يفسر جوردي مارتن سبب ظهور بيكيه في الوقت المناسب لمنع تصوير صديقته، بطريقتين بحسب ما نقلت صحيفة okdiario الإسبانية.

الأولى هو الحمل المحتمل للمرأة الشابة ، وهو أمر لا يزال يبدو مبكرًا ولكنه سيكون قنبلة العام.

عملية تجميل

والآخر ، أن كلارا شيا خضعت لعملية تجميل، ولا زالت تتعافى.

نظرًا لعدم وجود شيء مؤكد ، يختار الجميع مغامرتهم الخاصة في فصل جديد من المسلسل حتى الآن في القيل والقال.

النظرية الثالثة حول صور كلارا تشيا مارتي التي كان من الممكن أن يتجنبها بيكيه مع مظلته الشهيرة بالفعل لا تكمن في الحمل المحتمل.  ولكن في شيء قد يكون له علاقة بجراحة تجميلية كانت ستحدث بالفعل.

مشاكل في عينيها

فالشائعات حول إصابة كلارا شيا، تتزايد، خاصة أنها في الصورة الرسمية التي تظهر بها مع بيكيه، كانت تغطي عينيها بشعرها.

بيكيه وعشيقته الحالية كلارا شيا

لذا من الممكن أن تكون كلارا قد خضعت لعملية في عينيها، ولكن كان يمكن لصديقة بيكيه أن ترتدي نظارات شمسية.

ربما تحضر كلارا نفسها للعملية، وإلى حينها، اختارت هي وبكيه أن تتجنب جميع أنواع الصور التي تظهر فيها من الأمام.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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