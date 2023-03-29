ابنة عمرو دياب شبه عارية في رمضان وتثير الانتباه لما كانت تشربه! (شاهد)

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وطن– توقع متابعو جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، أن تحتشم قليلاً في شهر رمضان، لكنها فاجأتهم بالمزيد.

إطلالة عارية

نشرت جنا دياب مجموعة صور وفيديوهات، وهي تستمع بسهرة في أحد المطاعم مع أصدقاءها.

وترتدي جنا في الصور ملابس مثيرة باللون الأحمر، عبارة عن توب نصف بطن يشبه حمالة الصدر، مع تنورة بنفس اللون.

وكشفت ملابس جنا دياب، ظهرها وبطنها بشكل كامل ومستفز.

الجميع يعاني

واعتمدت ابنة عمرو دياب تسريحة الضفيرتين، بينما ظهرت بوضعيات غير لائقة مع أصدقاءها وفي يدها مشروب أشارت إلى أنه ماء.

وفي تعليقها على الصورة، عبرت ابنة عمرو دياب عن هوسها بدار الأزياء التي ارتدت منها ملابسها المثيرة.

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كما كتبت جنا دياب رسالة غامضة عبر خاصية القصص المصورة قالت فيها: “الجميع يمر بالكثير الآن.. أصلي لأن نجد جميعاً السلام”.

تعليقات قاسية

وفتحت جنا النار على نفسها بتلك الإطلالة، فكان الهجوم عليها أعنف من قبل بسبب شهر رمضان.

وجاء في التعليقات: “رمضان شهر واحد ف السنه ما تقدري تحترمي نفسك فيه”.

وقال آخر ساخراً: “رمضان موصلش عندك يا جنا .

بينما كتبت متابعة “رمضان كريم يا مسلمة”.

ونفت أخرى أن تكون جنا وشقيقتها مسلمتين، وكتبت: “مش ممكن تكونوا مسلمين ابدا”.

وفسر متابع الوضع بالقول: “هما اسماً بس مسلمين بالديانة فقط.. ولكن هي تربيتهم كده الله يهديهم ويهدينا”.

وهاجم آخر والدها الفنان عمرو دياب، وكتب: “مافيش حد فاضي يربيكو.. هو بس ياخد اعلان فودافون يصرفه على حقاره بناته”.

هل هي حامل؟

هذا وقد أثارت جنا بالأمس، شكوكاً حول حملها بعد نشرها مقاطع فيديو غريبة.

حيث نشرت ابنة الهضبة فيديو مدبلج لشخص يفتح الحلوى، فيخرج منها طفل رضيع.

وبنفس المقطع، يظهر شخص يقسم الجوز إلى نصفين، ليجدَ داخله أيضاً طفلاً رضيعاً.

كما نشرت جنا عمرو دياب، فيديواً ثالثاً لرضيع يرقص ويلعب داخل السيارة.

تلك المقاطع واللقطات، أثارت الشكوك حول حمل جنا دياب.

وليست أول مرة تثير بها جنا دياب الشك حول حملها.

ففي إحدى المرات، ظهرت جنا عمرو دياب ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

ونوّه متابعون إلى حجم بطن ابنة عمرو دياب، وادّعوا أنها حامل من حبيبها.