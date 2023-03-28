الثلاثاء, مارس 28, 2023
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هل هبط البشر على سطح القمر حقا؟.. عالم فضاء جزائري يحسم الجدل (فيديو)

الدكتور نضال قسوم أدلى بتصريحات هامة للإعلامي السعودي عبدالله المديفر، خلال لقائه معه في برنامج "الليوان"

كتب خالد الأحمد
نضال قسوم والصعود للقمر watanserb.com
نضال قسوم والصعود للقمر
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وطن- حسم عالم الفلك والفضاء الجزائري ” نضال قسوم” الجدل بشأن حقيقة صعود الإنسان لسطح القمر، وكشف عن سبب عدم إرسال رحلة بشرية تالية منذ أكثر من نصف قرن.

نضال قسوم والصعود للقمر

ففي 20 يوليو 1969، أعلنت الولايات المتحدة أن قائد المهمة “أبولو 11” نيل أرمسترونغ، هو أول شخص تطأ قدماه سطح القمر، وأطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” بعد ذلك عدة رحلات مأهولة بالبشر إلى القمر.

لكن ذلك قوبل بتشكيك وسط نظريات مؤامرة تتهم واشنطن بـ”فبركة” مشاهد الهبوط البشري على القمر.

وقال نضال قسوم، الذي قضى عامين كباحث في مركز “غودارد” التابع لوكالة “ناسا” تحت إشراف العالم الكبير “روفن راماتي”، خلال لقاء له مع برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية“: “ناسا والأمريكان وصلوا بالبشر لسطح القمر 6 مرات وليس مرة واحدة من سنة 1969م إلى سنة 1972.”

وفسر “قسوم” عدم إعادة الرحلة من عام 1972 لأن تكلفة إرسال البشر عالية جداً، في حين أنه تم تطوير “قدرات آلية ريبوتية وبات ناك” كالكثير من المسابير التي تنطلق إلى القمر وحتى المريخ.

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وتابع: “ناسا والأمريكان وغيرهم قرروا أننا سنعود لإرسال بشر لسطح القمر قريبا.”

هبوط أول إنسان على سطح القمر

وكان هبوط أول إنسان على سطح القمر حدثاً تاريخياً فريداً، أثار ضجة كبرى عام 1969 عندما أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا رحلة أبولو.

فكان هناك ردود فعل متنوعة ونسجت الإشاعات حول هذا الحدث، وقد يكون أغربها أن رائد الفضاء “نيل أرمسترونغ” قد أعلن إسلامه لأنه سمع صوت الأذان على سطح القمر.

ولكن الذي وضع هذه الإشاعة نسي أن القمر لا يحوي أي غلاف جوي، وأن الصوت لا ينتشر في الفراغ! كما يقول الباحث السوري عبد الدائم الكحيل.

هبط البشر على سطح القمر
هبط البشر على سطح القمر

تشكيك بأمر صعود البشر على القمر

وشكَّك بعض علماء الغرب بصعود الإنسان على سطح القمر وقالوا إن الصور التي نشرتها وكالة “ناسا” لرحلة القمر آنذاك، فيها أخطاء تؤكد أنها ملفقة.

وعرضت صورة وفيها العلم الأمريكي يرفرف على سطح القمر،وتساءل العلماء بأن القمر ليس له غلاف جوي ولا توجد رياح على سطحه، فمن أين جاءت الرياح التي تحرك العلم؟

تشكيك بأمر صعود البشر على القمر
تشكيك بأمر صعود البشر على القمر

من هو نضال قسوم؟

و”نضال قسوم” فيزيائي فلكي جزائري. وُلد في 6 سبتمبر 1960 حصل على شهادتي الدكتوراه والماجيستير من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو (الولايات المتحدة الأمريكية).

قضى عامين كباحث في مركز غودارد التابع لناسا تحت إشراف العالم الكبير «روفن راماتي» Reuven Ramaty الذي أُطلق اسمه على قمر صناعي مخصص لدراسة الأشعة غاما الشمسية والفضائية.

عمل من عام 1990 إلى عام 1994 في جامعة البليدة بالجزائر. ثم انتقل إلى كلية الدراسات التكنولوجية بدولة الكويت حيث بقي حتى عام 2000.

ومنذ ذلك العام استقر في الجامعة الأمريكية بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة. ويشغل حاليا منصب بروفيسور ومساعد عميد في كلية العلوم والفنون في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

المصدريوتيوب، تويتر، قناة روتانا خليجية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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