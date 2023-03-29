أستطيع تغيير “السيسي”.. ابن سلمان صدم أركان الإدارة الأمريكية بما قاله لـ جون كيري! (شاهد)

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وطن- كشف كتاب “صعود محمد بن سلمان إلى السلطة” للكاتب الأمريكي بن هابرد، مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية السابق في الرياض، تفاصيل مناقشات جرت سابقا بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري.

ووفقا لما ورد فقط استضاف جون كيري ولي ولي العهد أنذاك محمد بن سلمان على العشاء في فترة تولي الرئيس الامريكي الأسبق باراك أوباما في قصره في جورج تاون.

وروى الكاتب بأن المساء بدأ بجلسة محادثات في غرفة الجلوس بالطابق الأرضي للقصر، مشيرا إلى أن “ابن سلمان” بدا بالنظر إلى البيانو فسأله جون كيري إن كان يعرف العزف، ليفاجئه بالجلوس وعزف مقطوعة موسيقية متقنة.

ونظرا لعداء الوهبية مع الموسيقي -من وجهة نظر الكاتب- لم يتوقع مضيفوا محمد بن سلمان بأنه يعرف العزف.

وبحسب الكتاب، فقد انتقل الجميع بعد ذلك لغرفة في الجزء السفلي من القصر، حيث تقع غرفة طعام تطل على الحديقة الخلفية للقصر، وأثناء مناقشة سياسات الشرق الاوسط، فاجأ “ابن سلمان” مضيفه باقتراحه أنه يستطيع تحديد من يحكم في أي مكان في العالم العربي.

محمد بن سلمان وقدرته على إزاحة السيسي عن الحكم

وقال: “إذا أردت خروج السيسي فسيخرج”، في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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وأوضح “هابرد” في كتابه بأنه احد من المسؤولين الأمريكين الحاضرين لم يعرف مدى جدية حديث ولي ولي العهد السعودي آنذاك، ولكن حينما وصل التقرير الرسمي عن العشاء للبيت الأبيض فوجىء الكثيرون بغرور الأمير محمد بن سلمان.

الصراع الذي أوصل الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان للسلطة

يشار إلى أن كتاب “صعود الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة” في السعودية لمراسل نيويورك تايمز السابق في الرياض بن هابرد يكشف تفاصيل الصراع الملكي الذي أدى الى وصول الملك سلمان الى الحكم وابنه والتفاصيل التي ادت الى اختيار سلمان لابنه محمد بن سلمان بين بقية ابنائه لنقل السلطة من الجيل الثاني للعائلة المالكة الى الجيل الرابع.

ويقول الكتاب إن محمد بن سلمان كانت لديه طموحات كاسحة منذ سنوات شبابه المبكرة وانه كان يسعى للسلطة مبكرًا مدعيًا انه يريد اعادة تشكيل المملكة شديدة الانعزال والتحفظ.

واوضح الكتاب أنه عندما تولى والده المسن العرش في عام 2015، حصل محمد بن سلمان على فرصته.

وقال إنه بصفته الحاكم العملي، أجرى تغييرات جذرية، وعمل بإصرار لإصلاح اقتصاد المملكة، وتخفيف قواعدها الاجتماعية الإسلامية الصارمة ومواجهة الأعداء القريبين، وخاصة إيران.

تلاشي بريق محمد بن سلمان

ولفت الكتاب إلى أن رؤيته في البداية جذبت المعجبين في الداخل والخارج لأنه أقنع الدول الأخرى بأن الوقت قد حان للمراهنة بشكل كبير على المملكة العربية السعودية لكن مع مرور الوقت، تلاشى بريق المصلح الشاب صاحب الرؤية، مما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان محمد بن سلمان في الواقع ديكتاتورًا طموحًا يؤدي افتقاره إلى الخبرة وقراراته المتهورة إلى زعزعة الاستقرار في أكثر مناطق العالم تقلبًا.

الكتاب اعتمد على تقارير مقابلات سرية

وقدم بن هابرد في كتابه، استنادًا إلى سنوات من التقارير ومئات المقابلات السرية، رؤى جديدة حول التدخل العسكري السعودي الكارثي في اليمن، والاعتقال الغريب لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والاعتقال المفاجئ لمئات الأمراء ورجال الأعمال، بالاضافة الى اكبر فضيحة تمثلت في القتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد مسؤولين سعوديين على صلة بمحمد بن سلمان – في جريمة صدمت العالم.